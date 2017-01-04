Gizli hücreler devrede

Yine…

Akılla değil sezgiyle görmeye çalışıp yanılıyorlar.

Bu nedenle hep kandırılıyorlar!

Evet. Siyasal iktidardan bahsediyorum!

Aslında olan-biteni görmek çok zor değil.

Örneğin…

Tıpkı Osmanlı'ya yaptığı gibi Batı, Türkiye'ye teşhisini koydu: Hasta Adam!

Bu teşhisin sebebi olarak, özellikle terör olaylarını ve tutuklamaları gösteriyorlar.

Oysa.

İşin özünde… Türkiye; FETÖ, PKK, IŞİD ile savaşmıyor; perde arkasındaki kukla oynatıcılarına karşı mücadele veriyor.

Yakaladığı FETÖ, PKK ve IŞİD elemanlarını hapse atarken, kimi tutuklamalar konusunda oyuna geldiğinin farkında değil. Şöyle…

FETÖ, PKK ve IŞİD tutuklamaları yapılırken, iş birden bire gazeteci, modacı, çaycı tutuklamasına vardı!

Son 10 güne bakınız:

Hüsnü Mahalli'nin Suriye mesajları yeni miydi?

Ahmet Şık her daim muhalif değil miydi?

Barbaros Şansal'ın dili hep dikenli değil miydi?

“Sana çay yok demenin” neresi suç?

Siyasal iktidar oyuna gelip, sosyal medyada konuşulup geçilecek, belki gülünecek ve belki hiç farkında olunmayacak konuları tutuklamalarla dünya gündemine getiriyor.

Dünya, “Türkiye'de özgürlük yok” derken ardı ardına bu tuhaf tutuklamaların kime faydası var? Kuşkusuz FETÖ'ye var!

Kripto elemanlar, FETÖ'ye yönelik operasyonları Batı'yı manipüle etmek için bu sinsi oyunu devreye soktu. (Kimi düşük liboş gazeteciler de, bugünlerde Harvard ve Stockholm üniversitelerine sızıp piar yapıyor!)

IŞİD ve PKK'nın kurşunlarını, canlı bombalarını görenler; FETÖ'nün bu gizli projesini göremiyor…

Hedef şaşırtılıyor

Sorunlar büyük.

Hemen el ele verip ortak akıl aranması gerekirken, kimi yandaş görünen FETÖ'nün kalem tetikçileri toplumsal hayata gerginlik tohumları serpiştiriyor.

Bu kriptolar, sürekli karmaşa yaratarak asıl hedefin gözden kaçırılmasına sebep oluyor. Bilinçli olarak gündemi saptırıyorlar.

Baksanıza…

Birden… Wall Street Jurnal muhabiri Dion Nissenbaum gözaltına alınıyor; sınır dışı ediliyor.

Birden… Eski Economist muhabiri ve ABD düşünce kuruluşunda çalışan Amberin Zaman gündeme getiriliyor.

Birden… New York Times güvenlik kaygısıyla Türkiye'deki muhabirlerinin ismini/imzasını artık kullanmayacağını açıklıyor.

Yetmiyor… Eşiyle birlikte Galler'de tiyatro yapan Memet Ali Alabora yine gazete manşetlerine çıkarılıyor!

Erdoğan'ı eleştiren binlerce sosyal medya kullanıcısına operasyon yapılacağı haberlerine yer veriliyor.

Yetmiyor; kahvede laiklik konuşması yapan gençler hedef haline getiriliyor.

İşte… Medya içindeki FETÖ hücresinin bu psikolojik savaşının amacı:

– Bu tutuklamaları vesile ederek, yani algıda hepsini aynı torbaya koyarak FETÖ'ye yönelik operasyonların Batı'da yanlış anlaşılmasını sağlamak!

– Evet. Dünyada FETÖ'yü mağdur göstermek!

– Türkiye'nin terörle mücadelesini kesintiye uğratmak.

Noel Baba provokasyonlarının neden yapıldığını ve abartıldığını sanıyorsunuz? Arkasından Reina baskını gelmesi tesadüf mü?

IŞİD eylemi yılbaşında göstere göstere gelirken, yandaş görünümlü FETÖ kalemşörleri, medyada ve sosyal medyada “Yılbaşı kutlanmasın” gibi anlamsız bir tartışmaya çektiler ülkeyi. Dikkatleri dağıttılar.

İktidar bunları kavrayamıyor.

Sosyal linçlerin sebebini anlayamıyor.

Bir örnek vermeliyim…

FETÖ'nün Odatv'ye sızma operasyonunun bir ayağı olduğunu anlayıp hemen kovduğumuz bir sözde gazeteci, bugün Sabah Gazetesi'nin gölgesinde/finansörlüğünde Erdoğan'a övgü dizip Odatv'ye nefretini kusuyor.

Sahi... Bizim üç-beş günde niyetini anladığımız bu

FETÖ'nün çapsız hücresinin kurnazlığını iktidar anlamıyor mu?

Kaos planı

Tek bir homojen yandaş medyadan bahsedilemez.

Çeşitli klikler/hizipler/gruplar var:

Erdoğancılar dışında…

Gülcüler var.

Davutoğlucular var.

Ve bir de hâlâ aktif

FETÖ'cüler var. Bunlar, en azgın-bağnaz Erdoğan yanlısı gözüken kripto

FETÖ'cüler!

Dikkat ediniz:

FETÖ'cüler önce mağdur edebiyatı yaratmak istediler. Ters tepti.

Ardından, toplumsal uzlaşmayı-birlikteliği bozmak için yandaş görünümlü kalemşörlerini devreye soktular.

Ve bu kriptolar, Yenikapı uzlaşmasına kim destek verdiyse, onu hedef yapıyor. Sabah akşam CHP ve Kılıçdaroğlu'na düşmanlık ediyorlar! Keza…

Cumhuriyet ve

SÖZCÜ gazetelerini hedef gösteriyorlar!

Son günlerindeki amaçları, BirGün Gazetesi'ne operasyon düzenletmek! Niye?

BirGün, PKK canlı bombalarına karşı çok sert tavır aldı. Kandil de gazeteyi tehdit etti! Bu tartışma sürerken, BirGün'ü “PKK yandaşı” gösterdiler! BirGün'ün hiçbir zaman PKK'lı olmadığını bilmeyen mi var? Bu karartmayı Sabah gazetesi yapıyor! Kripto FETÖ elemanlarının nerelerde yuvalandığının iyi örneğidir bu! Ahmet Çalık döneminin ürünü,Pensilvanya ziyaretçisi bunlar!

Evet. Bu kriptolar, örtülü operasyonlarla ülkenin acilen çözmesi gereken önceliklerini değiştiriyorlar.

Kafa karıştırıyorlar.

Hedef saptırıyorlar.

Vakit kaybettiriyorlar.

Önemli konuların ertelenmesine sebep oluyorlar.

İktidar içindeki entrikacı FETÖ hücrelerinin amacı, toplumsal barışı dinamitlemek ve kaosu sürdürmek. Örgütün bütün varlığı buna bağlı artık.

Yazdım, iktidar duygusal hareket ediyor; bu kripto komplosunu görmüyor.

Sahi… İktidarın samimi destekçileri neden susuyor?