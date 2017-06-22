Tutti Frutti

AKP…

Daha önceki iktidarların kurnazlığını tekrarlıyor:

Sebze ve meyvedeki “pahalılığı” ileri sürerek, üretici ile halkı karşı karşıya getirip, küresel şirketlere yol açıyor. Bakınız…

Türkiye'de sebze üretimi 1970 yılında 8.5 milyon ton idi.

2015'deki üretim 18.5 milyon ton oldu.

Türkiye'deki meyve üretiminde bu oran 7.5 milyon tondan 17.1 milyon tona çıktı.

Ülke nüfusu ise, 34.7 milyondan 78.8 milyona yükseldi.

Yani… Tarımda gerekli üretim artışınıı sağlayamamışız. Kötüyüz ama çok kötü de değiliz.

Mazot-benzin-gübre-ilaç gibi yüksek girdilere rağmen üretici -tahıl ve baklagillere göre- ayakta durabildi. Sanki…

Yıkılmamaları iktidarın gücüne gitmiş olacak ki; sebze meyve ithalatında inanılmaz vergi indirimine hazırlanıyor! Şunu yaşadık: Küresel güçler pazara düşük fiyatla girip, yerli üreticiyi sebze-meyveyi ekemez hale getirdikten sonra, istedikleri gibi “at oynatıyorlar!” Neymiş, iktidar “pahalılığın önüne geçecek” imiş! Biz bu sözleri Turgut Özal'dan yıllar önce dinlemedik mi? Hiç mi değişmez bu kafalar?

Bak arkadaş! Anlatacaklarımı iyi dinle!

Toprak kaybetme

– Türkiye, yaş sebze üretiminde dünya dördüncüsü…

Üretimde, İtalya ve İspanya'nın iki katıyız.

Ancak…

Yaş sebze ihracatında Türkiye 12'nci sırada. İspanya 2'nci, İtalya 9'uncu sırada.

– Türkiye, yaş meyve üretiminde dünya sekizincisi…

Üretimde yine İtalya ve İspanya'yı geçiyoruz.

Fakat…

Yaş meyve ihracatında dünya birincisi kim; İspanya! İtalya dünya 5'incisi; Türkiye ise dünya 11'incisi!

Türkiye üretimi ve itibarıyla ihracatını artıracak planlamalar-destekler yapacağına, üretimi baltalayacak ithalat gümrük vergisini düşürüyor. Günahtır!

Bakın!

Domates üretiminde dünya dördüncüsüyüz…

Domates ihracatında dünya beşincisiyiz.

Yeşil biber ihracatında dokuzuncu sıradayız. Dışarıya en çok sattığımız yeşil biber'dir.

Karpuz üretiminde dünya ikincisiyiz…

Elma üretiminde dünya üçüncüsüyüz… Dünyada 6 bin 500 dolayında elma çeşidi üretiliyor. En verimli ilk beş içinde Amasya elmamız var! Küresel gıda tekellerine yok ettireceğinize öpüp alnınıza koyun! Nimettir!

Fındık üretiminde dünya rekortmeniyiz.

Anadolu üzümün cennetiydi. Şili üzüm ihracatında dünya birincisi. Dünyada yıllık 7.1 milyar dolarlık üzüm ihracatını seyrediyoruz! Bunun 1.4 milyar dolarlık ihracatını Şili yapıyor. (Şili'nin yaş meyve ihracatı 4 milyar dolar.)

Evet, biz de (en çok ürettiğimiz meyve) üzüm ihraç ediyoruz; 177 milyon dolar! Komik. Ve bunun ne kadarını ülkemizdeki yabancı şirketler yapıyor bilmiyorum. Yahu! Şili, elma ihracatında bile 750 milyon dolar ile dünya dördüncüsü. Elma ihracatımızı yazmayayım moraliniz bozulur; nar'dan bile çok az.

Şaşılacak bir durum yok; Türkiye'de bugün 23 milyon hektar tarım alanının yüzde 3.3'lük kısmında sebze tarımı, yüzde 13.2'lik kısmında ise meyve tarımı yapılıyor. Tarım alanları giderek küçülüyor; 2002 yılında 27 milyon 856 bin hektar idi. Sınırları içinde toprak kaybetmede dünya rekoru sahibiyiz!

İsrail tohumu

AKP gümrük ithalat vergisini niye indiriyor? Yerli üreticiyi yok etmek için mi?

Karpuzda yüzde 86.4 ithalat vergisi vardı. Domateste 48.6; taze soğanda 49.5; elmada 63.3; erik 55.8 idi…

Ortalama 20'lere düşürecek bu oranları.

Yerli üretim bu kadar baltalanır mı? Ülke parasına yazık değil mi?

2016 yılı itibarıyla 15 ayda ithalata verilen para, 12 milyar 208 milyon dolar!

Bu ithalat parası içinde tohum var mı? 2003 yılında sebze tohum ithalatı 764 bin ton idi; 10 yıl sonra bu rakam 3 milyon 185 bin tona fırladı. Bu tohumları İsrail ve Hollanda gibi ülkelerden alıyoruz.

AKP'nin, “tarım ihracatımız şu kadar arttı” laflarına temkinli yaklaşın. Bir örnek vereyim…

İtalyanların dünya devi tarım şirketi 1991'de Türkiye gıda pazarına girdi: Unifrutti!

(Hatırlayın özel tv'lere önce İtalya'dan meyveli erotik “Tutti Frutti” programı geldi.) İtalyan şirketi, Şili'de 1983'de büyük topraklar alarak/kiralayarak üretim ve entegre zinciri kurdu. Buradan Güney Afrika, Filipinler ve Türkiye pazarlarına nüfuz etti. Benzerini Türkiye'de yaptı:

İtalyan, İspanyol, Arap ve Türk ortaklar ile “Uni Tarım” şirketini kurdu. Niğde'de, (bin dekar Sazlıca'da, 3 bin 300 dekar Altunhisar'da) tarım arazisi satın aldı. Yüzde 100 hissesi “De Nadai Group”a (DNG) ait, 2014 yılında “Unifrutti Mersin Ltd” şirketini kurdu. 650 bin elma, 35 bin nektar, 27 bin erik, 5 bin kiraz ihraç ediyor. Ve AKP, “tarım ürünlerinin ihracatını biz artırdık” diye propaganda yapıyor!

Siz de düşünüp duruyorsunuz, “bu İtalyanlar bizim kadar sebze-meyve üretemezken nasıl ihracat şampiyonu oluyor” diye!