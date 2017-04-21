Siyasetin yeni kartları

Tom Perez adını duydunuz mu?

Ya, Keith Ellison ismini işittiniz mi?

Donald Trump ya da Hillary Clinton'ı biliyorsunuz!

Biri, Cumhuriyetçi, diğeri Demokrat Parti'nin başkan adayıydı.

Peki, Perez ve Ellison kim?

Tarih: 25 Şubat 2017.

ABD'de bir seçim oldu. 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimini kastetmiyorum. Bu başka seçimdi…

Demokrat Parti “genel başkan” seçimi yaptı.

Perez ve Ellison, ulusal komite başkanlığına aday oldu.

Tom Perez kazandı. Ve Demokrat Parti Genel Başkanı oldu!

Bu sonuç, Perez'in 2020 ABD başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin adayı olacağı anlamına mı geliyor? Hayır…

ABD'de parti genel başkanlığı ayrı, devlet başkanlığı adaylığı farklı!

Şunu demek istiyorum:

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı CHP'de tartışılmaya başlandı.

Sanırım…

Anayasa değişikliği tam olarak anlaşılmış değil!

Hanımlar, beyler artık “tek adam rejimine” geçildi.

Bu sistemde “devlet başkanı” seçtiremediğiniz takdirde; partinin de, genel başkanın da pek etkisi/hükmü yok.

Kılıçdaroğlu, 3 Kasım 2019 seçiminde aday olacak mı?

Hiç sanmam.

O halde…

Kılıçdaroğlu artık bir Tom Perez'dir.

Gereksiz polemiklerle günleri geçirmenin zamanı değil.

Şimdiden…

Tüm hesaplar, 3 Kasım 2019 seçimini kazanma üzerine yapılmalıdır.

Mesele gözlük değil

Kimi meslektaşlarım…

Referandum sonuçları analizlerini, partilerin 1 Kasım seçiminde aldıkları oylar üzerinden yapıyor.

Parti oyları üzerinden yapılan çözümlemelerin, akıl yürütmelerin ve yargıya varmaların gereksiz olduğunu düşünüyorum.

Bu istatistik hatayı, -Bahçeli'ye kanıp- CHP yaptı; Ekmel Bey'i aday çıkararak kaybetti.

Bu istatistik hatayı, -Bahçeli'ye güvenip- AKP yaptı; kazanarak kaybetti.

Bilindik sözdür:

İstatistik, cehaletin matematiksel teorisidir!

Kuşkusuz istatistiği küçümsemiyorum; ama politikaya salt rakamlar üzerinden bakmanın yanıltıcı olacağını söylemek istiyorum.

Masa başı siyaset mühendisliği aldatıcıdır. Çok bilmiş “uzmanlar”, siyaseti halktan uzaklaştırdı; politika genel merkezlere hapsettirildi!

“Siyasi reklamcılık” diye bir meslek çıktı. Hatırlayınız:

Mesut Yılmaz, 1991 seçimi için Fransa'dan Jacques Seguela'yı getirmişti; adamın tek yaptığı fotoğraf çekiminde Yılmaz'ın gözlük çerçevesinden camları çıkarmak olmuştu!

Siyaseti kurgulama dönemi bitiyor artık…

Parayla, çok reklamla, piarla, medyayla zafer kazanılmayacağını da bu referandum ortaya çıkarmadı mı?

Bu referandumun galiplerinden biri de sosyal medya olmadı mı? Videolar hazırlayıp sosyal medyaya yükleyen binlerce insan bu referandumun görünmez kahramanları değil mi?

Peki…

Her görüşten bu kadar insanı buluşturan/sinerji yaratan neydi? İşte…

Asıl buna kafa yormak gerekiyor…

Ders çıkarmak

Tarih: MÖ 400'ler…

Sun Tzu, “Savaş Sanatı” kitabında şöyle yazdı:

– Müzikte sadece beş nota vardır; ama bu beş notanın birliğiyle o denli çok melodi meydana gelir ki, hepsi duyulmaz.

– Sadece beş renk vardır; ama birbiriyle karıştırıldıklarında o denli çok renk tonu meydana gelir ki, hepsi görülmez.

– Sadece beş ana tat vardır; ama karışımlarından o denli çok lezzet meydana gelir ki, hepsi tadılmaz.

İşte…

Referandumdan çıkan “hayır” oyları budur!

O “hayır” oyunda tüm farklılıklarıyla Türkiye vardır!

Bu nedenle, “oyların ne kadarı hangi partinindir” hesabı doğru değildir.

Televizyon ekranında ülke haritasını renklere bölmek büyük hatadır. İl değil ilçe bazında oy tasnifi yaptığınızda “hayır” renginin Türkiye'ye yayıldığını göreceksiniz. Bu haritalar aldatıcıdır; bölücüdür.

Kafa karışıklığına son verilmelidir.

3 Kasım 2019 seçimlerinin politik kılavuzu Sun Tzu olmalıdır:

– Yeni türkü söylemeliyiz.

– Yeni resim yapmalıyız.

– Yeni yemek pişirmeliyiz.

Bu başarılırsa; yani kimse dışlanmaz herkes kucaklanırsa zafer kaçınılmaz olur.

Meslektaşım Murat Ongun'un referandum öncesi gönderdiği mesaj aklımdan çıkmıyor:

“16 Nisan manifestom:

HAYIR bülteni dağıtan siyah çarşaflı hanımlar gördüm. Sakalına bakıp, yafta yapıştırılan amca ‘HAYIR' diye bağırıyordu.

Aynı şarkıya Kürt ablam da, Ülkücü kardeşim de eşlik etti.

Biz, 24 milyon birleştik.

Halkımızı görünümü ile yargılayan, zekasına laf eden, yaşadığı küçük dünyasından insanlarımıza sıfat takan, bilinsin ki 24 milyona ihanet ediyordur.

Yaşasın demokrasi. Yaşasın cumhuriyet.”

Bu gözlem; tüm istatistik verilerden, kamuoyu araştırma raporlarından daha kıymetlidir.

Eklemeliyim:

Türkiye'nin en zengin ailesine mensup bir kadının sandık gözlemcisi olarak çalıştığını duydum. Otelleri olan bir kadının aynı heyecanla aynı görevi yaptığını gördüm.

Aynı çevreden bir kadının sandık başında tek bir oy için nasıl kavga verdiğini dinledim…

Türkiye'de siyasetin kartları yeniden karılıyor.

Yenilgi öğretmendir.

Artık ders çıkardık, mutlak kazanacağız.

Türkiye kazanacak…