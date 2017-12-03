Aklını kaçıran kurlar mobil pazarı nasıl etkileyecek?

Gözümüz, hiç de hak etmediğimiz şekilde New York'ta bir mahkemede.

Herkesin dilinde Türk Lirası'nın son bir kaç ayda hızla kaybettiği değer.

“Bizim para birimimiz Türk Lirası, bunu Amerikalılar” düşünsün diyen “aklıevvel” kimselerden değilseniz bu değer kaybının hayatımıza yansımalarından endişe duyuyor olmalısınız. Ben de ilgi alanım olan mobil telefon pazarında olacakları araştırmak adına sektörün önemli isimlerine alacakları önemleri ve projeksiyonlarını sordum.

Ama önce üçüncü çeyrekte sektörün durumuna ve pazarın dominant oyuncularının paylarına bakalım. Sektörün bu rakamlar konusunda otorite saydığı GFK raporlarına göre eylül ayı satışlarına baktığımızda ay itibarıyla Samsung, Türk mobil telefon pazarında yüzde 51 paya sahip. Onu yüzde 20 ile Apple izliyor. Tabii eylül sonrası piyasaya çıkan iPhone 8 ve X'in pazara nasıl yansıdığını son çeyrek rakamlarında öğreneceğiz. Yine eylül itibarıyla General Mobile ve Vestel yüzde 5 pazar payına sahip.

DENGELER ALT ÜST

Huawei ve Lenovo yüzde 4 pay almışlar eylül ayında satışlardan. LG ise yüzde 2 pazar payına sahip. Ama eylül sonrası dövizde yaşanan müthiş yükseliş tüm bu dengeleri alt üst edeceğe benziyor. Sektörün üç önemli oyuncusunun fikirlerini, vizyonlarını sordum. Ne yazık ki biz tüketici açısından da onların açısından da durum hiç iç açıcı görünmüyor. Bu yıl, son çeyrek verileri gelmeksizin Samsung, pazarın yüzde altı küçüldüğünü belirtiyor. Ve belirsizlik giderek artarken sektörü güzel şeylerin beklediğini söylemek güç. Üstelik dünyada ana akım bir ekonomik kriz yokken bunları konuşuyor olmak ayrıca tatsız ülkemiz ekonomisi adına……

KÜÇÜLME YAŞANABİLİR

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen'in değerlendirmesi şöyle:

“Kurdaki yükseliş konusunda önemli noktalardan biri bunun ne kadar süreceği ve ne zaman yeniden stabil hale geleceğiyle ilgili. 2016 yılında kurda çok büyük yükseliş veya düşüşler yaşanmadı. Bu yıl ise ciddi bir yükselişle başladı. Sonra sert bir düşüş, devam eden süreçte de tekrar bir yükseliş yaşandı. Dolar kurunun böyle bir hareketlilik içinde olması pazarda ister istemez bir küçülme yaratabiliyor. Çünkü tüketiciler böyle bir kur belirsizliği ortamında satın alma kararlarını erteleme yoluna gidiyor ve dolar kurunun daha stabil hale gelmesini bekliyorlar. Geçtiğimiz yıl mobil pazarın toplam büyüklüğü 6 milyar dolar civarındaydı. Bu yıl kurda yaşanan hareketlilikten dolayı pazarın yüzde 6 küçülmesi bekleniyor. Biz Samsung olarak kur yükselişleriyle ilgili herhangi bir aksiyon almadan önce kur hareketini en az birkaç ay izleme yoluna gidiyoruz. Yüzde 10'a kadar olan yükselişleri en azından piyasada olan ürünlerimiz için mümkün olduğunca müşterilerimize yansıtmamaya çalışıyoruz. Yeni piyasaya sürülecek ürünlerin fiyatının belirlenmesinde ise yaşanan kur artışları etkili olabiliyor.”

MALİYETLERİ ETKİLİYOR

LG Electronics Türkiye, Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay ise şunları söyledi:

“Serbest rekabetin ve birçok markanın faaliyette olduğu tüketici elektroniği ve mobil iletişim sektöründe dövizde yaşanan kur artışlarını ürün fiyatlarına birebir ve eş zamanlı olarak yansıtmak rekabet gücünü kaybetmemek adına çok tercih ettiğimiz bir yol değil.

Ancak dövizde yaşanan artışlar, maliyetleri de etkilediği için yeni ayla birlikte dövizdeki artış oranı kadar olmasa da mümkün olan minimum seviyede bunu fiyatlarımıza yansıtacağız.”

FİYATLARA YANSIYACAK

General Mobile Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şevket Karadayı da su tespitlerde bulundu:

“Ekonomik konjonktür ve dolar kurunun artması, ürün maliyetlerinin ve bu doğrultuda ithalat masraflarının yükselmesine neden oluyor. Fakat sektördeki kısa süreli daralma nedeniyle ve yılsonu hedeflerini tutturmak isteyen markalar pazar kaybetmemek için bu maliyet artışını perakende fiyatlara henüz yansıtmadı. Tahminim 2018'de bu maliyetler perakende fiyatlarına yansıyacak.”