Artık herkes montaj ustası!

Yok yok hemen kıllanmayın. Montaj derken, bir dönemler güncel siyasetin en lezzetli konusu olan “montaj” kavramından bahsetmiyorum. Video montajlamaktan, modern çağın iletişim alanında getirdiği yeniliklere adapte olmaktan bahsediyorum. Severek kullandığımız sosyal medya platformları önceleri fotoğrafla hayatımızı paylaşmamızı istedi ve biz bunu çok sevdik.

Şimdi ise artık video çağındayız. Ve artık sosyal medyada sesini en doğru duyurmak isteyenlerin iyi kötü “Video düzenleyici” programlarla haşır neşir olma zamanı geldi.

İşte benim en sevdiğim iki video düzenleyici program. Biri hayatıma yeni girdi. Ve kendi Instagram'ım (@rahsangulsan) ve Twitter hesabım (@rahsangulsan) için bilgisayara gerek duymadan takipçilerin dikkatini çekebilecek videolar yaratmama imkan tanıyor. Diğeri ise daha hassas ve profesyonel projelerde vazgeçemediğim profesyonel yazılım.

Apple Clips: Henüz geçen haftanın sonunda App Store'a giren yazılımı, öncesinde kısa bir süre deneme fırsatı buldum. Açıkçası iMovie gibi, amatör kullanıcıların severek kullandığı bir yazılımı barındıran firmanın bu sürpriz hareketi zaten video düzenleme kavramının gelecek birkaç yıl boyunca hayatımızda önemli yer kaplayacağının işareti. Clips, havalı ve bol efektli videoları hiç zorlanmadan, karmakarışık arayüzleri öğrenmek zorunda kalmadan yaratıp paylaşmanıza olanak tanıyor. Clips'in en eğlenceli özelliği kendinizi çekip konuşurken konuştuklarınızı ekrana altyazı olarak yansıtabiliyor. Dilerseniz kendinizi bir çizgi roman karakterine ya da hüzünlü siyah beyaz bir videoya dönüştürebiliyorsunuz. Havalı etiketler, uzun uğraş gerektirmeden ekleyebildiğiniz telifsiz müziklerle hiç montaj bilgisine sahip olmasanız bile profesyonel görünümlü ve eğlenceli videolara imza atabiliyorsunuz. Clips, birçok sosyal medya fenomeninin ve adaylarının en sevdiği oyuncağa dönüşeceğe benziyor.

Adobe Premier Pro: Clips günlerini geçirip daha profesyonel bir şey peşindeyseniz bu yazılım (kendi deneyimlerime de dayanarak söylüyorum) hem ulaşılabilir fiyatı hem de öğrenme kolaylığıyla çok ama çok iyi. Tabi, montaj öncesi video prodüksiyon konusunda doğru adımları atmayı öğrendiyseniz. Adoba Premiere Pro aylık abonelik sistemi ile çalıştığı için sahip olması çok kolay. Eğer HD video montajlıyorsanız ortanın biraz üstü bir donanım ve iyi bir ekran kartı ile programı çalıştırmak mümkün. Basit doğum günü videolarından profesyonel işlere her isteğinize cevap verebilen programı kendi imkanlarınızla çözmek biraz meşakkatli. Ancak bu noktada imdadınıza Youtube yetişiyor. YouTube'da milyonlarca saatlik neyin nasıl yapıldığını kullanıcıların anlattığı videolar var. Tabii İngilizceniz iyiyse. Göz kamaştıran Time Lapse'ler, müziğin ritmine uygun montaj kesimleri, geçiş efektleri, kendi yaratabildiğiniz renk kombinasyonları ile yarı profesyonel renk düzeltmeye geniş bir alanda Premiere Pro uzun süre vazgeçemeyeceğiniz bir yazılım olacak.

AKN'den kurtuluyor muyuz?

Bu sayfayı takip edenler bilirler AKN ya da popüler deyimiyle Adil Kullanım Kotası biz internet kullanıcılarının en büyük sıkıntısı. Hele artık “Streaming Media” denilen ve internet üzerinden tüketilen medyanın artması tüketici aleyhine korkunç bir durum yaratmış durumda.

Sözde limitsiz diye satın aldığımız -ki bu paketlerin bu isimle satılması dünyanın en büyük kandırıkçılığı- internetimiz aldığımız ek paketlerle bütçemizde ciddi bir deliğe dönüşüyor. Ne yazık ki bu uygulama teknolojinin güncel gereksinimlerini karşılamaktan çok, servis sağlayıcıya kıyak olarak yerini koruyor. Ancak gelen bilgilere göre bu uygulama kaldırılıyor. Ama anlamadığım şekilde hemen değil 2019 yılı başında kaldırılıyor.

Neden hemen kaldırılmadığı bir muamma. Bu yolda ilk adım atıldı ve BTK tarafından hem gece 02.00 – 08.00 arasında kullanılan internetin kotadan düşmemesi hem de AKN'ye geçildiğinde hızın alınan servisin hızına göre farklı kademelerde düşürülmesi kararı alındı. Buna göre mesela 100 mbit hız ile servis alıyorsanız hızınız 32 mbit'e düşürülecek. Ki bu eski uygulamaya göre gayet makul. Ama yine de AKN hemen kaldırılmalı ve tüketici joker paketlere dünyanın parasını savurmaktan bir an evvel kurtarılmalı.