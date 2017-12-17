Disney, alışverişiyle dünyayı değiştirdi!

Dünyanın dev küresel şirketleri alışverişe çıkınca dengeleri alt üst etmeleriyle ünlüler. Yıl biterken Disney tüm zamanların en büyük ikinci dev medya birleşmesini anons etti. 52.4 milyar dolar harcayarak 21 Century Fox'un büyük bölümünü satın aldı. Ve böylece 2001 yılındaki 103.5 milyar dolarlık AOL ve Time Warner birleşmesi sonrası dünyanın en büyük birleşmesine imza atmış oldu. Meseleyi lezzetlendirmek adına bu satışla birlikte nelerin sahibi olduğunu yazayım ki biraz gözünüzde işin büyüklüğü canlansın: “Slumdog Millionare, X- Men serisinin tamamı, The Simpsons, National Geographic kanalı gibi bizlerin de gezegenin bu tarafında tüketmekten zevk aldığımız yapımların sahibi artık Disney. Bu varlıklara Disney'in zaten sahip olduğu Pixar, Marvel, Star Wars gibi varlıklar eklendiğinde işin büyüklüğü daha net anlaşılıyor.

Bu, özellikle Netflix'i ciddi etkileyecek bir hamle.

İlk duyumlar arasında Disney'in yeni sahip olduğu tüm film ve benzeri varlıkları Netflix'ten çekeceği yolunda. Kendi işlerini zaten çekeceğini açıklamıştı.

Benim de daha önce burada yazdığım gibi Disney de kendi izle ve öde ağını kurmak istiyor. Çünkü artık endüstri, paranın tabletlere, akıllı telefonlara girince kazanıldığının farkında.

Keza Apple da aynı yolda ilerlemek istiyor.

Ama Disney bu hareketiyle dünyanın en renkli içeriğine sahip şirketi olmuş durumda. Eğer rekabet kurumları bu ortaklığı onaylarsa eğlence sektörü sonsuza kadar değişmiş oluyor. Ve Aslan Kral gerçekten de eğlence dünyası ormanının tartışmasız tek kralı olacağa benziyor.

Galaxy S9 şubatta geliyor

Artık sanırım zamanın hızına yetişemiyorum. Daha Samsung Galaxy S8'i severek ve performansından çok ciddi kayıp yaşamadan kullanırken yenisinin tanıtım tarihi geldi bile. Artık iyice konfirme edilmiş durumda ki Samsung, S9'u şubat ayında tanıtacak. Ve bu kez beklentimiz çok radikal bir tasarım değişikliği yönünde. Cihazda yeni tanıtılan Snapdragon 845 işlemci ve çok daha geliştirilmiş kameralar kullanılması bekleniyor. Ama tabi ki sızıntılar başlayınca işin heyecanı da kaçacak. Teknolojik açıdan ileri gideceği kesin ama umarım bu kez tasarım da radikal bir değişikliğe uğrar. Çünkü bir tüketici olarak artık bir tasarımın üç nesil cihazda kullanılmasından hiç hoşlanmıyorum.