Gelen gideni aratır

Yine…

Sana yazıyorum AKP'li arkadaş!

“Reis'i seviyorum referandumda ‘evet' oyu vereceğim” diyorsun.

Sev. Ama “evet” oyunun sonra neye yol açacağını iyi bil.

Hatırla; “2010 referandumunun Erdoğan'la ilgisi yok” dedik.

Dinlemedin!

“Evet” oyu verdin. FETÖ belasını başımıza sardın.

Şimdi diyorum ki:

“2017 referandumunun Erdoğan'la ilgisi yok.”

Dinlemiyorsun!

Bak sana ne anlatacağım:

Biliyorsun, 2017 Anayasa değişikliğini kimlerin hazırladığı sır gibi saklanıyor. Fakat.

1876 Anayasası'nı hazırlayanlar biliniyordu. Anayasayı hazırlayan Cemiyet-i Mahsusa; 2 asker, 16 sivil bürokrat (üçü Hristiyan) ve 10'u ulema olmak üzere toplam 28 üyeden meydana geliyordu.

Komisyonda iki farklı görüş vardı. Birinci grup, liberal reformist kanattı. Mithat Paşa'nın başını çektiği bu grupta, Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi isimler yer alıyordu.

İkinci grup, monarşi geleneğine sahipti. Padişahın haklarını sonuna kadar savunan, Müslüman-gayrimüslim eşitliğine inanmayan bu grup, Ahmet Cevdet Paşa, Rüstem Paşa, Namık Bey ve ulemadan oluşuyordu.

Anayasa komisyonu çalışmaları 20 Kasım'da bitirildi; taslak II. Abdülhamit'e sunuldu.

10 gün geçti, Yıldız Sarayı'ndan ses çıkmadı.

Namık Kemal ile Ziya Paşa'nın ısrarıyla Mithat Paşa, padişahın huzuruna çıktı ve meseleyi öğrendi. II. Abdülhamit tasarıya, bir madde eklettiriyordu: “Padişah, re'sen bir kimsenin siyasal suçlu veya siyasal yönden mahzurlu olduğuna karar verip sürgüne gönderebilir.”

Başta Namık Kemal olmak üzere isyan ettiler; çünkü sürgünü yaşamışlardı.

Mithat Paşa arkadaşlarını teskin etti; önemli olan anayasanın ilanıydı; bu madde sonradan çıkarılabilirdi.

Oysa. Bu madde yakın gelecekte Mithat Paşa'nın kellesine mal olacaktı…

1876-2017 benzerliği

Tarih: 23 Aralık 1876.

Kanun-i Esasi top atışlarıyla ilan edildi. Anayasa metni halka dağıtıldı.

Osmanlı'nın ilk Anayasası, 16 Nisan referandum maddelerine ne çok benziyordu.

Şöyle:

– Padişah, icraatından sorumsuzdu.

– Yasama gücü padişahın elindeydi:

– Meclis’in ne zaman toplanacağına, ne zaman tatil olacağına ve gerektiğinde feshine padişah karar verirdi.

– İki meclis vardı:

Halkın seçtiği Heyet-i Mebusan…

Padişahın seçtiği Meclis-i Ayan…

– Halkın seçtiği Meclis'in hemen hiçbir yetkisi yoktu. Hükümetin hazırladığı ve -padişah onay verirse- kendi hazırladığı kanun tasarılarını görüşür; isterse bir konu üzerinde bakanları dinler; üyelerinin üçte ikisi oyla -kuşkusuz padişah onay verirse- bir bakanı yüce divana gönderebilirdi.

– Heyet-i Ayan'ın görevi ise, kanun tasarılarının padişahın hakkına uygun olup olmadığını incelemekti.

– Yürütmenin başı da padişahtı:

– Sadrazamı ve bakanları padişah seçerdi.

– Hükümet Meclis'e karşı sorumsuzdu.

– Güvenoyu sistemi yoktu; hükümeti ancak padişah kurar, padişah bozardı.

– Padişah Ordu'nun başkomutanıydı.

1876 Anayasası, 16 Nisan'da oylanacak Anayasa'ya ne kadar benziyor değil mi?

Ancak sizi şaşırtayım:

Yargı hükmüyle 1876 Anayasası, 16 Nisan referandumunun ilerisindeydi:

– Yargı gücü bağımsızdı; Şer'iye ve Nizamiye mahkemeleri “her türlü müdahaleden azade” idi.

Hakimlerin atanması, özlük işleri (yükselme, yer değiştirme, emeklilik), mahkemelerin sınıf, görev ve yetki paylaşımı yürütmenin takdirinden çıkarılıp Teşkilat-ı Mehakim Kanunu'na tabi kılınacaktı.

Toparlarsam…

Abdülhamit'ten Enver'e

AKP'li duygusal arkadaş!

1876 Anayasası'na “evet” diyor musun?

“Sultan II. Abdülhamit'i seviyorum; tabi ki ‘evet' derim” dediğini duyar gibiyim.

Ben de diyorum ki, “meseleyi kişiselleştirme!”

Sonra neler yaşandığına bir bak:

II. Abdülhamit, 14 Şubat 1878'de Meclis'i feshetti. Anayasa'yı rafa kaldırdı.

Aradan yıllar geçti.

İttihatçılar 1908'de iktidara el koydu.

II. Abdülhamit'i tahttan indirdi. Ve 1876 Anayasası'nda şöyle değişiklikler yaptı:

– Padişahın yetkileri sınırlandırıldı.

– Meclis'i toplantıya çağırma yetkisi padişahtan alındı. Dağıtma yetkisi sınırlandırıldı.

– Meclis'in gücü artırıldı. Kanun teklifi hakları kesinleşti.

– Uluslararası anlaşmalara meclis onayı şartı getirildi.

– Bakanları artık padişah değil, sadrazam seçecekti.

– Hükümet, Meclis'e karşı sorumluydu; güvensizlik oyuyla düşürülebilecekti.

Uzatmayayım…

İttihatçılar “demokratik parlamenter sistem” kurdu.

AKP'li arkadaş…

Ne diyorsun bu Anayasa reformuna?

“İttihatçıları sevmem ‘hayır' oyu verirdim” mi diyeceksin?

Konuyu yine kişiselleştiriyorsun!

Bak sonra ne oldu:

İttihatçılar; iktidarlarını sağlamlaştırıp, yaşlı padişah Mehmet Reşat'ı avuçlarının içine alıp her istediklerini yaptırınca, Anayasa'yı yeniden değiştirip başa döndüler!

1910'da padişaha, Meclis'i açış tarihini geri bırakma ve vaktinden önce kapatma hakkını verdiler.

1914'te padişahın, Meclis'i dağıtma hakkının sınırlarını yeniden genişlettiler. Ve 1916'da padişaha bu hakkı eskisi gibi sınırsız biçimde yine verdiler. Vs.

İttihatçılar, 1876 Anayasa'na dönerek devletin kaderini “tek adam” Enver Paşa'nın inisiyatifine bıraktı! Sonrası malum…

AKP'li arkadaş!

II. Abdülhamit'i sevdiğin için “evet” dediğin 1876 Anayasası ülkenin başına neler açtı gördün mü?

İşte bunun için diyorum ki:

Meseleyi kişileştirme.

Gelen gideni aratır; sonra dizlerini çok döversin.

Memlekete yazık edersin…