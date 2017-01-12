İşte budur

“Bizim Mahalle”de Deniz Baykal rüzgarı esiyor!

Herkesin dilinde Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği üzerine yaptığı konuşma var.

Öve öve bitiremiyorlar.

Konuşma o kadar etkili oldu ki; Milliyet'ten Serpil Çevikcan, Başbakan Binali Yıldırım'a “Deniz Bey'in konuşmasını nasıl buldunuz?” diye sordu. Cevabı, “İyi bir hatiptir ama bu sefer orta seviyede buldum” oldu.

Aynı fikirdeyim!

Geçmiş yıllarla kıyaslandığında Baykal'ın hitabeti öyle gümbür gümbür değildi!

O halde…

“Bizim Mahalle”, yaşamı boyunca yaptığı diğer tüm konuşmaların aksine sesini neredeyse hiç yükseltmeyen/ bağırmayan Baykal'ın konuşmasından neden çok etkilendi?

Sanırım şundan:

IŞİD, PKK ve FETÖ terörü dört bir yanımızı kuşattı. Ülkemiz kan deryasına döndü.

Kanlı Ortadoğu coğrafyasına çekiliyoruz.

Şehit cenazelerini artık kurumuş gözyaşlarımızla takip ediyoruz.

Dolar-Euro almış başını gidiyor. İflaslar, icralar kapıda.

Toplumsal huzursuzluk had safhada.

Herkes kendini köşeye sıkıştırılmış hissediyor.

Herkes mutsuz. Herkes karamsar.

Böylesine zorlu siyasal atmosferde insanlar kendini çaresiz hissediyor.

Güç birliği yapmamız…

İş birliği yapmamız…

Uzlaşmamız…

Ve ortak akılla sorunlarımızı giderme yollarını bulmamız gerekirken, kendini daha güçlü yapmak isteyen “biri” ısrarla buna karşı çıkıyor. “Hayır” diyor, “Anayasa değişikliği mutlaka yapılacak!” Sanki sorunların kaynağı, Anayasa! Alakası yok.

“Biri” olmadık bir zamanda, gereksiz, anlamsız dayatmayla toplumu yine ayrıştırıyor; insanları yine ikiye bölüyor; çatıştırıyor. Haklı olarak soruyor insanlar; “bunca derdin/sorunun arasında bu Anayasa dayatmasına ne gerek var?”

Üstelik… Bu dayatma siyasal belirsizliğe yol açıyor; ve o da ekonomiyi felç ediyor. Türkiye'yi dünyaya “hasta adam” olarak gösteriyor.

İşte…

Saray, ülkenin-halkın ruhundan bu kadar uzaklaşmışken, Baykal'ın sağduyuya, vicdanlara hitap eden sözleri herkese iyi geldi.

Baykal belki de politik yaşamında ilk kez polemik yapmayan bir üslubu benimsedi:

Suçlamadı.

Küçümsemedi.

Hakaret etmedi.

Halkın beklentisini dile getirdi.

– Bu köşede yaptığım gibi- CHP'nin bu herkesi “kucaklayıcı” tavrının çok etkili olduğunu/olacağını düşünüyorum. Baksanıza…

Serinkanlı olmasıyla tanıdığımız Sağlık Bakanı Recep Akdağ sinir küpüne dönüştü.

Başbakan Yıldırım'ın güleceği “Binali” yerine “Cin Ali” sözü AKP milletvekillerinin CHP'li Mustafa Balbay'ı linç etmesine sebep olacaktı! Bu gerginliğin sebebi var.

Keza. TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen bir avuç avukata, polisin bu soğuk havada tazyikli suyla müdahalesi de şunu gösteriyor:

AKP Meclis Grubu, bu Anayasa değişikliğini içine sindirebilmiş değil! Sertliğinin öfkesinin sebebi bu.

Binali Yıldırım'ın mecliste muhalif kulisine gidip Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerle sohbet etmesi, “heyecanlı” AKP milletvekillerine “sakin olun” mesajı vermektir!

Tüm bunlar Baykal'ın içten samimi uyarılarının hedefini bulduğunu gösteriyor.

AKP huzurlu değil.

MHP'nin zaten huzurlu olmadığını biliyorduk.

Nasıl olsunlar:

AKP Hükümeti'nin; hemen şimdi terörle, dövizle ve hatta Kıbrıs için mücadele etmesi gerekirken, sırf “biri istedi” diye tüm gücünü bu dayatmaya harcaması samimi-dürüst hangi politikacıyı huzursuz etmez?

Meclis'te ya da referandumda sağduyuya / vicdana seslenen politik tavır sergilenirse, sandıktan “birinin” hiç beklemediği sonuç çıkabilir.

İnsanların yüreklerine seslenerek Baykal bunun ilk adımını attı.

Toplumsal uzlaşmanın, Saray'da değil sokakta olacağı ortaya çıktı.

Yani…

“Bizim Mahalle”yi “Karşı Mahalle” ile birleştirme zamanı geldi.

Halk Partisi çok zaman kaybetti; halkıyla barışma zamanı geldi.

Kırgınlıkları-kızgınlıkları bir tarafa bırakalım; sadece kimi MHP'liler değil, kimi AKP'liler de “padişahlık” isteyen Anayasa dayatmasına karşı!

Evet. Baykal'ın gösterdiği gibi usta işi siyasi manevralara ihtiyaç var.

Mevzubahis olan vatan'dır…

Halka bunu anlatmak -sadece bir-iki partinin değil- ülkesini düşünen herkesin sorumluluğu dahilindedir.