Kılıçdaroğlu’nun iddiası müthiş!

İktidar, Kılıçdaroğlu'nun “Adalet Yürüyüşü”ne tepkili…

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Böyle bir adımı atmak suretiyle gidişiniz, şu andaki hükümetimizin inceliğidir, daha da ileri gidiyorum, bir lütfudur” diyor.

Başbakan Binali Yıldırım “Kılıçdaroğlu kendisine eziyet ediyor, yürüyeceğine trene binip gitsin” diye güya olayı hafife alıyor.

Kendi partisini batırma pahasına iktidarın destekçisi olan Devlet Bahçeli, muhalefete muhalefet yaparak “Akılsız başın cezasını ayaklar çeker” diyor. Kendisi, iktidar partisini destekleyerek akıllılık yaptığı inancında!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları endişe vericidir. Türk yargısı hiçbir suretle baskı altına alınamaz. Yargı mensuplarını hedef göstermek, tehdit etmek suçtur” diyor.

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Zulme, baskıya, haksızlığa karşı Adalet Yürüyüşü'nü sürdürdüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu tüm iktidara meydan okuyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyor:

“Senin hükümetinin mahkemelere talimat verdiğini ispatlarsam görevinden istifa edecek misin? İspat edemezsem ben siyaseti bırakırım?”

Önemli bir iddia ve ciddi bir meydan okuma…

Eğer “Yargıya talimat verilmiyor” diyorlarsa, Kılıçdaroğlu'nun bu müthiş meydan okumasının hemen kabul edilmesi ve “İddianı ispatla!” denilmesi lâzım. Sessiz kalmak yenilgiyi kabul etmek demektir.

Şu satırların yazıldığı ana kadar, iktidar kanadından hiçbir ses yok.

Yargıya güvenin tekrar tesis edilebilmesi için bu konunun mutlaka açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

Son zamanlarda halkın adalete güven duygusu ne yazık ki, büyük ölçüde sarsılmış durumda!

Bahçeli Bey'e ne oluyor?

Kılıçdaroğlu'nun “Adalet Yürüyüşü”ne yurt genelinde ilgi arttıkça, iktidarla birlikte Devlet Bahçeli'nin de endişesi artıyor.

İktidarı anladık da, Devlet Bahçeli, neden kızıp köpürüyor? Kendisini iktidar mı sanıyor yoksa?

Kim bilir, belki de öyledir!

Son dönemde canhıraş bir şekilde kendi partisi için değil, AKP için çalışıyor ve muhalefete muhalefet yapıyor!

Yeni dönemde, partisi seçim barajı altında kalıp siyaset sahnesinden silineceğine göre Bahçeli Beyefendi iktidar partisine yatırım yapıyor olabilir.

Örnek ortada… Belki AKP, eski MHP'li Tuğrul Türkeş'e yaptığı gibi Devlet Bahçeli'ye de, başkan yardımcılığı veya bakanlık filan verebilir.

Neden olmasın, değil mi?

Şartlar ne olursa olsun, yalnız Bahçeli'ye değil, bütün siyasilere koltuk tatlı geliyor! Yapışıp bırakmıyorlar! Ta ki, artlarına bir tekme yiyinceye kadar!

Yeni parti geliyor!

Ufukta yeni bir partinin silueti görülüyor.

Yakında her şey netleşip şekillenecek.

“YENİ MHP” geliyor!

Ben “Yeni MHP” diyorum çünkü partinin adı henüz belli değil.

Eski MHP ise tarihin tozlu raflarına kaldırılmak üzere…

Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Sinan Oğan… Dört genel başkan adayının aralarında anlaşma yapıp uzlaşmaları şart.

Mahkemenin verdiği “Olağanüstü Kongre'yi iptal” kararını şaibeli bulan gerçek MHP'liler “Yazık, koca parti batıyor!” diye büyük üzüntü içindeler.

Devlet Bahçeli'nin, Semih Yalçın gibi kılavuzları olursa gideceği yer bellidir.

Tebessüm

Tilki adaleti nasıl öğrendi?

Bir aslan, bir eşek ve bir tilki beraberce av partisi düzenlemiş. Heyecanlı bir kovalamacadan sonra koca bir geyiği öldürmüşler.

Hepsi acıkmış, iştahla geyik etini yemeyi bekliyor.

Aslan “Gel bakalım eşek kardeş” demiş “Ganimeti âdil bir şekilde böl, hepimiz hakkımızı alıp yiyelim. Yoksa açlıktan öleceğim.”

Eşek, geyiği üç eşit parçaya bölerek “En adaletli taksim budur” derken öfkelenen aslan kükreyerek atılıp, bir pençede onu cansız yere sermiş.

Aslan daha sonra tilkiye dönerek “Hadi tilki kardeş, sen şu geyiği âdil bir şekilde ikiye böl de yiyelim” demiş.

Eşeğin akıbetini gören tilki, kendisine küçücük bir parça ayırıp, gerisini “Aslan payı” olarak bırakmış.

Aslan bu taksimi beğenerek “Sen çok âdil birisin yaa tilki kardeş, sana böyle adaletli bölüşmeyi kim öğretti?” diye sormuş.

Tilki, yerde yatan eşeğe şöyle bir göz atarak:

“Sevgili aslan beyefendi” demiş “Şu cansız eşeğe bir bakmak, bu dünyanın adaletini öğrenmeye yetiyor!”

GÜNÜN SÖZÜ

Ülkelerde büyük tehlikeler, yarı aptallarla, yarı akıllı olanların arasında yatar!