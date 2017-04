Samsung oyuna geri döndü!

Küresel akıllı telefon yarışında Apple'a kafa tutabilen tek şirket olan Samsung, modern pazarlama dünyasında uzun sayılabilecek bir süre model çıkaramayışının acısını geçen hafta dünya ile aynı anda ülkemizde tanıttığı S8 serisi ile çıkarmaya hazırlanıyor. Her yıl sıra ile S serisi ve Note serisi akıllı telefon çıkaran firma geçen yaz piyasaya çıkardığı Note 7 ile küresel bir pil krizinin ortasında bulmuştu kendini.

Ama artık yepyeni ürünü ile bu kara günler geride kalacak gibi görünüyor. Tabii bunu gelecek günler gösterecek.

DEV TELEFONLAR YOK

Cihazın detaylı özelliklerini değerlendirmek için tabii ki kullanmayı bekleyeceğiz. Ama lansman sonrası ilk izlenimim beklediğimden daha olumlu. Samsung, S8'de alıştığımız ekran oranlarının dışına çıkmış ve bu hayli şaşırtıcı bir sonuç vermiş. 5:9 oranındaki ekran alıştığımız ekranlardan daha ince uzun ama müthiş bir ergonomi getirmiş. S8 ve S8 Plus 5.8 ve 6.2 inç ekrana sahipler. Rakamlar sizi şaşırtmasın, az önce belirttiğim oran farkları yüzünden dev telefonlar yok ortada. İki cihazın da birbirinin aynı olan tasarımları gerçekten çok şık.

Tamamen cam kaplı ön panel çerçevesiz sonsuz ekranıyla çok şık görünüyor ve daha geniş dokunma yüzeyi sunuyor. Sevgili ana ekran düğmesi artık yok. İki cihazın da arka kamerası 12, ön kamerası 8 MP. Parmak okuyucu arkaya, kameranın yanına yerleştirilmiş. Cihaz 2TB micro SD kart destekliyor. Ancak şu an maksimum 256 GB satın alabiliyorsunuz. Ayrıca cihaz şimdiden 5G hızlarını da destekliyor. Ülkemizde Exynos 8895 işlemci ile ön satışa sunulan S8 ve S8 Plus dilerseniz ara bir aparat ile monitöre bağlanıp bir masaüstü bilgisayarına da dönüştürülebiliyor. Samsung yine IP68 su ve toz geçirmezlik standardına sahip. Ki zaten bu Samsung kullanıcılarının uzun zamandır keyfini sürdüğü bir özellik.

Bu müthiş iki cihazın iki “ama”sı var. Biri tabii ki pil sıkıntısının tüketicinin seçim yapmasında bir faktör olup olmayacağı. Diğeri ise fiyatı. Plus versiyonu tamı tamına 4.999 lira. Yani artık beş bin lira gibi birçok insan için çok yüksek bir banda oturmuş durumda akıllı telefon fiyatları. S8 versiyonu ise 4 bin 399 lira. Döviz baskısı ve akıllı cihazlar üzerindeki korkunç vergi artık tatsız bir seviyeye ulaşmış durumda. Bakalım tüketici ayağını yorganına göre mi uzatacak yoksa kendini teknoloji rüzgarına mı kaptıracak birlikte göreceğiz.

Büyük silahı Bixby

Apple'ın Siri'sini hâlâ ülkemizde belli bölgesel kısıtlamalarla kullanabiliyoruz. Ama yine de Siri iyi bir ses asistanı. Samsung şimdi Bixby ile bunu bir adım öne geçirmek istiyor. Bixby gerçekten çok maharetli bir kişisel asistan.

En beğendiğim özelliği ise fotoğrafını çektiğiniz herhangi bir objeyi internette alışveriş sitelerinde arayıp bulabiliyor olması. Ama ne yazık ki henüz Türkçe dil desteği yok.