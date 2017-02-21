Yeşil Gömlekliler

FETÖ terörü…

PKK terörü…

IŞİD terörü…

Değil sadece…

Günlük hayatımız da tamamen şiddet sarmalına girdi:

Şiddet, legal siyaseti de esir aldı:

Hürriyet gazetesi basıldı; Ahmet Hakan dövüldü.

Şort giydiği için kızımız tekmelendi.

Başörtülü diye kızımız taciz edildi.

Hukuksuz gözaltına alınması, tutuklanması yetmedi; Barbaros Şansal apronda linç edildi.

Kırmızı Kedi Yayınevi basılıp pencereleri kırıldı.

Ve...

En son tanık olduğumuz Müjdat Gezen Sanat Okulu kundaklandı.

Ülke olarak çaresizlik ve kargaşa girdabına girdik.

Diyaloğu kaybettik, öldürdüler.

Herkes kendi mahallesine yönelik şiddeti kınıyor. (Sadece Kılıçdaroğlu, başörtülü kızımızın evine giderek ideolojik bölücü kamplaşmayı yıkma gayretini gösterdi.)

Bakınız… Terörün stratejik ve siyasal amacı var; bu sebeple şiddeti bilinçli ve planlıdır.

Peki ya bunların? “Heyecanlı gençler” deyip geçilecek mi yine? Bunlar plansız mı, bilinçsiz mi?

Amaçları gizli değil:

Ülkede korku, yılgınlık, caydırıcılık yaratmak.

Bir tür bulaşıcı “veba” hastalığı ülkeye yayılıyor; ve AKP hükümeti sadece seyrediyor!

Yetmiyor. Şiddeti meşrulaştıracak tavır içinde görünüyor. Siyasal haksızlık içinde, “karşı mahalleye” yapılanı umursamıyor.

İktidarda devlet yok, parti var çünkü!

İşte bunu 16 Nisan referandumuyla meşrulaştırmak istiyorlar. Türkiye için asıl tehlikeli olan budur.

Referandumdan istenilen destek çıktığında bir kararnameyle, Mussolini'nin “Kara Gömlekliler” ve Hitler'in “Kahverengi Gömleklileri” gibi benzeri yarı askeri faşist yapıların kurulmayacağının garantisi var mı? Yok.

Hukuk mu dediniz!..

Adalet mi dediniz?..

Yazayım:

Kırmızı Pazartesi

Adının önemi yok…

Konuştuğu televizyon kanalının da önemi yok…

O kişi, bu televizyon kanalında Müjdat Gezen ile ilgili şu kaba sözleri etti:

– Pezevenk…

– Kerhane işletiyor…

– Ağzı sidik kokuyor…

– Denyo…

– Pislik…

Hukuk sadece seyretti; dinledi bu ölçüsüz konuşmayı, o kadar.

Herhalde, bu hakaret dolu bayağı sözleri “gazetecilik eleştirisi” olarak gördü! Sahiden…

Hukuk niye tepkisiz-suskun; kimden çekiniyor?

Adalet tanrıçası Themis'in gözleri niye açık ve terazisi niye eğri?

Müjdat Gezen'i hedef gösteren bu kişiler cesareti kimden alıyor?..

Aslında… Yanıtı belli sorular bunlar…

Aslında… Mesele, “kim” sorusuna yanıt aramak-bulmak da değil.

Bu cevapları biliyoruz!

Bu çok çirkin sözlerin hukuki karşılığını bulamaması; ve ardından Müjdat Gezen Sanat Okulu'nun kundaklanması suçun örgütlü olduğunu gösteriyor.

Hitler'in ölüm kamplarında şu yazılıydı:

“İnsanlara çamurmuş gibi davranın çamur olup çıkarlar!”

Artık…

Türkiye'de her gün G.G. Marquez'in yazdığı “Kırmızı Pazartesi” ete kemiğe bürünüyor:

– Önce hedef belirleniyor.

– İftiralar atölyesi hedef hakkında bin bir türlü yalan söylüyor.

– Ve sonra hedefe şiddet uygulanıyor.

Bu taktiği FETÖ'den öğrendiler! FETÖ gibi AKP de şiddeti siyasal araç olarak kullanıyor!

Evet…

Bu daha iyi günlerimiz. Çoğu kişi henüz ülkemizin nereye savrulduğunun farkında değil!

16 Nisan basit bir referandum değil; geleceğinizi oylayacaksınız. Örneğin…

Partili Cumhurbaşkanı'nın, (Hitler'in yaptığı gibi) “halkı ve devleti korumak için” Kanun Hükmünde Kararname'yle “Yeşil Gömlekliler” örgütü kurmayacağının garantisi var mı?

Gidiş bunu gösteriyor:

Devlet yok, parti var.

Bilmedikleri şu

İktidarın tavrı belli, biliyoruz.

Yeni “partili devlet” oluşturuyor.

Kuşkusuz bunun yeni bir ideolojisi var; kendi şiddetini ve hukukunu yaratmak gibi.

Biliyoruz ki, her değişim acımasız olur.

Bu acımasız değişime boyun mu eğeceğiz?

Bizler… Sizler…

Bu ülkede, toplumsal barışı nasıl koruyacağız?

Bu ülkede, çatışmacı söyleme-eyleme nasıl son vereceğiz?

Bu ülkede, etrafımızı saran cahillikle, kalitesizlikle nasıl baş edeceğiz?

Bu ülkede, sanata ve sanatçıya nasıl kol kanat gereceğiz?

Yaşadık… 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde; sanatçıları, yazarları, şairleri ve semah oynayan çocuklarımızı yaktılar. Yetmedi. Suçluyu Aziz Nesin ilan ettiler!

Özeleştiri nedir bilmiyorlar.

Ahlaki-vicdani tutum almıyorlar.

Bu hiç dürüst olmayan taraflı tavır, benzeri vahşiliklere sebep oluyor. Son örnek, Müjdat Gezen Sanat Okulu oldu.

Hiç şaşırtmayacaklar suçluyu yine bulacaklar; Müjdat Gezen.

Bu topraklarda; ezilenler, öldürülenler suçludur hep!

Yakan, öldüren gaddarlar değil!

Ne diyor L.Tolstoy:

“Bir inanç için acı çekmek, o inanç uğruna adam öldürmekten, zulüm etmekten yüz kere daha iyidir.”

Ne yazık ki, Tolstoy'u anlayacak değerde kişiler pek kalmadı bu topraklarda.

Yarının güvencesi yok…

Ağlayıp sızlayacak mıyız?

Merhamet mi dileyeceğiz?

Bin kez hayır.

Yaşanılan zulmün-zorbalığın önüne set çekmenin tek yolu vardır:

Cesaret sahibi olmak.

Bugün en çok ihtiyacımız olan, çelik gibi sağlam bir iradedir.

İnsanın en büyük eksikliği, direnme gücünden yoksun olmasıdır.

Ağlayarak ya da okşamayla elde edilmiş bir iktidar yoktur.

Şunu hiç unutmayınız:

Geleceğin en önemli niteliği, şaşırtıcı olmasıdır. Var olan zulmün sürgit devam edeceğini düşünenler, her daim en çok hayal kırıklığına uğrayanlardır.

FETÖ örneğinin bile, akıllarını başlarına getirmediği anlaşılıyor!..