Ve APPLE otomobil işine el attı

90'lı yıllarda otomobil gazeteciliği yaparken dünyanın dört bir yanında gitmediğim otomobil fuarı, görmediğim fabrika neredeyse kalmamıştı. O günlerde otomobil dünyasının tek kilit konusu vardı: Gelecekte otomobillerin ne yakıt kullanacağı. Fosil yakıtların ömrü sınırlıydı ve doğaya verdiği hasar artık korkunç boyutlara ulaşmıştı. Kimi firmalar hidrojen pilleri deniyordu kimisi elektrik. Ama bugün bu konu artık elektriğin hakim olmasıyla ikinci planda kaldı. Bugün hiç beklemediğimiz bir konuyu “Otonom sürüş sistemlerini” tartışıyoruz.

SEKTÖRDE BİR ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK

Özellikle Google'ın bu konuya yıllardır konsantre olması diğer firmaların da dikkatini çekti. Elon Musk'ın Tesla ile popülerliği ise lüks sınıfta da bu trendin başarılı olabileceği sinyalini verdi. Ama otonom yani sürücüsüz otomobiller fenomeninde asıl büyük gelişme haftanın son günü yaşandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti motorlu taşıtlar otoritesi hafta biterken Apple'a eyalet sınırları içinde otonom otomobil deneme lisansı verdiğini açıkladı. Bu çok önemli bir gelişme. Birincisi Apple gibi dünyanın nakdi ve kaliteli insan gücüne erişimi en bol şirketlerinden birinin bu alana doğru evrilmesi otomotiv sektörü için birçok şeyin değişebileceğinin işareti gibi.

Apple bu hareketi ile artık o çok alıştığımız Samsung rekabeti gibi alanlardan, aynı eyalette test için izin alan BMW, Mercedes Benz, Tesla Motors, Ford, Subaru, General Motors gibi otomotiv dünyasının devlerinin rakibi haline geliyor.

Üstelik Apple'ın sıradışı yaklaşımının bu rekabette otomobil dünyasına çok olumlu yansıyacağını umuyorum.

Çocukluğumuzdan beri hayal ettiğimiz uçan otomobillerle dolu günlerde yaşamıyoruz belki ama sürücüsüz otomobiller Apple'ın da adım atmasıyla geleneksel otomobil anlayışımızı kökünden değiştireceğe benziyor.

Korkutucu gelişme:

Terminatör gerçek oldu

Google, bünyesinde bulunan Boston Dynamics insanların gözünü korkutan bir robot serisi tanıttığında firmayı satışa çıkarmıştı. Ama şimdi gerçekten tüm insanlığa kabus yaşatacak bir robotun görüntüleri sızdı basına. Robotun sahibinin Rusya olması korkuyu biraz daha arttırdı.

Rusya uzunca bir süredir uzay araştırmalarında kullanmak üzere robotlar tasarlıyor. FEDOR adı verilen projede şimdiye kadar kimseyi korkutacak bir şey yoktu. Ta ki FEDOR'un iki elinde silah tutan görüntüler yayınlanana kadar. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin'in Twitter'den paylaştığı görüntü gerçekten tüyler ürperten cinsten. Rogozin tepkiler üzerine “Terminatör üretmiyoruz” dese de Rusya'nın askeri olarak çok aktif olduğu bir bölgenin komşusu olan ülkede yaşayan bir vatandaş olarak endişemin seviyesini anlatamam.

Bu robot teknolojisinin Suriye'de “denendiğini” düşünsenize! Robot çılgınlığı insanlığın hizmetinde müthiş gelişmeler yaşatacak sananlar bu görüntü ile kendine gelmiştir umarım. Biliyorsunuz Rusya FEDOR yaptıysa yakında birçok ülke farklı isimlerle eli silah tutan robotlar tanıtır. Allah sonumuzu hayır etsin.

Sosyal medyada çakma star günleri

Hiç kuşkusuz çok çok sevdik sosyal medya kullanıcısı olmayı. Kimimiz sesini çıkarmadan olanı biteni takip ediyor, kimimiz içerik yaratmayı ve izlenen olmayı tercih ediyoruz. Ama artık sosyal medya konusu basit bir kaçamak, gündelik eğlence olmaktan bir endüstriye dönüşme yolunda. Ve farkına bile varmadan reklam ajanslarının iş yaptığı fenomenlerin seçimlerimizi yönlendirmesine maruz kalıyoruz. Ama o alanda da artık işler hiç masum yürümüyor. Binlerce takipçisi olan, gönderileri takipçi/ izlenme oranının çok üzerinde izlenme ve beğeni alan isimlerin kaçı organik star hiç kimse bilmiyor. Ya da biliyor ama açıklamak kimsenin işine gelmiyor. Bugünlerde özellikle Instagram'da para kazanmak çok kolay.

Yeni algoritma her ne kadar çok hızlı takipçi kazanma ve beğeni almaya izin vermese de takipçi, beğeni, izlenme ve hatta yorum satın alarak kendinizi bir ay gibi kısa sürede büyük markaları temsil eden ajansların masasında bulabilirsiniz. Küresel şirketlerin bu yalana nasıl kandığını henüz anlayabilmiş değilim ama asıl tuhaf olan aradaki ajansların bu sahtekarlığı bilmesine karşın ticaretin olgunlaşmasında sakınca görmemeleri. Bu oyun taa ki şişirilmiş pazarlama istatistiklerinin organik olmadığı firmalar tarafından anlaşıldığında bozulur. Ama şimdilik para aldığı her şirketin ürününü muhteşem olarak tanımlayan çakma star günlerindeyiz. Eğer acele ederseniz küçük bir yatırımla siz de bu trendi yakalayabilirsiniz.