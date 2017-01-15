Kalkavan sınıfı geçti

Maçın ilk yarısında etkili oynayan bir Galatasaray vardı. Galatasaray etkili oynadı ama gol pozisyonlarını Konyaspor yakaladı. Sarı- kırmızılılar aradığı kanı Rodrigues ile bulmuş. Çok etkili oynadı. Bir tane kaçırdığı gol pozisyonu var ki o da ne kadar kaliteli olduğunu gözler önüne seriyor. Sezonun ikinci yarısında bu önemli deplasmandan 3 puan alarak dönüyor olması Galatasaray'ın bundan sonraki maçları açısından da önemliydi. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ın, çok tartışmalı olan pozisyonlardaki ceza alanı içindeki devam kararları doğruydu. Bir-iki sarı kart hatası dışında oyunda bariz bir hatası yoktu. Önleyici hakemlik yaparak maçı kontrol altına almayı başardı. Konyasporlu oyuncuya göstermiş olduğu kart haklıydı çünkü görmüş olduğu karttan sonra itirazlara devam etti ve o da doğru olanı yaptı.