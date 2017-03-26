Bu valiz ayağınızı yerden kesecek!

Çok sık seyahat eden biri olarak valiz meselesini çok ciddiye alıyorum. Mesela sürtünmesiz gibi dönen tekerlekler, ele konforla oturan tutmaçlar, her yerinde ayrı bir cebi olan valizler en sevdiklerim. Ama artık devir değişiyor. Hem de çok ilginç bir yöne doğru evriliyor. Dünyanın ilk sizi taşıyan valizi piyasaya çıkmak üzere. Modobag isimli bir startup firma 12 km. menzilli, saatte 10 km hıza çıkabilen valizini (Evet vallahi valizini) üretmeye hazırlanıyor. 10 kilo ağırlığındaki valiz 130 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Üstelik aynı zamanda elektronik cihazlarınızı şarj da edebiliyor. 15 dakikada yüzde seksen, 1 saatte tamamen şarj edilebilen valiz birçok insan için kısa zamanda arzu nesnesine dönüşeceğe benziyor. Her yeni teknoloji gibi ilk başlarda havalimanlarında valizine binen insan olarak çok komik görüneceğimizi kabul ediyorum. Ama hayatında bir kez Atatürk Havalimanı dış hatlarda uçağı en uzak kapıya denk gelen herkes bu fikre bayılacaktır. Bundan biraz önce sizi havalimanında otomatik olarak takip eden valiz tanıtılmıştı ama bu başka bir şey.

En seksi akıllı saat

Akıllı saatlerin en temel problemi saate çok az benzemeleri. Ancak giderek küçülen akıllı saat donanımları artık aksesuvar olarak kullanmak isteyeceğimiz akıllı saatlerin piyasaya çıkmasını sağlamaya başladı. Hugo Boss, Tomi Hillfiger gibi markaların yanı sıra saat denilince birçok insan için arzu nesnesi olan Movado gibi firmalar da bu işe giriyor yavaştan. Klasik ve biraz da tutucu sayılabilecek tasarım çizgisinden yıllardır ödün vermeyen firmanın Android tabanlı ilk akıllı saati, akıllı saatlerin çok çok güzel olabileceğinin tez niteliğinde çalışması gibi.

Firmanın alameti farikası olan ve 70 yıl önce ilk kez Nathan George Orwitt tarafından tasarlandığında o günün şartlarında devrimsel sayılan tasarım şimdi Android 2.0 giyilebilir teknoloji yazılımı ile yeni bir çağa adım atıyor. Movado Connect adını taşıyan saatte öyle kalp atış monitörü, GPS, fitnes arkadaşı gibi özellikler yok. Uygulamalar kısa ve öz. Onu farklı kılan da zaten bu. Yani ikonik bir tasarımı kendi bakış açısıyla Android'e taşıması.

Biri kırmızı iPhone mu dedi?

Kırmızıyı çok severim. Ama gerçekten çok severim. Neredeyse bugüne kadar tüm telefon kılıflarım kırmızı oldu. Çantalarımı, ayakkabılarımı, kırmızı saatlerimi saymıyorum bile. Hatta şu an kimilerine çok çirkin gelse bile Simsiyah iPhone 7 Plus'ımın kılıfı “Kıpkırmızı”:)

Ve sanırım yalnız değilim bu kırmızı sevgisinde ki Apple kırmızı bir iPhone duyurdu geçen hafta.

RED isimli küresel olarak AIDS hastalığı ile savaşmak için yardım toplayan kurum yararına uzunca bir süredir ürünler çıkaran firma ilk kez iPhone özel versiyonu çıkarmış oldu. Parlak alüminyum kırmızı arka kaplaması fotoğraflardan bile gözüme müthiş görünüyor. Ön tarafı beyaz olan telefonun teknik özellik olarak diğer iPhone 7 ve 7 Plus cihazlardan bir farkı yok. Ama atalarımız ne demiş: “Kırmızı olsun üç kuruş fazla olsun:)”. Bu versiyon ülkemizde de Nisan ayında 4.299 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.