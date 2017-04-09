7 günde 7 farklı diyetle sağlıklı beslenmeye geçiş

Geldik 21 günlük programımızın son haftasına. İlk hafta toksinleri atıp arındık. İkinci hafta yağlarımızı yaktık. Üçüncü haftada yedi gün boyunca bütün besin gruplarını tüketip sağlıklı beslenme sürecine adım atarak kilo vermeye devam edeceğiz…

Üçüncü hafta diyet listesi

1. GÜN

Her sabah uyanınca; 1 bardak sıcak su,

1 dilim elma, 1 dilim limon, 1 parça kabuk tarçın, 1 çay kaşığı elma sirkesi

Kahvaltı

– 1 dilim diyet etimek, 1 tatlı kaşığı labne light peynir, 1 çay kaşığı keten tohumu, domates, salatalık

2 saat sonra v 1 avuç beyaz leblebi

Öğlen

– Doyana kadar çorba, 1 adet probiyotik sade yoğurt

2 saat sonra – 1 avuç beyaz leblebi

2 saat sonra – Kepekli tost ( 2 dilim esmer ekmek, 45 gr light peynir )

Akşam

– Doyana kadar sebze yemeği,

1 adet probiyotik sade yoğurt

2 saat sonra – 1 çay bardağı diyet kefir

2.GÜN

Kahvaltı

8 su bardağı sıcak suya 4 yemek kaşığı yeşil çay koyup demleyin ve süzün. 1 su bardağına yarım bardak yeşil çay, yarım bardak laktozsuz diyet süt ilave edin. İçine tarçın ve zencefil ekleyebilirsiniz. Bu 1 bardak yeşil çaylı sütünüzü her iki saatte bir için. Örneğin; 9.00'da bir bardak yeşil çaylı süt; 11.00'de bir bardak yeşil çaylı süt.

3.GÜN

1 su bardağı karabuğdayı bir gece önceden haşlayın.

Kahvaltı

– 3 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday, 1 adet probiyotik sade yoğurt, 1 salatalık, nane, pul biber

2 saat sonra – Salatalık

Öğlen

– Sabah kahvaltısının aynısı

2 saat sonra – Salatalık

2 saat sonra- Salatalık

Akşam

– Sabah kahvaltısının aynısı

2 saat sonra – Salatalık

4.GÜN

Kahvaltı

– 1 haşlanmış yumurta, roka, domates

2 saat sonra – 1 dilim taze ananas

Öğlen

– Sabah kahvaltısının aynısı

2 saat sonra – 1 dilim taze ananas

2 saat sonra – 1 dilim taze ananas

Akşam

– Sabah kahvaltısının aynısı

2 saat sonra – 1 dilim taze ananas

5. GÜN

Sebze çorbası tarifi: Bir su bardağı kırmızı mercimek, bir su bardağı kara buğday, bir demet maydanoz,bir adet enginar, kimyon ve limonla yeteri kadar suyu kaynatın.

Kahvaltı

v Sebze çorbanızın 1/3 miktarını tüketiniz.

2 saat sonra – 1 mandalina

Öğlen

– Sebze çorbanızın 1/3 miktarını tüketiniz

2 saat sonra – 1 mandalina

2 saat sonra – 1 mandalina

Akşam

– Sebze çorbanızın 1/3 miktarını tüketiniz

2 saat sonra – 1 mandalina

6. GÜN

Kahvaltı

– Tüm malzemeleri blender'dan geçirecek şekilde bir su bardağı soya sütü, 1 küçük muz, yarım elma, 1 çay kaşığı tarçın ve zencefil

2 saat sonra – 2 adet mısır pirinç patlağı

Öğlen

– Sabah kahvaltısının aynısı

2 saat sonra – 2 adet mısır pirinç patlağı

2 saat sonra – 2 adet mısır pirinç patlağı

Akşam

– Sabah kahvaltısının aynısı

2 saat sonra – 2 adet mısır pirinç patlağı

7. GÜN

Kahvaltı

– Omlet, domates ve salatalık

Omlet malzemeleri

– 2 yumurta

– 2 yemek kasığı lor peyniri

– Yarım çay bardağı diyet süt

– 1 kabak rendesi

2 saat sonra- 1 çay bardağı diyet süt, tarçın, zencefil

Öğlen

– Sabah kahvaltısının aynısı veya 1 haşlanmış yumurta, domates, salatalık

2 saat sonra – 10 fındık

2 saat sonra – 10 fındık

Akşam

– Sabah kahvaltısının aynısı veya 1 haşlanmış yumurta, domates, salatalık

2 saat sonra – 1 çay bardağı diyet kefir