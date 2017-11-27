Yandaşa “Şapır şupur” ötekilere “Yarabbi şükür!”

Devlet işleyişini en iyi bilen siyasetçilerden biri olan Abdüllatif Şener, TV programlarında, ihale rezaletlerini sık sık dile getiriyor.

Bugün Türkiye'nin büyük havaalanları ve deniz köprüleri gibi yüz milyonlarca dolarla ifade edilen dev ihaleler AKP yandaşı sekiz-on işadamı arasında parsellenmiş durumda!

Bunlar “milletin a…sına koyan” müteahhit de dahil olmak üzere yandaşlara hazine garantisiyle birlikte veriliyor.

“Hazine garantisi” demek, müteahhit için hiçbir risk yok demektir. Riski devlet üstleniyor.

Bunlar, bir elleri yağda, bir elleri balda, ülkenin kaymağını (yani vatandaşın ödediği vergileri) afiyetle yiyorlar!

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Bir de “Orta halli” ihaleler var. Bu ihaleler iş olsun diye dağıtılıyor. Fakat… Kendi yağıyla kavrulan orta halli müteahhit firmaların anasından emdiklerini burunlarından getiriyorlar.

“Borulu sulama işleri”ni yapan müteahhitler… 2013-2014 yıllarında dolar kuru 1.80 veya 1.90 iken boru ithali için yüzde 20 bir marj hesabıyla teklif verdi. Fakat dolar 3,90'ları aşınca müteahhitlerin birçoğu iflas noktasına geldi.

Firmalar, farkı devletten istediler. Bakan Veysel Eroğlu geçen yıl “2017'de para problemimiz olmayacak, istenen farklar ödenecek, boruları ithal edip işleri bitirin” dedi.

Firmalar buna inanıp işlerini borç-harç devam ettirerek temmuz ayında bitirdiler. Peki, paralar nerede? Aradan dört-beş ay geçti yok, yok!

Bir de Cumhurbaşkanı'nın 375 eseri açma törenleri için her firmadan 150 bin lira istenmiş… Firmalar “Alacaklarımız verilmedikçe biz bu parayı ödeyemiyoruz” diyemiyorlar. Neden? Haklı olarak korkuyorlar da ondan… Alacaklarına ek olarak bir de 150 bin lira açılış masrafı ödüyorlar… Kambur üstüne kambur! İyi mi?

Devlet böyle yönetiliyor işte…

“Yandaş müteahhitlere şapır şupur, tarafsız firmalara yarabbi şükür!”

Yumurta kapıya gelince…

Evet, yüzde 10 seçim barajı büyük bir haksızlıktır ve milyonlarca seçmenin Meclis'te temsil edilememesi demektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajının düşürülmesini istemekte haklıdır. Biz de yıllardır bu barajın antidemokratik olduğunu ve azaltılması ya da kaldırılması gerektiğini yazıp duruyoruz.

Ancak, yüzde 10 gibi anormal bir seçim barajının haksızlık olduğu ve âdil seçimleri engellediği, uzun yıllardan beri parlamentoda olan Devlet Bey'in aklına yeni mi geldi?

MHP'den istifalar devam ediyor…

2019'da veya daha erken yapılacak seçimlerde yüzde 10 barajını aşamayacağı için partinin Meclis dışında kalacağı anlaşılıyor…

Bu nedenledir ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Yüzde 10 seçim barajı ağırdır” demeye başladı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde seçim barajı yoktur. Olanlarda ise yüzde 3, yüzde 4 gibi küçük oranlardadır. Demokrasinin yeterince gelişmediği Rusya'da bile seçim barajı (Yüzde 7) bizdekinden daha insaflıdır.

Devlet Bey'in bu konudaki sözleri doğrudur ama gerçeği, küme düşeceğini anladığı ya da yumurta kapıya geldiği zaman hatırlaması yanlıştır!

TEBESSÜM

Sevgi ve nefret!

Kızılderili “Düşünen adam” çadırının önünde torunuyla oynuyor.

Hemen önlerinde iki köpek “İt dalaşı” yapıyor.

Torun dedesine soruyor:

“Dede, neden yıllardır iki köpek besliyorsun? Bu yaşta sana zor gelmiyor mu? Çadırı tek köpek de koruyabilir.”

Yaşlı Kızılderili cevap veriyor:

“Onlar benim için iki simgedir yavrum. Dikkatle izle onları… Sürekli dişlerini gösterip hırlayan dik kulaklı siyah köpek NEFRET'i temsil eder. Aksiliğine rağmen onu devamlı yalayan boz ayaklı köpek SEVGİ'yi simgeler. İnsanın yüreği de böyledir. İçimizde ‘sevgi' ve ‘nefret' savaş halindedir.”

Torun yine sorar:

“Dede, sence hangisi bu savaşı kazanır?”

Yaşlı Kızılderili cevaplar:

“Ben hangisini daha çok beslersem o kazanır!”

GÜNÜN SÖZÜ: Gerçek dostluk sağlık gibidir, kaybedilmeden değeri pek fark edilmez!