5 kilo vermenin 15 sırrı

Bugünlerde hedefiniz en az beş kilo vermek mi? O halde bazı önerilerim ışığında beslenme alışkanlıklarınızda yapacağınız küçük değişikliklerle amacınıza ulaşabilirsiniz…

Sıkı diyetlere gerek yok

Önemli olan hatalı beslenme alışkanlıklarınızın diyetisyeniniz eşliğinde adım adım düzeltilmesi ve sağlıklı beslenmenin yaşam biçimi haline getirilmesidir. Vücudunuzu bir makineymiş gibi düşünün; kilonuzu dengede tutabilmeniz için aldığınız kalori ile harcadığınız kalorinin birbiriyle uyumlu olması gerekir. Çoğumuz genellikle harcadığımızdan daha fazla kalori alırız. Eğer her gün 100 kalori daha az alırsanız, bir yılda beş kilodan fazla verebilirsiniz. Bunu sıkı bir diyet yapmak yerine beslenme alışkanlıklarınızda yapacağınız küçük değişikliklerle sağlayabilirsiniz.

İşte işinizi kolaylaştıracak öneriler

1) Tam yağlı süt ürünleri yerine yağsız veya yarım yağlı süt ürünleri tüketmeye başlayın.

2) Restoranda yemek siparişi verirken, tam yerine yarım porsiyon isteyin. Haftada iki kez dışarıda yemek yiyorsanız bile, bu maddeyi uygulamanız sonucunda kalori alımınız önemli ölçüde azalacaktır.

3) Yemeklerinizdeki tereyağı ve margarin miktarını azaltın. Sadece kahvaltınızdan azaltacağınız bir miktar tereyağı bile kilo vermenize yardımcı olacaktır.

4) Yemeklerinizde yağ miktarı yüksek olan et suyunu mümkün olduğunca az kullanın.

5) Kırmızı et yerine tavuk ya da hindiyi tercih edin.

6) Her sabah uyandığınızda büyük bir bardak ılık su için.

7) Sosis, salam, sucuk, jambon gibi et ürünlerini kalori bakımından yüksek olduğu için sınırlı miktarda tüketin.

8) Şekerli bir kahve yerine doğal tatlandırıcı içeren bir kahveyi tercih edin.

9) Mutlaka patates yiyecekseniz kızarmış patates yerine fırında patatesi tercih edin. Bu size ortalama 90 kalori kazandırır.

10) 10 dakikayla başlayıp, her gün düzenli biçimde 30 dakika egzersiz yapmaya başlayın. Örneğin her gün düzenli olarak 30 dakika yürürseniz, kilo vermeniz kolaylaşır.

11) Yumurta hem tok tutan hem de oldukça sağlıklı bir besindir. Haftada iki-üç kez (kolesterolünüz yüksekse bile bir-iki kez) tüketin.

12) Patlamış mısır seviyorsanız, yağsız ve tuzsuz yemeye özen gösterin.

13) Şekerli tatlılar ya da hamur işleri yemek yerine meyveli veya sütlü, mümkünse doğal tatlandırıcı ile yapılmış tatlılar veya diyet dondurma tercih edin.

14) Normal soda yerine şekersiz light soda için. Tansiyon probleminiz varsa, mineralleri tansiyonunuzu etkileyebileceği için soda içmemenizi öneririz.

15) Beyaz ekmek yerine esmer ekmek yiyin. Hem yediğiniz sandviçten ortalama 100 kalori kâr edersiniz hem de esmer ekmek kana daha yavaş karışır, kan şekeriniz daha dengeli olur ve bu nedenle daha geç acıkırsınız.

Ne yapmalı ne yapmamalı?

√ Güne erken başlayın, yedi-sekiz saatten fazla uyumayın, uyandıktan sonra yatakta kalmayın.

√ Günlük hayatınızda hızlı tempoyla yürümeye çalışın.

√ Haftanın dört-beş günü egzersiz yapın, pasif yerine aktif jimnastiği tercih edin. Aktif ve hareketli kişilerle birlikte olmaya özen gösterin.

√ Hafta sonları için aktif planlar yapın. Ayakta durmaya ve yürümeye daha fazla zaman ayırın.

√ Bir şey getirip götürmek için çocuklarınızı kullanmayın.

√ Her gün yarım saat daha az TV seyredin.

√ Çarşıya yemekten sonra çıkın. Hazır yiyecekleri satın almayın.

√ Yeme isteği uyandıran TV programlarını ve reklamları izlemeyin.

Günün besini: Su

Suyun / sıvının vücuttaki görevleri yediğimiz besinlerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınması; hücrelerde yaşam ve sağlık için gerekli biyokimyasal tepkilerin oluşması; hücrelerin, dokuların, organ ve sistemlerin çalıştırılması; metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin taşınması ve atılması; vücut ısısının denetiminin sağlanması ve eklemlerin kayganlığının sağlanması olarak sıralanabilir. İçmeniz gereken suyun miktarı çeşitli etkenlere bağlıdır ama genel kural, her gün kaybedilen vücut sıvılarını yeniden almak için 1.5-2.5 litre su içmektir.