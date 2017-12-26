Şark kurnazlığı

– Utanmaz sıkılmaz…
– Zavallı…
– Haddini bilmez…
– Terbiyesiz…
Erdoğan bu ağır sözleri Abdullah bin Zayed için söyledi!
Niye bu derece kızgın sözler sarf etti Erdoğan?
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Zayed, Birinci Dünya Savaşı'nda “Medine Müdafaası Kahramanı” olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı “hırsız” olarak niteleyip “işte Erdoğan'ın atası” diye bir tweet paylaştı!
Bu tweet geçen hafta Türkiye'nin gündemi oldu.
Zayed hakkında ne hakaretler edildi.
Konu “zaten bu Araplar bizi arkamızdan vurdu” sözüne kadar getirildi.
Peki… Türkleri çıldırtan bu Zayed kim?
1972 doğumlu.
Ağabeyi BAE'nin devlet başkanı olan Halife bin Zayed. (İki erkek kardeşleri Nasır ve Ahmet -biri helikopter diğeri özel uçak- “kazasında” can verdi.)
Gerek Abdullah gerek Halife Zayed, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yahudi damadı Jared Kushner ile yakın dost. Öyle ki Halife'nin oğlu Muhammet Zayed, geçtiğimiz Mart ayında Suudi Arabistan Kralı Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman'ı Washington'da görüştürdü.
Abdullah bin Zayed 12 yıldır Dışişleri Bakanlığı'nı yürütüyor. Yani, tecrübeli sayılır. Ne söyleyeceğini hangi tweeti paylaşacağını bilecek biri.
Diplomaside “başarılı” adımlar atıyor. Örneğin…
– Arap Dünyası, Latin Amerika ve Karayipler arasındaki ilişkiler üzerine küresel “Sir Bani Yas Forumu” başlattı.
– Sadece BM kadınlar projesini değil, İngiltere'nin başlattığı Cinsel Şiddeti Önleme Girişimi'ne de destek veriyor.
Karşınızda bir cahil yok; zeki bir kurnaz var…
Abdullah bin Zayed…
Trump'ın Kudüs çıkarmasının önünü kesmek için zekice bir hamle yaptı: Türkiye'yi kışkırttı!
Amacı; Kudüs direnişinin öncülüğü sebebiyle Araplar arasında büyüyecek “Türk sevgisinin” önüne geçmekti.
Amacı; Suriye'de Esad'a yaklaşması ve PYD'ye sert çıkışlar yapması nedeniyle Araplar arasında büyüyecek “Türkiye sevgisinin” önüne set çekmekti.
Maalesef başardı!
Konu, Zayed'in densizliğinden çıkarılıp tarihi Arap düşmanlığına kadar getirildi!
Niye çabuk celalleniyoruz?
Niye soğukkanlı değiliz?
Hep böyleyiz, tuzağa geliveriyoruz!
Hadi kişileri anlayabiliriz. Ama…
Devleti yönetenler de böyle tavır içinde olunca işler daha karışıyor.
Kaç kez yazdım, AKP psikolojik harbi bilmiyor.
Plan, taktik, strateji hak getire…
Her yerde subliminal mesaj arıyor fakat Zayed'in tweet tuzağına düşüveriyor.
Yahu… Cin fikirli Zayed'in safsatası üzerinde bu kadar durulur mu?
Bu ne alınganlık?
Bu ne savunmacılık?
Bu ne sinir? Bu ne sözler?
Koca Türkiye Cumhuriyeti kimlerle karşı karşıya getiriliyor, yazık.
Devlet idaresini bilen bir tek “rical-i devlet” yok mu?
Devlette tek bir diplomat kalmadı mı?
Kimse neden, “1500 yıllık Türk-Arap kardeşliğini kimse yıkamaz” deyip geçmiyor?
Mesele yine gelip küçültülüp-aşağılanan “monşerler”/ diplomatlar konusuna dayanıyor. AKP, bin yıllık devlet geleneğini yıktı.
Bu sebeple Zayed bile Türkiye'yi parmağında oynatıyor!
Aslında…
Sadece Zayed hin/açıkgöz değil…
AKP iktidarı da Zayed'den “besleniyor!”
Şöyle…
Zayed meselesinin başka acı yönü var:
Türkiye dış politikası, salt iç politika hamaseti için yapılır oldu.
Amaç, sandık galibiyeti!
Her konuya sadece oy kazanma hedefiyle yaklaşmak.
Devletin böyle dış politikası olur mu?
Böyle akılla devlet işleri görülür mü?
Ne yazık ki, AKP böyle yönetiyor ülkeyi. Sürekli seçmen duygusuna yönelik efelenen çıkışlar yapıyor.
Ve “van minüt” gösterişi her seferinde AKP'ye oy kazandırıyor.
Görülüyor ki:
Bu artık kısır döngüye dönüştü. Oy şehvetine kapılan AKP iktidarı sürekli bir düşmana ihtiyaç duyuyor! Bu sebeple…
Çok sevmek ya da nefret etmek gibi duygusal çıkışlarla dış politika yürütüyor.
Sözlü saldırganlık devlet politikası haline getirildi!
Diplomasi unutuldu. Çünkü, AKP seviyor oya tahvil edilen şovları.
Yoksa…
Uyduruk bir tweet paylaşımı üzerinde niye bu kadar dursun?
Geçen perşembe günü…
Töreni TV'de seyrederken “keşke” dedim içimden; İlber Ortaylı'ya Cumhurbaşkanlığı Kültür, Sanat Büyük Ödülü vereceklerine, zahmet edip yazdıklarına göz atsalardı! Örneğin doktora tezi olan kamu idaresi çalışmasını kitaplaştırdığı Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi eserini okusalardı. Kamu yönetimi konusunda -Osmanlı'nın nasıl çöktüğü gibi- tarihsel bilgiler bulurlardı. Ama nerede…
Sonuçta…
Zayed'in kurnazlığını anlıyorum.
Anlayamadığım… Sandık başarısı için diplomasiyi iç siyasete alet etmek.
Evet…
Oy avcılığıyla devlet idare edilemez.
Sürekli ona buna laf sokuşturarak devlet adamlığı yapılamaz.
Devlet adamlığı ile politikacı arasındaki fark vardır.