Aralıklı Oruç Diyeti nedir?

Bugünlerde hep farklı beslenme şekillerine dair yorumlar duyuyoruz. Bir beslenme uzmanı olarak bana düşen görev, bunları enine boyuna inceleyip sizlere aktarmak. İşte yurtdışında hayli popüler olan ‘Intermittent Fasting' (IF) yani ‘Aralıklı Oruç'la ilgili bilinmesi gerekenler…

Hızlı diyet yani 5:2 Diyeti

Haftanın beş günü, toplam harcadığınız kadar enerji alımını, haftanın iki günü ise kadınların 500, erkeklerin ise 600 kalori almasını söylüyor. Haftanın iki günü genellikle, ‘Hızlı Diyet'e başladıktan sonraki 3. ve 5. günler olarak tercih ediliyor. Dr. Mosley, bu diyeti uygulayanların haftada 1-2 kilo verebileceğini söylüyor. ‘8 Saat Diyeti'nin prensibi ise “Yediğin süre yemediğin süreden az olsun” şeklinde.

Bu programın aç kalma pencereleri ise şöyle:

– 7.00-11.00 arası: Aç kalma

– 11.00-12.00 arası: Egzersiz zamanı

– 12.00-18.00 arası: Yemek yeme zamanı

– 18.00-23.00 arası: Aç kalma

– 23.00-07.00 arası: Uyku

Bilim adamları tarafından geliştirildi

IF; Türkiye'de ‘Aralıklı Oruç Diyeti' olarak hayatımıza girmiş durumda… Fakat bu tanımı ‘Programlı Yemek Yeme' ifadesiyle anlatmak daha doğru olur. Kilo vermek için yeni bir yaklaşım sunan IF; diyabet, bunama ve kansere yakalanma riskini azaltmak isteyen bilim adamları tarafından geliştirilmiş. Dr. Michael Mosley'in ‘The Fast Diet Book!'u yayınlamasının ardından birçok farklı IF programı türedi. En çok tercih edilenleri ise ‘Hızlı Diyet' ve ‘8 Saat Diyeti'.

Yemek yeme penceresinde neler tercih ediliyor?

IF, yemek yediğinizde makarna, ekmek ve patates gibi karbonhidratları azaltıp, bunların yerine tereyağı, yumurta, avokado, Hindistan cevizi yağı, yeşil sebzeler, yağlı tohumlar ve derisiz tavuk eti tüketmeyi öneriyor. Açlık penceresindeyken bitki çayları, sade kahveler serbest. Tabii ki bol su da… Ama başka hiçbir şey tüketilmemeli. Tatlandırıcı da kullanılmamalı. Kahve ve çayını sütsüz içemeyenler için bir miktar süte izin var. Sonuçta sütün içeriğinde de yüksek miktarda protein mevcut. Açlık penceresinde; dayanamayacağınız kadar açlık hissederseniz, iki dilim elma, bir avuç badem, dilimlenmiş havuç ve kereviz sapı yiyebilirsiniz.

Ben öneriyor muyum?

Hayatımız boyunca uygulanabilecek yöntemler tercihimdir. Gerisi ise kısa dönemli denemelerdir.

Kimler uygulamamalı?

Zayıf ve yeme bozukluğu olan kişiler, 18 yaş altı çocuklar, diyabet hastaları, hamileler veya emziren kadınlar, operasyon sonrası iyileşme sürecinde olan kişiler, kortizol hormonu düzensizliği olan kişiler, aşırı stresli bir işte çalışan kişiler…