Korku çemberi!

16 Nisan referandumunda “Hile” yapılacağı söylentileri doğrusu can sıkıyor.

“Hayır” diyenlere ülke çapında başlayan ağır baskı “Hile” düşüncelerini de gündeme getirmiş bulunuyor!

Özel şirketler bile korkusundan “Hayır”cı personellerini işten atmaya başladı.

İşte koskoca Doğan Medya'nın Kanal D'si… “Hayır” diyeceğini açıklayan sunucu İrfan Değirmenci'nin işine son verdi.

Ben bunu o büyük gruba yakıştıramadım! Ayıp ki, ne ayıp!

Peki, Doğan Grubu “Evet” diyenleri de işten atabilecek mi? Bu mümkün değil tabii ki!

Kanal D'de yayınlanan “Arka Sokaklar” dizisinde “Mesut Komiser” rolünü canlandıran aktör Şevket Çoruh “Ben de ‘Hayır' diyorum, beni de kovun” dedi. Cesur bir çıkış doğrusu.

* * *

“Evet”çileri bir korku çemberinin sardığı anlaşılıyor.

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'in Çanakkale'deki konuşmasını engellemek için salonun

elektriklerini kestiler.

Cep telefonlarının ışığı altında konuşan Akşener “Şu hale bakın, bir garip kadından, benden korkuyorlar! Biz korkmuyoruz! Biz karanlıkları aydınlatmaya geldik. Hiçbir güç, ülkücü hareketi engelleyemez!” dedi.

İktidarcı “Evet” yanlılarının etik dışı davranışları henüz başladı. 16 Nisan yaklaştıkça kim bilir daha neler olacak?

Bir İslâm Çupi vardı!

Gazetecilikte çok sevdiğim bir arkadaşım vardır. Adı İslâm Çupi… Bugün artık yaşamıyor. 16 yıl önce kaybettik onu.

Basın dünyasının gelmiş geçmiş “en renkli” kalemlerden biriydi.

Aynı günlerde başlamıştık mesleğe… İkimiz de spor muhabiriydik ve çok iyi iki arkadaş olmuştuk.

İslâm Çupi'deki eşsiz yazı yeteneğini hemen anlamıştım. Çalıştığımız “Günlük Spor” gazetesinin parasal durumu iyi değildi. Yönetici kadrosu gazeteye ilginç röportajlar, romanlar koymak istiyordu ama mali güçsüzlük nedeniyle bunu yapamıyordu.

* * *

Sonraları ünlü bir köşe yazarı olan yazı işleri müdürlerimizden İlhan Selçuk, bir gün elinde bir kitapla geldi. İslâm Çupi'ye:

“İslâm'cığım, al şu kitabı, yeniden yaz. Değişik bir üslûp kullan. Mütercimine telif ücreti veremiyoruz. Patronun satın almaya parası yok!” dedi.

Amerikalı ünlü yazar Jack London'un bir romanıydı bu… İslâm Çupi kitabı aldı, Türkçe'den Türkçe'ye çevirip romanı yeni baştan yazdı.

Emin olun, roman İslâm Çupi'nin eşsiz üslûbuyla, orijinalinden daha güzel oldu. Yepyeni, nefis bir öykü haline geldi.

Böylesine yetenekli bir kalemdi İslam Çupi…

Siyaseti pek sevmezdi. Fenerbahçe âşığıydı. Bu yüzden hayatı boyunca hep spor yazarı olarak kaldı. Kendine özgü üslubu, yorumları ve karakteriyle spor yazarları arasında bir numara oldu.

* * *

Geçtiğimiz 7 Şubat günü İslâm Çupi'nin 16'ncı ölüm yıldönümüydü.

Milliyet Gazetesi Spor Servisi'ndeki genç spor yazarı kardeşlerim bir vefa örneği göstererek Topkapı Maltepe Mezarlığı'ndaki kabri başında buluşup onu dualarla andılar.

16'ncı ölüm yıldönümünde bile hatırlanmak her faniye nasip olmaz.

Hasta Fenerbahçeli İslâm Çupi eğer spor dışında köşe yazıları yazsa, eminim ki Türkiye'nin en önde gelen yazarlarından biri olurdu.

Nur içinde yat sevgili arkadaşım.

TEBESSÜM

“Vay zındıklar! Rakı ha?”

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten bir fıkra daha…

Eski dönemde Baba Erenler, arkadaşlarıyla rakı içerken zaptiyeler tarafından basılıp o devrin yargıcı olan Kadı'nın huzuruna çıkarılmış.

Kadı “Ülkede bütün Müslümanlara alkollü içki yasak! Siz ne halt etmeye rakı içersiniz behey gafiller?” diye kükremiş.

Baba Erenler paçayı kurtarmak için:

“Fakat Kadı efendi ben Hıristiyan'ım” deyince Kadı:

“Haa, öyle mi? O zaman sen içebilirsin” demiş ve diğerlerini tabanlarına 50 sopa vurulmaya mahkûm etmiş!

Arkadaşları tam dayak yiyecekken Baba Erenler, Kadı'ya seslenmiş:

“Kadı hazretleri… Eğer ben kelime-i şehadet getirip Müslüman olursam, bu gariplerin cezasını affeder misin?”

Kadı, bir Hıristiyan'ı Müslüman yapmanın sevabını düşünerek teklifi kabul edip dayak cezasını kaldırmış.

Mahkemeden çıkarken arkadaşları “Yahu sen amma yalancıymışsın” deyince Baba Erenler:

“Siz benim elimi öpün lan” demiş “Hıristiyan oldum kendimi, Müslüman oldum sizi kurtardım. Daha ne istiyorsunuz?”

GÜNÜN SÖZÜ

Öyle bir dönemdeyiz ki,

altını bakır, cenneti ise

“cehennem” yaptılar!