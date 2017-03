Hayat edebiyatsız olmaz

Elim sanata düşer usta

Dilim küfre, yüreğim acıya

Ölüm hep bana

Bana mı düşer usta

Sevda ne yana düşer usta

Hicran ne yana

Yalnızlık hep bana

Bana mı düşer usta

Gurbet ne yana düşer usta

Sıla ne yana

Hasret hep bana

Bana mı düşer usta

Şair Refik Durbaş'ın “Çırak Aranıyor” şiirini kim bilmez?

Zülfü Livaneli'den kim dinlememiştir?

Refik Durbaş ile bir süre Sabah gazetesinde çalıştık. Basında benden eskiydi; Yeni İstanbul'dan Cumhuriyet'e gazetelerde “düzeltmen” olarak çalışmıştı.

Benim için onurdu; değerli bir şair ile aynı çatı altında çalışmak.

Refik Durbaş artık düzeltmen değildi. Düzce Depremi gibi olay yerlerine gidip yazması gazeteye kalite katıyordu. Bu tür nitelikli gözlem yazıları yok artık. Neyse…

Sabah'tan kovuldum; ve Refik Durbaş ile bir daha karşılaşmadık.

Geçen hafta “Şiirin Gizli Tarihi” adlı yeni çıkan kitabını okudum. Şairlerin büyülü mahrem hayatını anlatıyordu.

Refik Durbaş ile şairlerin dünyasına özel bir yolculuğa çıktım…

Eskiden. Çok eskiden…

Şiir matinelerinde en büyük ilgiyi Attila İlhan ve Özdemir Asaf çekmektedir. Asaf, “r” harflerini söyleyememektedir. Matinelerde “r” harfini “ğ” gibi okumaktadır:

“Bütün ğenkler aynı hızla kiğleniyoğdu/ Biğinciliği…”

Seyirciler bir ağızdan tamamlarmış:

“… beyaza veğdileğ.”

Özdemir Asaf'ın soyadı “Arun”dur.

Nüfus sayımı günü memur soyadını sorar. Eşi Yıldız Hanım dönüp “neydi bizim soyadımız” diye sorar.

Sabahattin Ali'nin yeni kurulan Ankara Konservatuvarı'nda diksiyon dersi verdiğini bilir misiniz?

Hilesiz kumar

Şunu görmedik mi:

Alkol Yasası çıkınca Edip Cansever'in “Masa” şiirindeki “bira” sözcüğü sansürleniverdi!

Şarap deyince akla gelen Neyzen Tevfik'tir.

Rakı söz konusu olduğunda ise, Ahmet Rasim.

Ziyafete çağrılan Ahmet Rasim masada rakı görmeyince canı sıkılır.

Önce masaya balık gelir.

Ahmet Rasim, “Aman bana bir kadeh rakı, balığı rakı ile çok severim.”

Arkasından ekşili köfte gelir.

“Aman bana bir kadeh daha, köfte ile bayılırım.”

Derken dolma gelir.

Ahmet Rasim yine rakı ister.

Ev sahibi dayanamayıp sorar, “Üstat rakıyı neyle içmezsiniz?”

Ahmet Rasim gülerek, “Su ile” der!

Keza.

Yahya Kemal de iyi içenlerdendir. Rakı için, “geceyi aydınlatır ama sabahı yıkar” der.

Orhan Veli ve Sait Faik rakısına “Cumhuriyet gazetesi bulmacasını kim erken bitirecek” yarışması yaparlar. Sait Faik hep kaybeder. Bilmez ki, gazetenin bulmacasını hazırlayan Orhan Veli'dir!

Sait Faik hep “kaybedendir.”

Bir gün pokerde çok ütülür. Dayanamaz birine, “Seni eşşoğlu eşek! Kağıt düzmek ha!” deyip tokatı basıp kalkar gider.

Arkasında opera sanatçısı Muhlis Sabahattin bağırır:

“Ulan hıyar, hilesiz kumar olur mu?”

Sait Faik, tavlaya da meraklıdır; Mehmed Kemal ile bir kadeh rakısına oynar.

Tavla düşkünleri arasında Orhan Kemal'i yazmamak olmaz. Kadim tavla arkadaşı Muzaffer Buyrukçu'dur.

Kimileri, zarlarını geleceği parlak şairler için atarmış; Nurullah Ataç zarını Turgut Uyar için atmış, “düşeş” gelmiştir.

Jurnal ödülü

Şiir her türlü iktidara karşı direnmektir.

Şair biad nedir bilmez.

Orhon Seyfi Orhon 1935'te “Aydabir” adlı dergi çıkarmaktadır. Dergide Sabahattin Ali hikaye, Nazım Hikmet şiir yazmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı döneminde faşizm rüzgarına kapılan Orhon Seyfi Orhon yayınladığı “Çınaraltı” dergisinde, bir dönem birlikte çalıştığı solcuları sıkıyönetime jurnal edecektir. Rejim'in güvenini muhbirlikle sağladıktan sonra DP'den milletvekili olacaktır!

Cumhuriyet döneminde ilk işçi romanı kabul edilen “Çulluk” kitabının yazarı Mahmut Yesari hemen jurnal edilir:

– Atatürk'e suikast düzenleyecektir.

– Halife ile ilişki kurmaktadır.

– Her içki içtiğinde İsmet İnönü'ye söver.

Hepsi yalandır; ama -bugünün MİT'i- Milli Emniyet Hizmetleri'ndeki dosyasında bunlar yazmaktadır!

Rıfat Ilgaz, bir öğretmenin ağzından yoksul öğrencileri anlattığı “Sınıf” adlı şiir kitabı Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından toplatılır. Nasıl toplatılmasın; kitabın adı “Sınıf”, yayınevi “Devrim” ve kitabın kapağı “Kırmızı”dır!

Rıfat Ilgaz kaçar; ve her sokağa çıktığında cebine koyduğu beyaz kağıda şunu yazar:

“Bugün 24 Mayıs 1944. Evden müdüriyete teslim olmak için çıktım. Yolda yakalayanlar bilsinler ki sırf bu iş için çıktım!”

Ruhi Su, 1952 güzünde “Aşık Veysel” filminde komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanır.

Yazmakla bitmez çekilen acılar.

Bu hafta Ülkü Uluırmak'ın “Edip'in Lastik Topu” adlı, Edip Cansever'in hayatını dostlarının ve ailesinin anlattığı kitabı okuyordum. Şairin ölümünün 30. yılı idi.

Ne acı tesadüf ki…

Mefharet Cansever de bu hafta sonsuzluğa uğurlandı. Şöyle diyordu kitapta:

“Bakın bunca yıl evliyiz, en yakınıyım, ben bile Edip'i anlatamam.”

Solcu Cansever neden utanırmış biliyor musunuz:

Ailesinin zenginliğinden!

Edebiyata zaman ayırın; hayatınızı zenginleştirin…