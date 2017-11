Rehber, Pensilvanya gezisini anlattı

Fetullahçıların en yaygın örgütlendikleri, “himmet” adı altında en çok para topladıkları illerin başında Kayseri geliyordu. Bugün, kentin önemli zenginleri açılan davanın sanıkları arasında bulunuyor. Yargılamalar devam ederken “etkin pişmanlıktan” yararlanmak için bildiklerini anlatanların sayısı da artıyor. İfadeler ortaya çıktıkça, yapının finans gücü de anlaşılıyor. Bir ifadeye göre, Kayseri'de 100 milyon lira himmet toplanıyordu.

Bu davalara bakan hakimler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları alabildiğine dikkatli, tam anlamıyla gerçek hakim gibi davranıyor. Çünkü ortalıkta bazı sanıklara “işinizi hallederiz” diye dolaşan bazı tipler var. O yüzden odasına kimseyi aldırmayan hakimler bulunuyor.

“FETULLAH GÜLEN'LE GÖRÜŞTÜK”

FETÖ davasının “etkin pişmanlıktan yararlanmak” için başvuran tutuklu sanıklarından Kayseri Sanayi Odası eski Meclis Başkanı Nurettin Okandan, yargılandığı Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, Mehmet Özhaseki'yle birlikte gittikleri ABD gezisini şöyle anlatıyor:

“Sayın Başkan, değerli mahkeme heyeti. Daha önce savcılık ifademde söylediğim gibi 2012 yılındaki Amerika seyahatimizi, şimdi bunu daha da genişleterek sizlere aktarmak istiyorum: İlhan Mirab- oğlu'nun (Kayseri FETÖ yapılanmasında önemli isim) davetiyle ben bu seyahate katıldım. Heyette, Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye temsilcileri, iş adamları vardı. Önce Kuzey Karolina'yla ‘kardeş şehir' projesi kapsamında meclisinde toplantılar yapıldı.

Daha sonra New York'a geçerken heyet olarak Pensilvanya'ya uğranıp yarım saat kadar Fetullah Gülen'le görüşüldü. Bu organizasyonu Sıtkı Baş (Sıddık kod adlı bu kişi aynı zamanda FETÖ'nün Kayseri İl İmamı) yani cemaat yapıyordu.

Buraya, şu an bu geziye ait fotoğrafları getirdim. Bu yapıyla ilgisi olan insanlar ve en önemlisi örgütün Kayseri sorumlusu Sıtkı Baş ve oradaki tüm görüşmeleri ayarlayan Mahmut Yeter de vardı. Amerikan ve Türk iş adamları görüşmeleri, hem Türk, hem Amerikan üniversiteleri ziyaretlerinin tamamını Mahmut Yeter organize ediyordu.”

SÖZ MAHMUT YETER'İN

Kayseri'den giden heyetin ABD temaslarını sağlayan, onlara mihmandarlık yapan Mahmut Yeter'in, Pensilvanya'da Fetullah Gülen'in malikhanesinde çalıştığı, halen firari olduğu belirtiliyor. O gezide rehberlik yaptığı hemen bütün sanıklar tarafından belirtilen, çektirilen fotoğrafta Nurettin Okandan'la yan yana görülen Mahmut Yeter'in söyleyecekleri de merak edilir. ABD'de yaşayan Mahmut Yeter'in yazdıklarını okuyoruz:

“Bu maili, SÖZCÜ'de yayımlanan haberiniz üzerine yazıyorum. Kısaca birkaç şey ifade edeceğim: Benim firari durumum yok. 2001 yılından bu yana Amerika'da yaşamaktayım ve ABD vatandaşıyım. Pensilvanya'da yaşamadım, uzun süre New York ve hâlâ Washington DC'de yaşamaktayım.

Sayın Bakan Mehmet Özhaseki'yle ABD gezisinde değil daha öncesinde Amerika'dan Türkiye'ye götürdüğümüz milletvekili grupları vesilesiyle Kayseri'de tanışmıştık. Gezi sonrası şahsıma teşekkür mektubu yazmıştır. Şahsi telefonunu vermiştir ve uzun bir dönem de telefonu üzerinden yazışmışızdır.

ÖZHASEKİ İSTEDİ

Geziyle ilgili olarak da bir çok şey söylenebilir ama bakan bey ısrarla Fetullah Gülen'le görüşmesini yalanlamış. E-maillerime bakarak gezi programını buldum. (Kayseri Büyükşehir Belediye kayıtlarında da vardır.) Sayın Mehmet Özhaseki bey, 23 Mayıs 2012 Çarşamba günü Fetullah Gülen'i ziyaret etmiştir. Ziyaret talebi sayın Özhaseki beyden gelmiştir. Ayrıntı olacak ama ben de Gülen'e birçok Türk siyasi götürdüm. Görüşme taleplerinin hiçbirisi Gülen'den gelmemiştir.

Aynı gün ya öğle ya da ikindi namazından sonra yaklaşık yarım saat, 45 dakika arası Sayın Özhaseki beyle Gülen görüşmüşlerdir. Görüşme sonrasında Fetullah Gülen, Mehmet Özhaseki beye, El-Kulubud-Daria kitabını imzalayıp bir de not yazarak hediye etmiştir.

Kitaba Gülen şöyle bir not düşmüştür: ‘Kendini milletimize hizmete adamış ve pek çok hayırlı işe imza atmasını bilmiş, basiret ve aksiyon insanı, aydınlık ruh, mübarek dost, Kayseri Belediye Başkanı Muhammed Özhaseki beyefendiye muvaffak-un bil hayr olmaları niyazı ile. Pur kusur kardeşiniz M.Fethullah Gülen.' Bunu el yazısı ve Osmanlıca yazmıştı. Türkçeye çeviriyi yanındaki bir talebesi yapmıştı. Çevirinin yapıldığı orijinal kağıt hâlâ bende duruyor.”

O geziye ilişkin programı da bildirmiş. 23 Mayıs Çarşamba günü saat 08.30'da otelden ayrılıp havalimanına hareket ediliyor. Saat 10.30'da Philadelphia'ya 1173 uçuş numarasıyla gidiliyor. Saat 14.00'te Pensilvanya'da oluyorlar. O günkü program saat 20.00'de son buluyor.

Hemen belirtelim, Nurettin Okandan, mahkemeye 10 adet fotoğraf verdi. Bunların arasında Fetullah Gülen'le yapıldığı öne sürülen görüşmenin fotoğrafı bulunmuyor. Okandan, ifadesinde Gülen'i heyet olarak ziyaret ettiklerini belirtiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise Pensilvanya'ya gitmediğini, o fotoğrafın da New York Central Park'ta çekildiğini söylüyor.