Bu robot yaşlılara şefkat gösterecek!

Las Vegas Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) yaklaşırken firmaların fuarda tanıtacağı yenilikler yavaş yavaş ortalığa dökülmeye başladı. Bu sızıntılardan en ilginci Honda'nın fuarda göstermeyi planladığı dört mini robot konsepti.

Honda'nın, yıllar önce yarattığı ve ülkemizi ziyarete gelip insanların elini de sıkan Asimo'yu muhtemelen çoğunuz hatırlarsınız. Asimo, robotların insanlara benzeyeceği, onlar gibi yürüyüp hareket edeceği savından yaratılmış bir vizyonun eseriydi. Ama artık tasarımlar başka yönlere dağılmaya ve karşımıza hem fonksiyonları hem de tasarımları ile çocukluğumuzun robotlarından çok farklı tasarımlar çıkmaya başladı.

Hepimizi korkutan Boston Robotics robotları bir yana Honda'nın henüz isimlerini sadece rakamlar olarak bildiğimiz robotları insanlara yardım amacıyla tasarlanmış. Aslında bu biraz da giderek yaşlanan Japon halkının ihtiyaçlarından kaynaklanan bir ihtiyaç. Bu dört robottan en ilginci insanlara “Şefkat” gösteren robot. Gülümseyen bir yüzü olan 3E-B18 çeşitli yüz ifadeleri yaparak insanlara kendini iyi hissetirmeyi amaçlıyor. 3E-B18 ise yürüme sıkıntıları olanlar için bir çeşit kolay oturulan mobil sandalye görevi görüyor. Üçüncü robot ise daha önce basına gösterilmiş bir robot. Çeşitli amaçlarla kullanılabilen değişken bir kargo kapasitesine sahip. Dördüncü ise yapay zekaya sahip bir arazi aracı. Muhtemelen doğal afet gibi olaylarda arama kurtarma yapması planlanıyor. Bir robottan şefkat beklemek kulağa çok tuhaf ve soğuk gelse de yalnızlığın pençesindeki yaşlı insanlar için kalp ısıtıcı olabilir…

Dokununca geri çekiliyor!

Geçtiğimiz haftalarda ilginç bir fabrika gezisi yaptım. Bursa'daki TOFAŞ fabrikasına yaptığım seyahat benim için ilginç bir teknolojik yolculuk oldu. Üretimde kullanılan robotlar ve Endüstri 4.0 geçişi konusunda hem CEO Cengiz Eroldu hem de Fabrika Direktörü Erdal Şimşek ile sohbet etme imkanı buldum. TOFAŞ da yapay zeka ve dijitalleşme üzerine FIAT ile birlikte vizyonlarını nasıl geliştirdiklerini anlattılar. Anlattıkları arasında en ilgimi çeken şey insan – robot etkileşimini nasıl yönettikleriydi.

Cobot adını verdikleri yeni nesil robotlar insanlarla etkileşime girdiğinde ne yapacakları öğretilmiş robotlar. Eğer çalışma sırasında beklenmedik olaylar olursa çalışan robota dokunduğu anda robot yaptığı işi tamamen bırakıyor ya da kenara çekiliyor.

TÜRK İŞÇİLER NE ZAMAN TANIŞACAK

Tabii ki Erdal Bey'e yapay zekanın ne zaman Türk mühendis ve işçileriyle tanışacağını sordum: “Sadece makinelerin birbiriyle konuşması yetmiyor, makinedeki bilgileri alıp değerlendirip ne yapacağını makineye siz söylüyorsunuz. Yapay zekayı buna dahil edersek makine ölçtüğü bilgiler doğrultusunda ne yapacağına kendi karar veriyor. Bizim bu yöndeki çalışmalarımız şu an konsept aşamasında. Ancak bu çok ciddi bir altyapı getiriyor. Bizim bu süreçlerin dışında kalmamız söz konusu olamaz, bunlar üzerine çokça çalışıyoruz. nesnelerin interneti sayesinde geliştirdikleri çeşitli projeler var. Bunlardan biri de üretimdeki bir makine arızalanınca değil, arızaya doğru giderken sistemin bunu fark edip akıllı telefonlara uyarı yollaması. Aynı teknoloji otomobiller için de çalışılıyor.”

FABRİKAYI HALKA AÇIYOR

Akıllı robotları çalışırken ve bu teknolojiyi yöneten insanlarla konuşmak, okuduklarımın yerine oturması için güzel bir fırsat oldu. Bu arada TOFAŞ ilginç bir karar aldı ve fabrikayı özel bir turla halka açıyor. Robotları, Türk işçisi ile omuz omuza çalışırken görmek isterseniz çok tavsiye ederim.