Dünür Milisleri

Para-militer…

Diğer adıyla, kontr-gerilla…

Devlet tarafından desteklenen gönüllülerden oluşan yarı askeri güç demektir.

Devletin, resmi anlamda müdahale etmek istemediği durumlarda öne sürdüğü silahlı gruplardır.

Bu nedenle devlet desteği hep örtülüdür.

Kamuoyuna; “haklı tepki” üzerine kendiliğinden toplanmış “sivil toplum örgütü” gibi tanıtılır/gösterilir.

Oysa. Lidere ölümüne bağlı bu faşist para-militer yapıların yaptıkları ve toplumda yarattıkları psikolojik etki korkutucudur.

Örnekleri çoktur:

İtalya'nın, Kara Gömleklileri…

Almanya'nın, Kahverengi Gömleklileri…

Meksika'nın, Altın Gömleklileri…

Arjantin'in, Tacuaraları…

Kolombiya'nın, Paracosları…

İspanya'nın Falanjistleri…

Sırpların, Çetnikleri…

Romanya'nın, Demir Muhafızları…

En yakınımızdan örnek vereyim:

Tarih: 5 Mayıs 1979.

Sürgündeki Humeyni, İran'a döndükten üç ay sonra, “sapkın hareketlerin” önlenmesi için gönüllü milis hareketi Devrim Muhafızları'nı (Pastaran) kurdu.

Sadece Ayetullah'tan emir alan Pastaranlar zamanla çok büyüdü. Örneğin…

Alt birimi “Besic”, resmi dini törenleri organize etme, ahlak polisliği yapma ve muhalif toplantıların bastırılması gibi faaliyetlerde bulunuyor!

Uğur Mumcu vd. suikastleri gerçekleştirdiği iddia edilen “Kudüs Gücü” de Devrim Muhafızları'nın yurt dışı özel hareket birimidir.

Bu işlerin parasal yönünü de atlamamak lazım:

Devrim Muhafızları bugün; İran Milli Petrol Şirketi ve İmam Rıza Fonu'ndan sonra İran'ın en zengin üçüncü kurumudur!

Gelelim bu tehlikeli konuya neden girdiğimize…

Kıskandı mı nedir!

Adı, Orhan Uzuner.

İnşaat mühendisi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma A.Ş.'de mühendis olarak görev yaparken ayrıldı; Uzpa İnşaat, Betra İnşaat gibi şirketlerle ortaklığı var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü.

Kızı Reyyan, Bilal Erdoğan ile evli.

Medyada görünmekten pek hoşlanmayan Orhan Uzuner üç gündür gündemde!

15 Temmuz FETÖ darbesinin istihbaratını Erdoğan'a haber veren Enişte Ziya İlgen'i mi kıskandı bilinmez; “yeni darbeler olmasın” diye kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanı'na yönelik tehlike karşısında neler yapılabileceğine ilişkin fikir üretilip, gönüllüler tarafından oluşturulan bir yapı kurdu!

Bu oluşumun platform üyeleri, internet üzerinden konuşulacak “Zello” adlı programı kullanacaktı.

Dünür Uzuner, Hürriyet gazetesine şöyle dedi:

“Önce grup kendi arasında sonra, WhatsApp, Zello ve radyo yoluyla halka ulaşabilecek. Şu an 500 kişiyiz, ama bizim altımızda da farklı gruplar var. Karasal radyo da kurmayı düşünüyoruz.”

Keza… İnsansız hava aracı drone ve telsiz kullanacaklarını söyledi.

Fakat…

Dünür Uzuner'in kimi platform üyelerine yaptığı konuşmanın videosundaki şu sözü tartışma konusu oldu:

“Haberleşme için en küçük cihazımız düdük. Arabamda megafon var. Gerektiği zaman kullanacağımız silah var. Böyle hazırlıkları yapmamız lazım.”

Uzuner, “silah” değil, “siren” dediğini iddia ediyor. Ama…

Videoda ne dediği açık, “silah” diyor!

Dil sürçmesi diyelim.

Ancak…

Kime göre “kötü”

Dünür Uzuner dedi ki:

“Kesinlikle sokağa inmek yok, kötü bir olayda insanları sokağa çıkarmak var.”

“Kötü olay” ne?..

Kime göre “kötü”?..

Kime göre “iyi”?..

Bunlar göreceli değil mi?

Evet, 15 Temmuz darbe girişimi kötü.

Başka? Örneğin…

Erdoğan, İstanbul'daki göstericilere elindeki pompalı tüfekle ateş eden kişi hakkında şöyle demişti:

“Eğer siz vatandaşın mağazasının camlarını indirirseniz, hayatına kastederseniz, hayatına kastettiğiniz vatandaş kalkıp da eğer elinde böyle bir tedbiri, böyle bir imkanı varsa o da kendisini savunma yoluna gidecektir. Bu tür yollara bu bir sevktir.”

Keza… AKP'nin göstericilere palayla saldıran kişiye sahip çıktığını da biliyoruz.

Keza… Danışmanların Soma'da madenci tekmelediğini de gördük.

Keza… Üç AKP üyesinin Ahmet Hakan'ı dövdüğüne şahit olduk.

Evet. “Kötü olay” görecelidir!

Dünür Uzuner, “evde zor tutulan yüzde 50”yi milis güç haline mi dönüştürmek istiyor?

Belki iyi niyetli olabilir. Ama farklı değerlendirilecek sözleri kastı aşmaktadır.

Bir hukuk devletinde kafası esen herkes telsizlerle, dronelerle vs. örgütlenemez. Hele o silah sözü filan kabul edilemez.

Bir tür para-militer “Yeşil Gömlekliler” doğumuna neden olacağı şüphesi bile, toplumda kaygıya sebep olacaktır.

Ayrıca:

Erdoğan'ın dünürü; MİT'e, TSK'ya, Emniyet'e güvenmiyor mu?

Erdoğan'ın yine kandırılabileceğini mi düşünüyor?

Yoksa…

Bizler mi safız? “Varlık Fonu” denilerek oluşturulan Paralel Hazine'den sonra, bir de gerçekten para-militer Paralel Ordumu kuruluyor?

Yoksa…

“Devlet yok, parti var” diyorduk.

Artık…

“Ne devlet ne parti, sadece aile var” demeliyiz!..

Bakınız…

İran Devrim Muhafızları sadece muhalif gösterileri bastırmakla, ahlak dışı görüntülere değnek cezası vermekle kalmadı. Zamanla…

Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri içinde ayrı bir birim olarak yer aldı. Örneğin, “Stratejik Füze Gücü” Devrim Muhafızları'na aittir. Uzatmayayım.

Derim ki:

Dünür Uzuner tehlikeli sulara girmektedir. Kuracağı milis yapı, zamanla başına iş açar; kontrol edemez, denetleyemez. Bunlar ülkeye bela olur.

30 yıldır bu tür yapıları haber yapan bir gazeteci olarak, Dünür Uzuner'e hemen bu çocukça girişimden vazgeçmesini öneririm…