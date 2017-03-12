Zafer ‘İnan’anların

Galatasaray geçen haftaki Antalyaspor deplasmanında on kişiyle üç puan kazanıp Şampiyonlar Ligi için umutlanmıştı. Dün de yine maçın son dakikalarında Selçuk'un attığı müthiş frikik golüyle kazanmayı bildi. Ama bunu yaparken de öldü öldü dirildi. Galatasaray gibi bir takımın bu kalitedeki oyuncularıyla taraftarına bu kadar eziyet çektirmeye hakkı yok.

Sarı-kırmızılı takım neredeyse maç başlamadan gol yedi. Maçın henüz 32. saniyesinde ne olduğunu anlamadan yenik duruma düştü Galatasaray, maça 1-0 yenik başladı. Şoku çabuk atlatan ev sahibi ekip, penaltı golüyle karşılık verdi. Arzulu ve istekli bir futbol ortaya koyarak öne de geçti. Podolski, klasına yakışır mükemmel bir gol attı ama çok net fırsatları da kaçırarak takımının rahatlamasını sağlayamadı. İki dakika içinde iki penaltı kazanan Gençlerbirliği skoru 2-2 yapsa da Tudor'un gelişinden sonra sahada savaşan bir görüntü çizen sarı-kırmızılı takım yine maçı son ana kadar bırakmadı ve bunun da karşılığını aldı. Kaptan Selçuk İnan usta işi bir vuruşla takımını kurtardı.

Gençlerbirliği açısından bakacak olursak da bu skor onların emeklerinin karşılığı değildi. Ümit Özat'ı ve öğrencilerini yine de kutlamak gerekir.

Maçın hakemi Fırat Aydınus'a gelince… Tartışılan çok sayıda pozisyon vardı. Ancak bana göre Fırat hoca başarılı bir maç yönetti. Galatasaray lehine verdiği ilk penaltıda, çok tartışma yaşandı. Ortada bir pozisyondu, ben hakem niye verdi demem, takdir hakkını kullandı. Gençlerbirliği lehine verdiği iki penaltıda haklıydı. Chedjou ve Tolga Ciğerci topa elle müdahale etti. Halı sahada bile bir futbolcu Tolga'nın yaptığı gibi amatörce bir hata yapmaz. Böyle bir penaltı yaptırsa, öbür hafta maça çağrılmaz. Bu kadar sorumsuzca bir hareket kabul edilebilir gibi değil. Tudor'un bunları toparlaması lazım. Bu disiplin sağlanmazsa Galatasaray'ın işi zorlaşır.