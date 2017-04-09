Kurt ile kuzu!

Amerika hep aynı taktiği kullanıyor, hep aynı masalı anlatıyor.

“Kimyasal silahla masum sivilleri öldürdü” diye Suriye'ye 59 Tomahawk füzesi fırlattı. Füzelerin her birinin fiyatı 1 milyon ile 1 milyon 600 bin dolar arasında olduğuna göre, yaklaşık 100 milyon dolar gibi bir servet, bir gecede havaya gitti!

Gözdağı vermek için yapılan saldırıda büyük maddi hasarın yanı sıra Esad rejimine bağlı 6 asker öldü.

Amerika, babasının hayrına mı yaptı bunu? Ya da kimyasal silahla ölen Suriye vatandaşları için mi?

Hayır, hiçbiri değil! Suriyeli insanlar Amerika'nın umurunda mı?

Amerika, Esad rejimini devirerek Ortadoğu petrolleri üzerindeki hakimiyetini sürdürmek istiyor. Hedefi bir Kürdistan devleti kurdurmak ve İsrail ile birlikte o devleti Ortadoğu'nun bekçisi yapmak!

ABD, daha önce Saddam'ı da “Elinde kimyasal silahlar var. Dünya için büyük tehlike” diye saldırarak Irak'ı tarumar etmişti.

İşgalde 1 milyon Iraklı masum sivil öldü ve Saddam idam edildi!

Sonunda anlaşıldı ki, Saddam'ın elinde kimyasal silah falan yokmuş!

Amerika aynı taktikle Kaddafi'yi de yok etti. Onun için önemli olan Libya petrolleriydi.

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ABD şimdi, masum insanları kimyasal silahlarla öldürttü diye Esad'a saldırıyor.

Başkan Trump “Kimyasal silahların kullanılmasına ve yayılmasına asla izin vermeyeceğim” diyor.

Kimyasal silah kullanmak gerçekten insanlık dışı bir olaydır ve tüm dünya buna tepki göstermekte haklıdır. Fakat…

Esad gerçekten kimyasal silah kullandı mı? İşte bu şüpheli!

Provokasyon için bunu yapan başkaları da olabilir, bazı gizli servisler işin içine girebilir.

* * *

Esad'ın, dünyanın bu konudaki hassasiyetini bildiği halde kimyasal silah kullanması için çok aptal ya da deli olması gerekir.

Herhalde Suriye Devlet Başkanı Esad da, onu destekleyen Rusya Devlet Başkanı Putin de kimyasal silahla insanları öldürtecek kadar akılsız değildir.

Kuzu ile kurt hikâyesindeki gibi…

Amerika, Suriye'ye “Suyumu bulandırdın” diyor ve su bulansa da, bulanmasa da Esad'ı ve ülkesini yemek istiyor. Bütün mesele bu!

Tabii tüm bu olaylar Türkiye'ye de büyük zarar verebilir. Bizimkiler bunu hiç düşünmeden Amerika'yı destekliyor, iyi mi?

“Ey yandaş THY!”

Şarkıcı Demet Akalın, Türk Hava Yolları'na isyan etti ve mağduriyetinin giderilmesi için uyarıda bulundu.

Akalın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mağduriyet bize de ulaştı. Metin şöyle:

“Sevgili THY… Geç kalınca gecikme bedelini paşa paşa alırken, yaptığım rezervasyon düşünce, bir saat içinde iki kat milimi kullanmak nasıl mantıktır?

Biz, bir yere giderken, bilet değişikliği yaptığımızda cezaları öderken, sizin milleri iki katına çıkartmanızı asla kabul etmiyorum! Millerimin de iadesini bekliyorum. Yoksa, bin kere fazla bilet sattığınızda kaçırdığım uçakları anlatmak zorunda kalacağım… Ve bunları her gün yazacağım. Haksızlığa tahammülüm yoktur! Bilginize!”

* * *

Sevili okurlar… Ben şahsen şarkıcı Demet Akalın'ın sorununun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama onun THY'den yana çok dertli olduğunu anlıyorum.

THY milli hava yolumuzdur. Ben şahsen çok severim ve yolculuklarımı genellikte THY uçaklarıyla yaparım. Demet Akalın'ınki gibi değil ama, benim de çok şikâyetim var.

Son olarak Kıbrıs'a gidip geldim. Uçakta, hiç okunmayan, yolcuların el sürmek bile istemediği bir sürü yandaş gazete dağıtılıyor ama SÖZCÜ, YENİÇAĞ, AYDINLIK gibi düzgün, yurtsever gazeteler (AKP'ye muhalif diye) dağıtılmıyor. Bu nasıl mantıktır? Türk Hava Yolları, AKP'nin babasının malı mıdır, yoksa tüm Türkiye'nin, tüm ulusun hava yolu mudur?

THY yönetimini toptan kınıyorum, hem de şiddetle… Ve günün birinde bu partizanlıklarının hesabının sorulmasını diliyorum!

NOT: Sevgili okurlar… THY'yi kınıyorum ama uçaklarda bizlere hizmet eden fedakâr pilotlarla, zarif hostesler bu kınamanın dışındadır. Yolcular SÖZCÜ Gazetesi istedikçe, onların büyük bir mahcubiyet içinde “SÖZCÜ Gazetesi yok efendim” diye cevap verirken ezilip büzülmelerine inanın ki çok üzülüyorum. Tabii ki, pilot ve hosteslerin bu konuda hiçbir hatası yoktur. Hepsine sevgilerimi yolluyorum.

GÜNÜN SÖZÜ

Ülkemdeki saçma

olaylara kızma barajını

aştım, artık gülüyorum!

