“Ülkücü, PKK’dan daha mı kötü?”

Referandum kampanyasında sona yaklaşıyoruz.

Bu pazar kader oylaması var.

AKP, mitinglerde iki devleti birden kullanıyor.

Hem devletin imkânları, hem de Devlet Bahçeli, AKP' den yana… Fakat MHP tabanında destek yok gibi…

Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'in açıklamasına göre, yüzde 80 MHP'li “HAYIR” oyu verecek.

Genel Başkan adayı Prof. Ümit Özdağ ise “HAYIR” diyecek olan ülkücü MHP'lilerin yüzde 85, yüzde 90 civarında olacağını belirtiyor.

AKP'li bakanlar ve Başbakan, kendilerine destek olan Devlet Bahçeli'ye her fırsatta şükranlarını ifade ediyor. Bu tamam da… Peki AKP, ülkücü MHP'lilere genel olarak nasıl bakıyor?

Aşağıda anlatacağım ilginç olay, siyasal iktidarın ülkücülere bakış açısını göstermesi bakımından önemlidir.

* * *

“Koca Reis” lakabıyla bilinen Türk siyasetinin ünlü isimlerinden rahmetli Sadettin Bilgiç'in oğlu Süreyya Sadi Bilgiç, üç dönemdir AKP Isparta milletvekili…

Bilgiç, Başbakanlık Müsteşarı'ndan, tanıdığı bir ismin bir kuruma şube müdürü olarak tayin edilmesini istiyor. Önce olumlu cevap alıyor ama sonra atama bir türlü gerçekleşmiyor.

Süreyya Sadi Bilgiç bunun üzerine Başbakanlık Müsteşarı'nı arayıp, atamanın neden yapılmadığının soruyor. Müsteşar bazı sıkıntılar olduğunu söylüyor.

Bilgiç meraka soruyor:

“FETÖ ile bağı mı varmış?”

“Hayır!”

“PKK ile bağı mı var?”

“Hayır!”

“Peki, hırsız mı, tecavüzcü mü?”

“Hayır!”

“Sıkıntı nedir o zaman kardeşim? Daha kötü ne olabilir ki?”

Bunun üzerine Başbakanlık Müsteşarı:

“Sayın vekilim. Bahsettiğiniz arkadaş ÜLKÜCÜ” diyor.

* * *

Süreyya Sadi Bilgiç, AKP grup toplantısının basına kapalı bölümünde bu konuyu anlatıyor ve Başbakan'a:

“Sayın Başbakan'ım… Bugün Anayasa oylaması için işbirliği yaptığımız MHP'li ülkücüler ne zamandan beri teröristten, PKK'lıdan, FETÖ'cüden, hırsızdan, tecavüzcüden daha kötü oldu?” diye serzenişte bulunuyor.

Evet, gerçekten AKP yönetimine sormak lâzım:

“Ülkücüleri tecavüzcüden, FETÖ'cüden, PKK'lıdan daha mı kötü görüyorlar?”

Milletçe mutluymuşuz!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilginç bir kuruluş!

Bazı araştırmaları insanı gerçekten şaşırtıyor!

Şöyle bir kendinizi yoklayın…

Mutlu musunuz, umutlu musunuz? Millet mutlu mu, umutlu mu?

Ağlayan esnafa, inleyen memura, açlık sınırında dolaşan işçiye, emekliye, Güneydoğu'da evleri başlarına yıkılan vatandaşlara şöyle bir bakın.

Mutlular mı? Umutlular mı?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun tespitlerine bakacak olursanız, ülkemizde halkımızın yüzde 61'i mutlu, yüzde 78'i umutlu. (2016 Yaşam Memnuniyeti Anketi)

Böyle yüksek oran, refah içindeki Avrupa ülkelerinde bile yok!

* * *

TÜİK'in araştırmalarına göre Türkiye'de kadınlar erkeklere göre daha mutlu! Kadınların yüzde 64,5'i, erkeklerin yüzde 58,1'i mutlu olduğunu söylüyormuş!

Demek ki kadınlar dövülüp öldürülmekten hoşlanıyor, mutlu oluyorlar, öyle mi?

Kadın cinayetlerinin en çok işlendiği, kadına en çok eziyet edildiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Böyle bir ortamda kadınlarımız nasıl mutlu olabilir?

Türkiye İstatistik Kurumu şu gerçekleri gizleyemiyor:

– Nüfusumuzun yüzde 14,7'si yoksulluk sınırı altında.

– Hane halkının yüzde 15,8'i sürekli yoksul durumda.

– Hane halkının yüzde 30,3'ü maddi yoksun, yüzde 67,9'u borç içinde!

TEBESSÜM

Adem ile Havva hangi milletten?

Erol Evgin'den bir fıkra:

Bizim Temel, bir Alman ve Fransız'la bir araya gelmiş, “Adem ile Havva”yı tartışıyor.

Alman “Adem ile Havva bizdendir. Çünkü Alman olmasalar, o kadar çalışkan olmazlardı.” diyor.

Fransız dudak büküyor:

“Hadi canım sen de… Adem ile Havva Fransız'dır. Onlar birbirine âşıktı. Aşk deyince akla Fransız gelir!”

Temel “Yok yaa… İkiniz de bilemediniz. Adem ile Havva Türk'tür” diyor ve izah ediyor:

“İkisinde de ne üst var, ne baş… Edep yerlerinde sadece incir yaprağı var, gerisi üryan… Ellerine bir elma vermişler, çıplak olduklarının bile farkında değiller. Sizin anlayacağınız ikisi de bizden!”

GÜNÜN SÖZÜ

İleride sana acı verecek

hiçbir şeyi, oy verip asla

ülke hayatına sokma!