5 milyar dolarlık uzay gemisi uçuşa hazır!

Apple, Steve Jobs'un bir anlamda son arzusu olan uzay gemisi şeklindeki binayı hayata geçiriyor.

Tabii ki milyarlarca dolar parası var. Ve o parayla canı ne isterse yapacak. Ama Apple, elini attığı her projede sıra dışı ve markasını en doğru şekilde temsil eden şeyler yaratmayı başarıyor. Şimdilerde elektronik bir cihaz, sevenlerini heyecanlara gark eyleyecek bir yeni ürünle değil bir inşaatla haber oluyor firma.

Ama tabii ki inşaat deyince gözünüzün önünde hemen sarı kamyonlar, inşa edildiği yerde doğayı yaralayan, bir fazla kat için belediyenin kapısında günlerce yatan bazı güncel müteahhitler gelmesin. Apple, Steve Jobs'un belki de bir anlamda son arzusunu gerçekleştiriyor. Steve Jobs, ölümünden dört ay önce tasarımını ve tüm detaylarını açıkladığı binanın San Francisco Cuppertino'da gerçeğe dönüşünü izleyemedi belki ama nesillerce konuşulacak bir miras daha bırakmayı başardı arkasında.

7 BİN AĞAÇ DİKİLDİ

Resmi adı Kampüs 2 olan ve Apple'ın güncel merkezinin çok yakınındaki bina sıra dışı yuvarlak şekli nedeniyle “Uzay Gemisi” olarak adlandırılıyor. Mükemmel bir daire şeklinde tasarlanmış. Mükemmel derken lafın gelişi değil. Tüm inşaatın mükemmel yüzeyler, malzemelerden oluşmasını isteyen Apple yetkilileri yapım aşamasında çalışan şirketlere kök söktürüyormuş. Mesela binadaki yer kaplamasında asla eğri bir yer olmamasını, örneğin bir işi düşünerek yürüyen çalışanların dikkatini dağıtacağı gerekçesiyle istiyorlarmış. Steve Jobs binada fırça darbesi, iki malzeme arası boşluk vs. istemediğini gayet net belirttiği için binanın yapım süresi de bu nedenle uzamış. Dünyanın en büyük tek parça yuvarlak camına da sahip olacak olan binanın özellikleri ise gerçekten herkesin orada çalışmasını arzulatacak cinsten. Mesela 7 bin ağaç dikilmiş binanın orta bahçesi ve çevresine. Tabii ki bunda amaç çalışanların yürüyüş, spor gibi aktivitelerini yapabilecekleri alanlar yaratmakmış. 230 bin metrekarelik bir alana kurulu olan bina birçok klasik Apple ürününden tasarım çizgileri de taşıyormuş.

ELEKTRİĞİNİ KENDİ ÜRETECEK

Mesela asansör düğmeleri iPhoneların ana ekran düğmesi şeklindeymiş. Bina, çalışanların ortada durduğunda iki tarafı da görebilecekleri gibi tasarlanmış.

Camları, tüm dünyadaki Apple Storeların cam merdivenlerini imal eden firma üretiyormuş ve 6 kilometre uzunluğunda cam takacaklarmış binaya. Binanın dışarıdan görüntüsünün ve çalışanların manzarasının bozulmaması için otoparklar yer altına alınmış. Binanın enerji açısından tamamen kendine yeterli ve yeşil bir bina olması planlanıyor. Çatı güneş panelleriyle kaplanmış. Bu paneller gerektiğinde elektrik üretecekmiş bina için. Tasarımda binanın kendi kendini havalandırması planlandığından yılın yüzde yetmişbeşinde klima ve ısıtıcı kullanmadan bina kendini ısıtıp serinletebilecekmiş. Görünüşe göre Apple şimdi de dünyanın içinde çalışması en çok arzulanan merkez ofisini kuracak!

Bulaşığı yerleştiren robot mu dediniz?

Boston Dynamics heyecan ve korkuyla takip ettiğim robot üreticilerinden biri. Google'ın satın almasıyla dünyanın bir anda gözünü üzerine çevirdiği firma her türlü yol koşulunda koşabilen dört ayaklı ordu robotu ile insanların ödünü koparınca Google imajını zedelememek için satış listesine koymuştu. Ancak satılamayan firma şimdilerde insanların korkmak yerine evinde ağırlamak hatta arkadaş olmak isteyeceği robotları tanıtarak imajını toparlamaya çalışıyor.

Yeni tanıttığı iri bir köpeği andıran robot dört ayaklı ve ördek gagasına benzeyen bir kafaya sahip. İnternetteki videolarında rahatça merdiven çıkan, kapı açabilen robot bulaşık makinesi de yerleştirebiliyor! Bu çirkin görünüşlü robot öyle güzel tutuyor ki bardakları onu resmen içinize sokasınız geliyor:) Şaka bir yana bu robotlar belki de drone ile teslimata yoğunlaşan firmalara ilginç bir alternatif olabilir. Yakın gelecekte bir robot kapınızı çalıp “Abla, internetten sipariş ettiğiniz eteğin siyahı yokmuş, koyu bordasını getirdim ne dersin?” deyip olmayan gözlerini çirpiştirebilir!