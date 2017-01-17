Korkup sindiniz, şimdi ağlamayın

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, yıllardır alışık olduğumuz söylemler. Bugün TFF'yi eleştiren Yıldırım ve onun gibi yöneticiler seçimde gidip tıpış tıpış Yıldırım Demirören'e oy verdiler. Bu yapıyı kendileri oluşturdular. Kimse kusura bakmasın, yanlışın en büyüğü kendilerinin Türk futbolundan Aziz Yıldırım ve onun gibi isimlerin gitmesi lazım.

Madalyonun öbür yanına gelince… Fenerbahçe, bu sezon hakem mağduriyeti de yaşadı. Ancak bu mağduriyet hiçbir Anadolu takımından fazla değil. Üç büyük kulübün bu konuda konuşmaya hiç hakkı yok. Türk hakemliğinde gruplaşma elbette var. Bu gruplaşmaların elebaşı da Cüneyt Çakır ve babasıdır. Çakır bulunduğu konum itibariyle en önde olsa da ağabeylik yapamamıştır. Camiayı derlemek toplamak yerine hep kendi menfaati ve yandaşları için çalışmıştır.

SİYASİ İRADE NE DERSE O

Aziz Yıldırım şimdi konuşuyor ama Cüneyt Çakır ve şürekasının buralara gelmesinde kendisinin büyük payı vardır. O zaman aynanın karşısına geçip nerede hata yaptık diye kendilerine sormaları gerekir. Türk futbolunda demokrasi mi var ki konuşuluyor. TFF seçiminde Demirören'in karşısına kimse çıkıp aday bile olamadı. Türk futbolunda demokrasi var mı ki başarı gelsin.

Siyasi iradenin gösterdiği adam aday oluyor ve buna da biat eden bukulübün yöneticileri. Özerk olduğu iddia edilen Türk futbolunu bu hale sizler getirdiniz. En büyük hatanız siyasi iradenin baskısından korkarak sinmenizdir. Hiç kimse kusura bakmasın hepiniz korkuyorsunuz. Seçimlerde istemedikleri kimse çıkıp aday dahi olamıyor.