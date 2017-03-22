Siyasetin zirvesi

Özerk ve tarafsız olması gereken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 2. Futbol Zirvesi'nde futbolu siyasete alet etti. Yıllarını Türk futboluna vermiş bir insan olarak, futbolumuzun bu kadar ayaklar altına alındığını daha önce hiç görmedim.

Demirören bu davranışıyla futbolumuzu ikiye bölmüştür. Bundan sonra yaşanacak olayların vebali kendisine aittir. Üstelik Futbol Zirvesi'ne İstanbul bölgesi hakemleri zorla getirildiler. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı, AKP eski milletvekili. Üyelerini bu siyasi şova alet etmiştir. Dernek tüzüğünün 4. Maddesi'nde aynen şu yazar: “Dernek hiçbir suretle siyasetle uğraşamaz.” Dolayısıyla davranışlarıyla da derneği zan altında bırakmışlardır.

KİMSE SESİNİ ÇIKARMIYOR

Bir diğer eleştirim de oraya gidip bu davranışa tepki koyamayan futbolun önemli isimlerine. Birisi de çıkıp diyemedi, “Burası siyasi arena mı?” diye. Türk toplumunun gözünden düştünüz. Sözüm ona futbol zirvesi. Vieri, Desailly, Abidal ve Ferdinand gibi dünya futbolunun önemli isimleri konuşurken salon bomboştu. Nasıl olsa, malum şahıslar amaçlarına ulaşıp siyasi şovlarını yapıp gittiler.

Çok yazık! Bir parantez de Göksel Gümüşdağ'a açmak istiyorum. Onun buraya nasıl geldiğini hepimiz biliyoruz. O da Futbol Zirvesi'ni Siyaset Zirvesi'ne çeviren isimdi. Demirören ve Gümüşdağ, Türk futbolunu bu kafayla başarıya götüremezsiniz. Zaten yaşattığınız tablo da ortada.