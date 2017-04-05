Siyasette kaybetti turizmde yıldız oldu

Bir Besim Tibuk vardı… Gerçi hâlâ var ama, siyaset sahnesinde yok.

Renkli bir kişiydi. Değişik fikirleri ve farklı projeleriyle Türk siyasetine renk getirmişti.

Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı idi. Hani şu, ambleminde “Yunus” resmi olan parti.

Televizyonda çıktığı her program ilgiyle izleniyor ve beğeni kazanıyordu ama onu alkışlayanlar, seçimde oy vermediler… Sonuç kötü oldu.

Besim Tibuk, halkın bu iki yüzlülüğüne kızdı, üzüldü, siyasete küstü ve politikayı bıraktı.

Yıl 2002 idi… 15 yıldır gazetelerde ve TV'lerde görünmüyor.

Peki, ne yapıyor şimdi?

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NET Holding Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Besim Tibuk uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs'ta yaşıyor ve “Allah razı olsun sevgili milletimden” diyerek şunları söylüyor:

“Onların bana oy vermemesi sayesinde siyaseti bıraktım, sağlığıma kavuştum, işlerimi yoluna soktum. Yıllardır KKTC'de (Kuzey Kıbrıs'ta) lüks hayat yaşıyorum. Şirketlerim gelişti. İyi para kazanıyor, iyi vergi ödüyoruz. Kıbrıs'ta beş yıldızlı 6 otelimiz var, hepsi dolu” diyor.

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Sevgili okurlar…

Geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Kıbrıs'taydım. Girne'deki Merit Royal Oteli'nde eşim Emel ile birlikte kafamızı dinledik.

Girne, gerçekten mükemmel tatil yapılacak bir yer.

Hemen her otelin İngilizce “Casino” denilen kumarhanesi var.

Casino'lar Türkiye'den gelen kumarbazlarla dolu. Çılgın gibi kumar oynayıp, kaybediyorlar. Fakat memnun olmayanı görmedim. Herkes, heyecan yaşadığı için memnun. Kumarın psikolojisi bu olsa gerek.

Ben kumar oynamadım, sadece seyrettim, insanları izledim… Yüzlerini, mimiklerini, duydukları heyecanı tahlil etmeye çalıştım. Şans oyunları, ayrıca bir yazı konusu olur.

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Besim Tibuk ile uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz vardır.

Onunla Kuzey Kıbrıs (KKTC) ve Türkiye konusunda uzun sohbetler yaptık.

Kuzey Kıbrıs'ın ikinci büyük kenti olan Girne için “Dünyada yaşanacak en mükemmel yer” diyor. Yurt dışına gidip Amerika'nın Miami, Florida gibi kentlerinde ev, villa veya apartman dairesi alanları akılsızlıkla suçlayarak “Yahu, Girne gibi burnunuzun dibinde bir cennet varken, ta Amerikalara gidilir mi?” diyor.

Besim Tibuk ile yaptığım uzun söyleşiyi ayrıca geniş bir fotoğraflı röportaj olarak yayınlayacağım.

Kirli oyunlar ve milli güç!

Türkiye'nin üzerinde kirli bir oyun oynanıyor.

Bunu herkes biliyor ama çözüm düşünen yok!

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan,

“Hiçbir siyasi parti kendi başına bunun altından kalkamaz” diyor ve “Çözüm için bir millî güç şart! Bu milli güç, kendi kurumlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kolluk güçlerinin, istihbarat teşkilatlarının arkasında duracak ve ortak karar verecek. Bunun için siyasilerin halka dönmesi ve kirli bilgilerin de temizlenmesi gerekiyor” diye ekliyor.

Peki, ülkemizde böyle bir ortak kuruluş, ortak karar mümkün müdür?

Hayır! Bizde bu, olmayacak duaya ‘Âmin' demek gibi bir şey olur… Menfaat çatışmaları “Milli güç” kurulmasını önler!

Siyasilerin ağızlarındaki “Ülke sevgisi” lâfına bakmayın siz… Onların çoğu, kendilerini daha çok severler!

TEBESSÜM

Dayağa kesin çare!

Yüzü gözü mosmor bir kadın doktora gider. Doktor sorar:

“Ne oldu size?”

Kadın ağlar:

“Doktor bey kocam ne zaman içip eve sarhoş gelse beni, gebertene kadar dövüyor. Ne yapacağımı bilemiyorum!”

Doktor biraz düşünür, sonra,

“Kocanız sarhoş olarak eve geldiğinde, elinize bir bardak limonlu çay alın ve kocanız yatıp uyuyuncaya kadar, o bir yudum çayı ağzınızın içinde sürekli dolaştırın” der.

İki hafta sonra aynı kadın, eli yüzü düzgün bir halde doktoru ziyaret eder:

“Evet doktor. Söylediğinizi yaptım. Harika bir çözüm bu… Kocam eve sarhoş geldiğinde, yatıp uyuyuncaya kadar bir yudum çay alıp çalkalar gibi ağzımda dolaştırdım… Ve kocam bana hiç dokunmadı.”

Doktor gülümseyerek:

“Gördünüz mü?” der “Çeneyi kapalı tutmak ne kadar çok işe yarıyor!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanlar doğuştan iyidir,

onları bozan, yalancı ve

kışkırtıcı politikacılardır!

