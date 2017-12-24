Meral Akşener Halk Arenası’nda!

Uğur Dündar'ın bu haftaki Halk Arenası programı gerçekten ilginç oldu ve izleyicileri Halk TV ekranlarına kilitledi.

Birinci sayfamızdaki TOKMAK-1 sütunumda bir bölümünü naklettiğim İYİ Parti lideri Meral Akşener'le 50 yıllık tecrübenin birikimiyle konuşan Uğur Dündar arasındaki diyaloğun tamamını aktarmak isterdim ama ne yazık ki buna yerim müsait değil. Bir fikir vermek için sadece satırbaşlarını nakledeceğim…

Meral Akşener “Asla yalan söylemeyeceğim” diye şeref sözü verdikten sonra şöyle devam etti:

– Türkiye huzursuz, Türkiye mutsuz, Türkiye grip olmuş yatıyor!

– Türkiye kutuplaşmış, bölünmüş… Bu nedenle insanlar mutsuz, huzursuz!

– Güven ve güven duygusu kaybolduğu zaman bunu tekrar elde etmek çok zor.

– Bu toplum kandırıldı ve çok büyük hayal kırıklığı yaşadı.

– İktidar hep “Aldatıldık, kandırıldık” diye işin içinden sıyrılmaya kalktı!

– Mutsuz, huzursuz, karmaşık bir Türkiye'de ekonominin iyi gitmesi mümkün değil.

– Türkiye'nin 3 büyük sorunu: 1) Genç işsizler. 4 yıllık üniversite mezunları bile iş bulamıyor. 2) Güvenlik kaygısı, terör. 3) Eğitim ve ekonomiye ilişkin büyük endişeler.

-İYİ Parti olarak iktidara geldiğimiz zaman bu sorunları çözmeye söz veriyorum.

– Gençlerimiz, umutları olmadığı için hayal bile kuramıyorlar! İYİ Parti bunlara umut olacak!

– Bütün sorunların çözüm yolu, önce hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanmasıdır. (Salonda büyük alkışlar)

– AKP'de 12 puan hoşnutsuz seçmen var. Bunun 6 puanı İYİ Parti'ye kaymış durumda.

– Avrupa basını ile röportajlar yaptım. Yabancı gazeteciler bana hep “Öldürülmekten veya hapse girmekten korkuyor musunuz?” diye sordular.

– Herkes korkabilir. Korku insani bir duygudur. Ben iftiraya uğradım, ondan sonra korku duygusunu kaybettim!

– Bazı yabancı gazeteciler “Partiniz seçime girebilecek mi? Sizi seçime sokacakları mı?” diye sordu. Türkiye'yi böyle görüyorlar. Bu çok üzücü… Türkiye'nin itibarını küçültücü sorular bunlar. Gereken cevabı verdim!

– Yandaş medya beni korkutmak için muhabirlerini yolluyor. Zavallılar kendilerine ezberletilen sözleri sıralıyor, “Meral Hanım, sizi tutuklamaya geliyorlar, hapse atacaklar, biz de fotoğraf çekmek için burada bekliyoruz” diyorlar. Ben de “Peki, onlar gelene kadar size bir kahve yapayım” diyorum. Manevi bir eziyet bu…

– Bizim İYİ Parti olarak konumlandığımız yer TAM MERKEZ.

– Bence Genel Seçimler 2018'in 15 Temmuz Pazar günü yapılacak. Daha fazla dayanamazlar.

-“Referandum şaibeli oldu. Seçimlerde de hile olabilir mi?” sorularıyla çok karşılaşıyorum. Kesinlikle böyle bir şey yapmalarına izin vermeyeceğiz. Zihinlerinden böyle bir şeyi kimse geçirmesin. Sakın haa!

– Kadın konusunda ülkemizin durumu çok vahim!

– Ülkemizde “At izi it izine, sapla saman birbirine karışmış durumda!

– Cumhuriyet rejimi olmasaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Davutoğlu ve benim gibilerin bu mevkilere gelmesi mümkün değildi. Biz her şeyimizi bu devlete, bu rejime borçluyuz. Neden Atatürk'e öfke duyduklarını anlamış değilim. Ülkemizi ancak Cumhuriyet ilkeleri kurtarır.”

-Uğur Dündar'ın programı bitirirken “İyi ki varsınız Meral Hanım” demesi güzel bir jest oldu, izleyicilerin coşkun alkışları salonda çınladı. Programı sunan Uğur Dündar da çok başarılıydı.

Bekle Yunan bekle, az kaldı!

Türkiye ile Yunanistan arasına Kardak krizi yaşandığında, o günün Başbakanı Tansu Çiller, Kardak kayalıklarına dikilen Yunan bayrağı için “O bayrak ya inecek, ya inecek!” demiş ve deniz komandolarımız Kardak kayalıklarına çıkarak Yunan bayrağını oradan söküp atmıştı.

O gün bu kahramanlığı yapan ve daha sonraki yıllarda Albay rütbesiyle emekli olan SAT Komandosu Ali Türkşen, cuma gecesi Halk Arenası programını izleyenler arasındaydı.

Programda onu da takdim eden Uğur Dündar, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e “Yunan Savunma Bakanı Kammenos, Ege'de işgal ettikleri 18 Türk adası için “Sıkıysa gelin de alın” diyor ve adalara silah yığıyor. Siz iktidara gelirseniz ‘Ya gidecekler, ya gidecekler' der misiniz?” diye sordu. Akşener:

“Aynen öyle derim” dedi ve ekledi:

“Ege'de 18 adayı onlara bırakmayacağız. Ali Türkşen'in bir sözü var:

“Bekle Kammenos, bekle, az kaldı, az kaldı!”

Ben de aynen öyle diyorum!”

GÜNÜN SÖZÜ

Kıskançlık, nefret, kin, hile çekememezlik, güvensizlik, çaresizlik, düşmanlık, bencillik hep korkunun çocuklarıdır!