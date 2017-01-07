Teknoloji sonunda tasarımı hatırladı!

Teknolojiyi sevenlerin bir araya geldiği CES'te, bu yıl tasarım, teknolojik gelişmeye paralel olarak öne çıktı.

Her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanından teknoloji yazarları, mühendisler, küresel şirketlerin yöneticileri, bayileri Las Vegas'ta toplandı.

Son 5 yıldır olduğu gibi ben de buradayım ve sizler için Bilişim Teknoloji Fuarı'nı (CES) gözlemledim. Bu yıl, fikri ve teknolojik gelişimlerini izlemekten zevk aldığım markaların ortak bir noktası vardı.

Teknolojiyi sevenlerin bir araya geldiği Las Vegas'taki CES Fuarı'nda, birbirinden ilginç ürünler sergileniyor.

8 Ocak'a kadar açık kalacak fuarda robotlar yine ilgi odağı oldu.

YÜKSEK PARLAKLIK ÜRETİYOR

O da artık -nihayet- tasarımın teknolojik gelişmeye paralel olarak öne çıkmasıydı. Mesela Samsung'un QLED televizyonu bu anlamda önemli bir örnek. Tabii ki insan gözüne görsel bir şölen yaşatan cihazın özellikleri müthiş: Samsung bir ilki gerçekleştirerek QLED TV'lerle renk hacmini yüzde 100 oranında yeniden üretmeyi başarmış.

Böylece tüm renkler tüm parlaklık seviyelerinde gösterilebiliyor ve QLED'in en üst parlaklık seviyesi olan 1500-2000 nit aralığında en ince ayrıntılar bile fark edilebiliyor. Yeni Quantum Dot'lar, Samsung QLED TV'nin sahnenin ne kadar ışıklı veya karanlık olduğuna veya içeriğin ne ölçüde aydınlık veya karanlık bir odada izlendiğine bakılmaksızın, koyu siyahları ve zengin detayları verebilmesini sağlıyor.

Ayrıca, Samsung QLED TV, doğru ve kusursuz renk sunma kabiliyetine zarar vermeden, 1.500 ila 2.000 nit gibi yüksek bir parlaklık üretebiliyor. Ama beni asıl etkileyen Samsung'un duvara monte edilebilen televizyonlarının en büyük pratik dertlerinden biri olan sarkan kablolara çözüm getirmesi oldu.

MARTTA TÜRKİYE'YE GELİYOR

QLED TV'lerde cihazdan sadece beyaz şeffaf ince bir kablo sarkıyor aşağı. Hepsi bu. Böylece özene bezene dekore ettiğiniz eviniz o çirkin kablo tecavüzüne uğramayacak. Üstelik televizyon duvara arkasındaki özel tasarımlı aparatı sayesinde takılabiliyor. Evet satın alacağımız cihazların teknik özellikleri tabii ki çok önemli. Ama artık cihazlara şaşırma dönemini atlattık. Hayatımızın bir parçası olan cihazlarımızın yaşamımıza eşlik eden tasarım gereksinimlerimize saygı göstermesini de ciddiye alıyoruz. QLED TV mart ayında ülkemizde piyasaya çıkacak ve fiyatı henüz açıklanmadı.

Yapay zeka cepte

Huawei standını gezerken firmanın yan markası Honor dikkatimi çekti. Honor'un 6x isimli modeli ilk önce tasarımını beğendirdi bana. Ama asıl içine yüklenmiş bir yazılımı beğendim.

Çift kameralı ve 250 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken cihazda sizi tanıyan bir yapay zeka yazılımı geliştirilmiş. E-postalarınızı okuyan ve akıllı telefon ile yaptığınız şeyleri izleyen yazılım size birçok konuda yardımcı oluyor. Mesela seyahate hazırlanıyorsanız gideceğiniz yerin gezilecek yerlerinden otomobil kiralama imkanına kadar bir nevi özel asistanınız gibi çalışıyor.

Vestel CES'te gurur verdi

Biliyorsunuz son zamanlarda ülkemiz hepimizi üzüyor. Güzel haberlere, bize umut ve ilham verecek başarı öykülerine hasretiz. Bu nedenle yerli üreticilerimizi CES ya da IFA fuarında güncel teknoloji trendlerini yakalamış ürünlerle görünce hem gurur duyuyorum hem de sizinle paylaşmak istiyorum. Bu yıl Vestel, CES'in en güzel salonlarından birinde yer bulmuş kendine. Standa girer girmez dikkatimi akıllı buzdolabı çekti. Bu yıl hem Samsung hem de LG standında var aynı buzdolaplarından. Üzerinde kocaman bir ekran olan buzdolabı birçok fonksiyon katıyor kullanıcılarının hayatına. Mesela içindeki kamera ile size olduğunuz her yerde “Dolapta ne var acaba?” sorusunun cevabını verebiliyor. Yakında otomatik olarak internetten kendi kendine eksikleri de tamamlayabilecek.. Bir başka köşede de internete bağlanabilen akıllı çamaşır makinesi ön tasarımı vardı. O da kendi deterjanını sipariş verebilecek.

Akıllı saç fırçası mı?

Tatlı tatlı anlatıyoruz, “Nesnelerin interneti” gelecek. Evdeki beyaz eşyalar birbirine bağlanacak, evinizde teknolojik bir huzur hakim olacak diye. Ama açıkçası bu kadarını ben de beklemiyordum. L'oreal ve akıllı tartı gibi cihazlarını çok beğendiğim, Withings bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanan bir saç fırçası (Evet fırçası!) tanıttılar fuarda.

Fırçanın, tarama seslerinizi duyabilecek bir mikrofonu, fırça hareketlerinizi analiz edecek hız ölçer ve gyrometresi var. Bunlar aracılığı ile saç tarama analizi için bilgileri bluetooth aracılığı ile akıllı telefonunuza yollayan fırça size saçınızı doğru tarayıp taramadığınızı ve hangi ürünlere ihtiyacınız olduğunu söyleyecekmiş.