Plastik çağ

Tespit 1)

Rafineriler ham petrolün kalitesine ve ihtiyaca göre petrol ürünleri üretir. Bunlardan bazıları plastik veya diğer kimyasal ürünlerdir.

Tespit 2)

1950'lerde ABD'den gelen naylon kadın çorabı Türkiye'de moda yapıldı.

Tespit 3)

Dün… Osman Müftüoğlu Hürriyet gazetesindeki köşesinde, “Yaz aylarında plastik şişe veya kaplarda satılan sular ve diğer içeceklerin güneş altında uzun süre kaldıklarında yarattıkları mühim ve tehlikeli bir sorun var” diye uyardı.

Tespit 4)

Geçen hafta… Güngör Uras Milliyet gazetesindeki köşesinde, “Ekonomimizin yıllık petrokimya ürünü talebi 8.0-9.0 milyon ton. Aliağa'daki SOCAR tesislerinin yıllık üretim kapasitesi şimdilerde 1.6 milyon ton. Kalan bölümü ithal ediyoruz. Türkiye'de petrokimyasal ürünlerin, özellikle termoplastiklerin talep artış hızı dünya ortalamasının en az iki katıdır. Plastik talebindeki artış hızının GSMH artış hızına oranı dünya ortalamasının çok üzerindedir” diye yazdı.

Tespit 5)

Geçen hafta… İstanbul'da toplanan Dünya Petrol Kongresi'nde konuşan Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan, “Dünyanın önde gelen en büyük varlık fonlarından biriyle beraber yeni petrokimya tesisi kurma projemiz var, bu konuda imza aşamasına geldik” dedi.

Tespit 6)

Dünyanın yedinci, Avrupa'nın ise ikinci en büyük plastik üreticisi konumundayız.

Bitmedi…

Avrupa'da yasak

Tespit 7)

İşlenmesi, kalıplanması, ısıl olarak şekillendirilmesi kolay plastiklere “polikarbonat” denir. Polikarbonatı çok sert ve cam gibi parlak hale getirmek için Bisphenol A (BPA) maddesi kullanılır.

Tespit 8)

BPA bulunan streç folyo, biberonlar, yemek paketleri, damacanalar, yemek saklama kapları, plastik bardak-tabaklar-kaşıklar, market etlerini satın alırken konulan plastik kaplar, köpük tabaklar veya fast food ürünlerin konulduğu tabaklar gibi onlarca ürün son derece sağlıksızdır.

Tespit 9)

Kimi Avrupa ülkelerinde BPA yasaklandı. Plastik bir şey almak zorunda kalanlar “BPA YOKTUR” ibareli ürünleri tercih ediyor.

Tespit 10)

Petrokimya ürünlerinden parafin, hayatımızın dört bir yanında bulunan renksiz-kokusuz-tatsız kimyasal maddedir. Raf ömrü uzun olması için kimi meyve suyu, süt-yoğurt ve dondurulmuş gıdaların bulunduğu karton kutuların yüzeyi parafinle kaplanmıştır. Sadece kutu değil, üretimi ucuz ve kolay olduğu için yaygın olarak kağıt torba ve paket şeklindeki ambalaj malzemelerinde bulunmaktadır. Kimi… Kremler, merhemler, fitil ve kabızlık gibi ilaçlarda, ruj, vazelin gibi cilt bakım ürünlerinde kullanılır. Parafin, sebze-meyve boyamak amacıyla da kullanılıyor. Marketteki elmanın o kadar parlak kırmızı olmasını ne sağlıyor sanıyorsunuz?

Tespit 11)

Bir petrol ürünü olarak bilinen parafin yıllar içinde farkında olmadan yutula yutula karaciğer, böbrekler ve lenf düğümlerinde birikim yapar. Ölümcül sonuçlara sebep olur.

Tespit 12)

Parafinin Türkiye'de kullanımı 1950'lerde başladı.

Gelelim sonuca…

Çağdaş esaret

Fransız Antoine Lavoisier (1743-1794)…

Modern kimyanın temelini attı. “Kimyanın Babası” sayıldı. “Doğada hiçbir şey yoktan var, vardan yok olamaz” sözü ona aittir.

Kraliyet Barut ve Güherçile İdaresi komiseri idi. Çünkü, nitrik asit ve potasyum tuzları kullanarak barutu sentezlemeyi başarmıştı.

1789 Fransız Devrimi, Saray'ın emrinde çalışan Lavoisier'i “hain” ilan etti ve giyotinle cezalandırdı.

İdamdan sonra Lavoisier'in asistanı Eleuthere Irenee DuPont eşi ve çocuğuyla Fransa'dan kaçıp ABD'ye gitti. Lavoisier'in himayesinde edindiği yüksek kaliteli barut bilgisi ve becerisiyle zengin oldu.

DuPontlar'ın, 36 bin dolar sermayeyle 1803 yılında kurdukları E. I. du Pont de Nemours and Company günümüzde dünyanın en büyük sanayi kuruluşlarından biridir.

I. Dünya Savaşı'nda müttefik ordularının kullandığı barutun yüzde 40'ı DuPontlar tarafından üretildi. Savaş sonunda DuPont'lar Almanya kimya sanayiyi ele geçirdi. II. Dünya Savaşı'nda atılan atom bombası DuPont fabrikasında üretildi. Vs.

DuPontlar dört sanayi kolunda tekeldi; kimya, otomotiv, petrol, kauçuk/lastik.

ABD'deki tüm kimyagerlerin beşte birinden fazlası DuPont laboratuvarlarında çalışıyordu. Neleri bulmadılar ki:

Türkiye'de moda yapılan naylon çorabı 1937'de ilk bulup dünyaya satan DuPont oldu.

Selüloiti bulan Dupont'tu…

Plastiği bulan DuPont'tu…

Plastik çağın mimarı DuPont'tu…

Ne mi demek istiyorum…

Gıda tehlikesi konusunda uzmanlar uyarıyor; “onu yemeyin, bunu kullanmayın!” Haklılar.

Ama… Konu, insanı bıktıracak kadar “gıda sağlığına” sıkıştırılıp bırakılıyor. Bu “çağdaş esarete” sebep olanlar hep atlanıyor, görmezden geliniyor, amaçları üzerinde durulmuyor.

Bu kimyasal zehir düzenini kuran “ölüm imparatorları” yazılmıyor.

Oysa…

DuPont ve benzerleri bilinmeden eko-emperyalizmin asıl hedefi olan “biyolojik kıyım” anlaşılamaz!