Ambargo koyabilirler

Beşiktaş, Akhisar karşısında oynadığı futbolla buralara tesadüfen gelmediğini gösterdi. Quaresma, Akhisar savunmasını hallaç pamuğu gibi attı. Q7 ve takım arkadaşlarının uyumu ve motivasyonu üst düzey olunca, ortaya böyle başarılı sonuçlar çıkıyor. Üstelik bu takım hafta içi de İsrail deplasmanında Avrupa maçı oynadı. 9 puanlık bu maçı da güle oynaya kazandı. Görünen şu ki, Beşiktaş sadece bu sezona değil, birkaç sezona daha damgasını vuracak. Bu coşku ve mücadele her yönüyle saygıyı hak ediyor. Tribünlerin hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylemesi ise gecenin en güzel hareketiydi.

SORUMLUSU BELLİ

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında maçı kazanıp şampiyonluk yolunda umudunu devam ettirmek isterken, iki puan daha kaybedip büyük avantajı yitirdi. Tribünlerin boş olması, taraftarın takımına olan güvenin bittiğini gösterdi. Taraftar inancını yitirmişse futbolculardan da fazla bir şey beklememek lazım. Fenerbahçe'nin bu sürece gelmesiyle ilgili birkaç şey söylemek lazım. Sarı-lacivertli kulüpte bugüne kadar başarısızlıklarda hakemler suçlu görüldü, federasyonlar suçlu görüldü, teknik adamlar değiştirildi, futbolcular gönderildi. Değişmeyen tek şey ise başkan ve yönetim. Tüm bunlara rağmen başarısızlık hala devam ediyorsa, o zaman taraftarın da yönetim istifa diye bağırması çok normal.