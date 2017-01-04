Suikast iddiası!

Dehşet dolu günler yaşıyoruz.

Reina saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin acısı devam ediyor.

Güvenliği zayıflamış, insanlarının hayatını koruyamayan bir ülke haline geldik.

Şimdi de liderlere suikast yapılacağı haberleri geliyor…

Hedefte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu var.

Teröristle bir punduna getirip onu yok etmek istiyorlar.

Bu konudaki iddialar ciddi şekilde artarken, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu'nu arayarak bilgi verdiği öğrenildi…

İstihbarat birimleri tarafından Başbakan'a böyle bir haber verilmesi, işin ciddiyetini ve vahametini gösteriyor!

* * *

Ona naçizane uyarımız… Aman Kılıçdaroğlu, kendinize iyi bakın. Devlet sizi yeterince koruyamıyorsa, özel ve profesyonel korumalar tutun. Böyle işlerin şakası olmaz. Bu memleketin size ihtiyacı var.

Kılıçdaroğlu'nun yapısını biliyoruz. İnsan sevgisi üst düzeyde, herkese güveniyor, bu nedenle etrafında fazla koruma istemiyor. Fakat… Bu yanlış…

Günümüzde teröristler, aç kurtlar gibi fırsat bekliyor. Bir açık, bir boşluk yakaladıkları takdirde, Kılıçdaroğlu dahil, her siyasiye suikast düzenleyebilirler.

Ülkenin birkaç paralık umudu varsa, o da yok olabilir!

Aman dikkat! Bu gerçek hiçbir zaman unutulmasın!

Nasıl bu hale geldik?

Başlıktaki soruyu hep soruyoruz:

“Nasıl bu hale geldik?”

SÖZCÜ'nün sevilen köşe yazarı Mehmet Türker'in bu konuda yazdığı “Yazık Ettiler Güzelim Ülkeye” adlı kitabı iki hafta önce kitapçı raflarındaki yerini aldı.

Devlet Bahçeli iktidara teslim olduktan sonra “Tek muhalif lider” haline gelen ve iktidarın çarpıklıklarını en yalın şekilde dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aynı soruyu sordu:

“Memleket bu hale nasıl geldi?”

Kılıçdaroğlu “Bu soruyu sormak zorundayız” dedi ve ekledi:

* * *

“Yüzlerce askerimiz, polisimiz, vatandaşımız, korucumuz şehit oldu.

Evet, bu memleket bu hale nasıl geldi?

Bu soruyu sormuyorsak, kusura bakmayın, insan değiliz!

Bu soruyu sormazsak güzel bir gelecek kuramayız. En büyük endişem 2017'nin 2016'yı

aratmasıdır.

Herkes kaygı içinde… Öldürülme korkusu Türkiye'nin üstüne sinmiş durumda…

Kimler sorumlu bu işten?

Sorumlu bakkal mı, manav mı, sorumlu simitçi mi, sanayici mi?

Her türlü acının yaşandığı bir Türkiye'de hiçbir sorumlu yok.

İnsanın doğasında umut vardır. Umutsuz bir toplum yaratırsak, bir devleti, bir toplumu yaşatamayız. En büyük acılara göğüs germeli ve mücadelemizi sürdürmeliyiz.”

Kılıçdaroğlu haklıdır.

Tüm ulus olarak terörle amansızca mücadele etmek ve o alçakları yenmek zorundayız.

Diyanet'in gafleti!

Mehmet Görmez'in başkanı olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan yılbaşı öncesi “Cuma hutbesi” şöyle:

“Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür.”

Yılbaşı gecesi Reina Gece Kulübü'ne vahşice yapılan saldırı ve 39 kişinin öldürüldüğü insanlık dışı katliamdan sonra Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in şu mesajı yayınlandı:

“Teröristlerin hedefi mekânlar değil, insandır, ülkedir, millettir, insanlıktır. Terör nereden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bir pazar yeri, bir mabet veya eğlence yerine yapılan saldırının hiçbir farkı yoktur. Cinayettir, vahşettir, dehşettir!”

Cuma hutbesini ve ardından bu sözleri okuyunca ortaya çıkan manzara çok üzücü.

Diyanet İşleri Başkanı, bir gün önce yılbaşı geleneğini kötüleyip yerden yere vuruyor “Yılbaşı eğlenceleri başka dünyalara ait bir olaydır” diyor, bu sözlerin bazı insanları kışkırttığını, toplumu böldüğünü unutuyor ve “Teröristlerin hedefi insandır, vahşettir, dehşettir” diyor.

Ey Diyanet İşleri Başkanı… Sen önce insanları bölme, toplumda ayrılık gayrılık yaratma, bileştirici ol…

Eğer huzur isteniyorsa, kışkırtmalara son verilip, barbarlığa ve yobazlığa geçit

verilmemeli!

GÜNÜN SÖZÜ

Önlem yerine felâkete

dövünmek, bir yenisini davet

etmenin en emin yoludur!