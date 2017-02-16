Kedi’nin sabrı

Zorlu süreçler cesur kurumlar doğurur:

SÖZCÜ bu dönemin gazetesidir.

Odatv bu dönemin haber sitesidir.

Kırmızı Kedi bu dönemin yayınevidir.

Kahraman dönemler yoktur; kahraman insanlar vardır.

Silivri zindanında yazdığım “Samizdat” adlı kitabımı zorlukla dışarı çıkarıp yayıncım Doğan Kitap'a ulaştırdım. Aylarca oyaladılar. Kitabı basmaya korkuyorlardı.

Av. Feza Yalçın, kitabı başka yayınevine götürdü. Daha okumadan basamayacaklarını söylediler. Kime kızılabilir ki; Ahmet Şık'ın FETÖ'yü anlattığı “İmamın Ordusu” kitabının taslağı toplattırılmıştı.

Bu gaddar dönemde Kırmızı Kedi ortaya çıktı.

Korkak ümitsizliğin kol gezdiği dönemde Haluk Hepkon ortaya çıktı.

Barış Pehlivan-Barış Terkoğlu daha Silivri zindanına atılmadan önce Kırmızı Kedi ile anlaşmıştı; WikiLeaks belgelerinin Türkiye ile ilgili bölümlerini “Sızıntı” adıyla çıkaracaklardı.

Barışlar zindana atılınca Kırmızı Kedi geri adım atmadı.

“Sızıntı” çıktı. Ve ertesi gün koğuşumuz basıldı; Barış Pehlivan ile birlikte kalıyorduk; onu alıp başka koğuşa attılar. Akşamında savcı koğuşa gelip tehdit etti; “eğer kitap yazarsan Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan gibi hücreye atılırsın!”

O acımasız günlerde Kırmızı Kedi yöneticileri valizlerini hazırlayıp polis operasyonu beklediler.

Buna rağmen “Samizdat” kitabını basma cesareti gösterdiler. Ardından…

Ergenekon-Balyoz kumpaslarının ortaya çıkarılması için birçok kitap çıkardılar.

Çünkü…

Kırmızı Kedi; hakikatin, özgür düşüncenin yayınevi olmaya kararlıydı.

Peki…

Kırmızı Kedi'nin kuruluş hikayesini bilir misiniz?..

Çocuklar yapmayın

Türkiye'de “telif hakları” denince ilk akla gelen isimlerden biri Kezban Akçalı (1944-2014) idi. Eskilerin tabiriyle nevi şahsına münhasır biriydi.

Yıl, 2008.

Kezban Hanım, yayınevi kurmak için akıl almaya gelen gençleri dinledikten sonra, “Ben sizin ablanız sayılırım, hiç alınmayın ama ne kadar paranız var?” diye sordu.

Şaşırdılar. Mütevazı bütçelerini söylediler.

Kezban Hanım güldü. “Çocuklar yayıncılık artık büyük sermayenin başarılı olabileceği bir iş haline geldi. Öyle heves ve kitap sevmekle olacak iş değil. Bu işi yaparsanız elinizdeki bütün para harcanıp gidecek, bir sürü sıkıntı yaşayacaksınız. Siz, o parayla dünyanın hiç bilmediğiniz bir yerine gidip bir -iki haftalık bir tatil yapın. Para yine elinizden gider ama hiç olmazsa ileride çocuklarınıza anlatacağınız güzel anılarınız olur.”

Moralleri bozuldu.

Ancak kararlıydılar; ülkedeki zihinsel çürümeye izin vermeyeceklerdi.

Ve, Kırmızı Kedi 2008 yılında kuruldu…

Yayınevi kurulurken ilk ismi tartışıldı. Önce, meyve- hayvan isimleri üzerinde durdular; “nar” gibi.

Sonra “kedi” ismi ağırlık kazandı. Sadece kedi isminin meramlarını anlatmaya yetmeyeceğini düşündüler. Sonunda, Kırmızı Kedi ismine karar verdiler. İsim o kadar absürt idi ki; herkesin hoşuna gitti…

Kimselerin yaşamadığı bir apartmana taşındılar. IKEA'dan ucuz bir tahta masa, dört sandalye ve çay için gerekli alet edevat aldılar.

Önceleri polisiye ve roman çevirileri yayınladılar.

Çok acemiydiler…

Şövalye ruhu

Salih Yavuz… Türkiye'de kitap piyasasını en iyi bilen isimlerden biridir. O dönemde piyasanın büyüklerinden Turkuaz Yayıncılık'ta çalışıyordu. Çok iyi şartlarını bırakıp Kırmızı Kedi'deki heyecana katıldı.

Ardından…

Perde arkasındaki bir sessiz kahraman/ “kitap yayıncılığının kraliçesi” İlknur Özdemir, Kırmızı Kedi ailesine katıldı.

Hani… Kezban Akçalı demişti; “yayıncılığı ancak büyük sermaye yapabilir!”

Tek amaçları para kazanmak olan bu yayıncılığa karşı çıkan -Tunca Arslan gibi- yayıncılığın öfkeli idealistleri Kırmızı Kedi'de toplandı.

Fakat. Holding yayınevleriyle baş etmek kolay değildi. Ne yapacaklardı?..

Sansür imdatlarına yetişti! Holding yayınevlerinin basmaya korktuğu; Necib Mahfuz'un “Cebelavi Sokağı'nın Çocukları” ve Jose Saramago'nun “Kabil” eserini yayınladılar.

Cesurdular. Bu sebeple, Saramago'nun Türkiye'deki yayımcısı oldular.

İlk kavşağı böyle döndüler.

Bir diğer önemli kavşağın dönüşü “Sızıntı” kitabıyla oldu. Bu kitabın kapağı mahkeme salonunda belirlendi; düzeltmeleri duruşmalarda jandarmaların arasından bağırılarak yapılabildi. Hakikat aşkı tüm engelleri aştı…

Arkasından “Samizdat” geldi.

Sonra, Yılmaz Özdil'in büyük emeğiyle “Er Mektubu Görülmüştür” kitabı çıktı.

Kırmızı Kedi, FETÖ kötülüğünden korkmadı; cahilliğine-bayağılığına boyun eğmedi.

Ve sadece FETÖ ile mücadele etmedi; FETÖ'yü sivil toplum ürünü gören entel tahakküm saldırılarına da göğüs gerdi.

Kırmızı Kedi'nin sahibi Haluk Hepkon'a “neden” diye sordum. Çünkü; evliydi, bir çocuğu vardı ve maddi durumu iyiydi. Şöyle dedi:

“Çoğu zaman ailem için korktum, telaşlandım. Ama yapmam gereken bir şeyi yapamamaktan dolayı, ileride utanırım çocuğumun yüzüne bakamam diye çok daha fazla korktum. Cumhuriyet elden giderken hiçbir şey yapamadım demekten korktuğum için yaptım tüm bunları…”

Kırmızı Kedi başardı;Türkiye'nin en büyük yayınevlerinden biri oldu.

Geçen hafta…

Maskeli iki çakal…

Sabahattin Önkibar'ın “Devlet Bahçeli” kitabını çıkaracağı için Kırmızı Kedi'nin camlarını kırıp, tehditler savurup kaçtı!

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi ise, Bahçeli'ye “donanımsız” dendiği için basılmamış kitap hakkında toplatma kararı verdi!

Biliyoruz: Gerçek tehlikelidir.

Kırmızı Kedi'nin hakikat mücadelesi hep sürecek.

Ama. Zamane eşkiyası/ maskeli çakallar bilmiyor:

Kedi'nin sabrı, çakalın gazabından bin kat tehlikelidir!