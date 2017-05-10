Rüstemci mi? Mustafacı mı?

İki ay önceydi…

İktidara yakın bir işadamı gülümseyerek, kulağıma eğilip şunu söyledi:

“Rüstemci misin? Mustafacı mısın?”

İlk duyduğumda hiç anlam veremedim!

Ne demekti; “Rüstemci” ya da “Mustafacı” olmak!

Sordum. Her zaman yaptığı gibi “hele bir sor, soruştur, araştır” dedi.

Neyse… Üzerinde pek durmadım.

Geçen hafta…

AKP çevrelerinin aralarında “Rüstemci”-”Mustafacı” diye gruplaştıklarını işittim. Demek laf bayağı yayılmıştı…

Sonra.

Birden. Kafama “dank” etti! Ben bu isimleri bir yerden hatırlıyorum:

Rüstem; Kanuni Sultan Süleyman'ın damadıydı. Vezir'di.

Mustafa; Kanuni Sultan Süleyman'ın oğluydu. Veliaht'tı.

Damat Rüstem Paşa ile Şehzade Mustafa arasındaki çekişmeyi biliyordum. Bunun AKP ile ilişkilendirilmesinin anlamı neydi?

Ancak. Önce bir hatırlatma yapayım:

Şehzade Mustafa, Kanuni'nin ilk oğluydu ve tahtın en önemli varisiydi.

Fakat üvey annesi Hürrem Sultan bu taht denklemini bozmak istedi. Devreye kızı Mihrimah ile evli olan vezir Damat Rüstem Paşa'yı soktu. Bunlar…

-FETÖ kumpası gibi- sahte mektup üreterek Şehzade Mustafa'yı “İrancı” gösterdi! Yetmedi. Yeniçerilerin, yaşlı Kanuni Sultan Süleyman yerine ayaklanıp genç-enerjik Şehzade Mustafa'yı padişah yapacakları dedikodusunu çıkardı.

Sonuçta, babasının emriyle Şehzade Mustafa boğduruldu.

Eeee…

Ne demekti; “Rüstemci misin? Mustafacı mısın?”

Ne yani…

AKP Sarayı'nda “iktidar kavgası” mı vardı?

Meselenin aslı

Ahmet Davutoğlu'nun yeni kitabı çıktı:

“Tarihe Kayıtlar.”

TBMM'de kurulan 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na verdiği cevapları kitap yapmıştı. İçinde çok özel bilgi bulamadım.

Sayfalar arasında dolaşırken birden, kendime şu soruyu sordum:

“Davutoğlu'nu tahttan aslında kim indirdi?”

Aklıma birden biri geldi:

Pargalı İbrahim Paşa!

Yani, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı.

Yani, Şehzade Mustafa'nın koruyucusu.

Yani, Vezir Damat Rüstem Paşa'nın baş düşmanı.

Pargalı İbrahim Paşa, Kanuni'nin aklına en güvendiği kişiydi. Fakat bu güvenden rahatsız olanlar Saray'da politik dedikodular çıkarmaya başladı. En sonunda…

Pargalı İbrahim Paşa'nın, tahta göz koyduğu iftirasını yaydılar. Ve Pargalı, sadrazamlıktan alınıp idam edildi. Maktul İbrahim Paşa oldu…

“Sadrazam” Davutoğlu'nun sonunu politik dedikodular getirmedi mi?

Anımsayınız… Geçen yıl…

Tam bugünlerde…

AKP içindeki bir grup “Pelikan Dosyası” isimli blogda, Başbakan Davutoğlu'nu yerden yere vurmaya başlamadı mı?

Tarihe meraklı iseniz, günümüzde olanların 500 yıl öncesinde yaşananlarla olan benzerliğine şaşırıp kalırsınız. Saray'da Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa için ne denildiyse, “Pelikan Dosyası”nda da Başbakan Davutoğlu için dendi:

“Hoca ile Reis arasındaki hikaye basit bir ihtiras hikayesi değildir. Çünkü Hoca kendi ihtiraslarının peşinden koşabilmek için Reis karşıtı, ve dolayısıyla Reis'i destekleyen halkın karşıtı kim varsa, onunla işbirliği kurma yoluna gitmiştir. Küresel güçlerin ülkemizdeki satrancında vezir görüntüsüne sahip basit bir piyon olmayı kabul etmiştir. Kavga budur. Kaybedeni de bellidir!”

Kaybeden, “Sadrazam Pargalı” oldu!

Kazanan, “Pelikan Dosyası”nın arkasındaki “Vezir Damat Rüstem Paşa” oldu!

Köşe savaşları

Dikkatinizi çekmiştir…

Artık medyaya da yansıdı çünkü…

Yandaşlar bölündü. “Pelikancılar” ile “İslamcılar” arasında “köşe savaşı” başladı. Yandaş köşe yazarları artık birbirlerini hayli sert sözlerle eleştiriyor.

Peki…

Kim “Pelikancı”?

Kim “İslamcı”?

Listeler yapılıyor; köşe yazarları tasnif ediliyor.

İyi de… Güzel de…

Asıl soru şu değil mi:

“Pelikancıların” arkasında kim var?

“İslamcıların” arkasında kim var?

Yani…

Aslında sınıflandırma şöyle olmalı:

Kimler; Vezir Damat Rüstem Paşa'dan yana?

Kimler; Şehzade Mustafa'dan yana?

Geçenlerde bu köşede yazdım. (-Patronunu koruma telaşıyla- bana yanıt veren Ahmet Kekeç yazıyı anlamazlıktan geldi.) Dedim ki…

İktidar kavgası sadece “köşe savaşı” ile olmuyor; medya paylaşımı üzerinde de kapışma var!

Sabahçılar var, Starcılar var! Vs.

Öyle ya… Gücü elinde tutmak isteyen, gücün araçlarını eline geçirmelidir.

Ve bu güç kapma yarışı olanca hızıyla sürüyor. Örneğin…

FETÖ medyası kimin eline geçecek?

– “Rüstemcilerin” mi?

– “Mustafacıların” mı?

(Ahmet Kekeç hala anlamadı ise, yemek ısmarlasın anlayacağı şekilde anlatacağım. Söz, yemekte rakı da içmeyeceğim!)

Görünen:

“Rüstemciler” çok güçlü. Sadece medyada değil; Saray'da, Kabine'de, bürokrasi ve iş dünyasında bir dedikleri iki olmuyor! (Reza Zarrab yakınlarının bu çevreye neden çok sitem ettiklerini henüz çözemedim!)

Peki…

Ya “Mustafacılar?”…

Pek sesleri çıkmıyor. Saray entrikalarından uzak duruyorlar. “Okçuluk”, “atlı cirit”, “aşık oyunu” gibi ata sporlarını canlandırmaya çabalıyorlar! Sabırlı hareket ediyorlar.

Başa dönersek…

– Rüstemci miyim?

– Mustafacı mıyım?

Dünyevi basitliklere ulaşmak için şeytani hırsa yenilmek beni hep ürkütür.