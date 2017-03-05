En az 100 yıl yaşamak zor değil!

Günümüzde, özellikle büyük kentlerde yaşayan insanlar, taze ve doğal besinleri değil, marketlerde satılan gıda maddelerini tüketiyor.

Hazır, ambalajlı gıda tüketimi yalnız Türkiye'de değil, tüm dünyada yaygın.

Son kullanma tarihleri çok uzun, içinde birçok katkı maddeleri bulunan ambalajlı yiyecek ve içecekler aslında yanlış beslenmemize yol açıyor. Sağlığımızı kaybediyoruz.

Her geçen gün daha fazla işlenmiş ve paketlenmiş gıda marketlerde yerini alıyor.

Sağlıksız gıdalar ve yanlış beslenme insan hayatını tehdit ediyor.

Yanlış besleniyor, sık sık hastalanıyor, erken yaşlanıyoruz. Ömrümüz de kısalıyor! Acı ama gerçek bu!

* * *

Oysa yaşam tarzını değiştirip doğru beslenerek 100 yıl, hatta daha fazla yaşamak mümkün.

Bunu ben söylesem tabii ki hiçbir önemi yok. Çünkü ben bir tıp adamı değilim.

Yaşam tarzını değiştirip doğru beslenerek (tabii hareketi ve sporu da hiç ihmal etmeden) insanın en az 100 yıl yaşayabileceğini bir bilim adamı olarak Prof. Dr. Osman Erk söylüyor.

O zaman bu söze ciddi biçimde kulak vermek gerekir.

100 yıldan fazla yaşamak (tabii sağlıklı ve zinde olarak) çok güzel bir şey değil mi?

* * *

Prof. Dr. Osman Erk, İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Servisi hocalarındandır.

Profesör bunları, sağlıklı ve uzun yaşam kılavuzu olarak yazdığı “Sağlığını Yeniden Keşfet” adlı kitabında anlattı.

Yediklerimiz, içtiklerimiz ve çevremiz sağlığımızı nasıl etkiliyor, hareketsiz, stresli ve gergin yaşam bünyemize nasıl zarar veriyor?

Diyet, sağlık ve hastalıklara bilimsel bir bakış……

(Prof. Dr. Osman Erk – Destek Yayınları)

Bahçeli'nin pabucu dama atıldı!

AKP iktidarı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kızdırmak pahasına, Kuzey Irak Kürt Bölgesi lideri Mesud Barzani'ye yanaştı, Türkiye'de onu “Devlet Başkanı gibi” ağırladı, sözde Kürdistan bayraklarını göndere çekti.

Kendi partisini harcayıp iktidar partisinin ateşli bir destekçisi olan Devlet Bahçeli buna kızıp köpürdü, zehir zemberek lâflar söyledi ama nafile… Bahçeli'yi takan olmadı!

AKP iktidarı “Mesut Barzani bizim dostumuzdur” diye kestirip attı. Neden?

Bunu, MHP Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan şöyle izah ediyor:

* * *

“Ülkücülerin ‘Evet' demeye razı olmadığını gören AKP, Bahçeli'yi indirdi Barzani'yi trene bindirdi. Mesele o kadar basit. Şimdi Sayın Bahçeli de ‘Niye getirdiler Barzani'yi?' diye kızıyor.

Barzani ile AKP arasındaki yakınlaşmadaki hedef HDP seçmeninin oylarıdır.

MHP'nin tabanı ile tavanı birbirinden koptu. Bahçeli'yi defterden silen ülkücüler ‘Hayır' diyor. Ülkücülerin artık ‘Hayır'dan dönmeleri mümkün değil.

Referandumda AKP'nin yüzde 50'yi aşması nasıl mümkün olacak? Ya ülkücülerle (ki bu mümkün değil) ya da (PKK yanlısı) HDP'lilerle… AKP bunun farkına varınca HDP, PKK ve Barzani'ye yöneldi ve bunların içinden en makbulünün Barzani olduğunu düşündü. Şimdi, bayram değil, seyran değil… Barzani tamamıyla Doğu ve Güneydoğu'da ‘Evet' için çalışıyor.”

* * *

“Anayasa değişikliği kabul edilirse seçilecek herhangi bir başkan isterse dilediği kişiyi ‘Başkan Yardımcısı' atayabilir mi? Evet, bunu yapabilir, isterse kendi şoförünü bile Başkan Yardımcısı olarak atayabilir. Sonra da diyelim ki, günün birinde vefat etti, Allah rahmet eylesin. O zaman Başkan Yardımcısı, otomatikman ‘Başkan' olacak. Yani Türkiye'nin yeni hâkimi seçilmemiş ‘Şoför Başkan' olacak. Bu Anayasa değişikliği böylesine sakıncalı!”

TEBESSÜM

“Siyaset de, spor da yasak”

Her yerde referandum konuşuluyor. Sokaklarda “Hayır” diye pankart açanları polis zor kullanarak dağıtıyor. “Evet” diyenlere ise bir şey yok… Hakkaniyet mi bu? Hayır!

Böyle bir ortamda adam bara gidip içkisini söylemiş. İki duble attıktan sonra yanındakine dönmüş:

”Yahu, şu referandum…” diye ağzını açtığı an barmen hemen araya girmiş:

“Lütfen beyefendi, bu barda politika konuşmak yasak! Lütfen!”

Adam bu kez tam “Şu Galatasaray'ın hali” diyecek olmuş, barmen yine atılmış:

“Bu barda futbol da konuşulmaz beyefendi, lütfen!”

Adam viskiyle kafayı bulduğu için rahatça sormuş:

“Peki, bu barda seks konuşulur mu?”

“Tabii konuşulur”

“O halde senin de, müdürünün de sülalesini…!?”

GÜNÜN SÖZÜ

Akıllı siyasetçi düşündüğü

her şeyi söylemez fakat

söylediği her şeyi düşünür!