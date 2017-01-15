Çocukların ‘Hayır’ diyemeyeceği 4 lezzet

Çocukların iştahsız olması yemek saatlerini sinir bozucu hale getirir. Eğer evinizde böyle bir sorun varsa bu yazımı okumaya devam edin çünkü en yemek seçen çocuğun bile yiyebileceğini garanti ettiğim dört süper sağlıklı gıdayı bulacaksınız…

Soya peyniri (Tofu)

Tofu, çerezlerle veya dondurma gibi pürüzsüz tatlılarda kremsi bir tabaka sağlamak için kullanıldığında çocukların sevdiği bir tat haline dönüşebilir. Tofu büyüme ve kemik sağlığı için çocukların ihtiyacı olan tüm besin maddelerini, B vitaminlerini, kalsiyum ve demiri barındırır, aynı zamanda mükemmel bir protein kaynağıdır.

Humus

Bu besin, onlara nohuttan yapılmış olduğunu söylemezseniz, bir sos gibi kullanıldığında çoğu çocuğun yiyebileceği bir besindir! Ancak lif, kompleks karbonhidratlar ve kalp dostu zeytinyağıyla birlikte nohuttaki protein ve humusu mükemmel bir besin haline getirir. Kompleks karbonhidratlar sağladığı enerjiyle çocuğunuzu beslerken, protein ve içindeki tahinden gelen yağ onu akşam yemeğine kadar tok ve enerjik bir hale getirmeye yardımcı olur.

Somon

Çocukların doğru gelişim için gerekli olan yüksek kaliteli proteinin yanı sıra beyin gelişimi ve kalp sağlığı için gerekli olan omega 3 yağ asitleri için mükemmel bir kaynaktır. Yoğun ebeveynler için bir başka artı, doğal lezzet nedeniyle az baharat gerektirir ve sadece birkaç dakika içinde fırında ya da ızgarada pişirilebilir. Çocuğunuzun ihtiyacı olan şey bu pembe balığın sevimli bir şekilde onlara servis edilmesidir.

Avokado

Tekli doymamış yağlarla, çocuklar tarafından aslında her gün diyetlerinde ihtiyaç duyulan ‘iyi' yağlarla doludur. Avokado, mayonez veya krem peynirle karıştırıp kullanıldığında çocukların sevgilisi haline gelebilir. Olgunlaşmış avokado, çatalla kolaylıkla ezilebilir. Limon suyu ve çok az tuzla karıştırırsanız lezzetli bir ekmek üstü sürülmelik besin elde edersiniz. Doğru cins yağ alımı özellikle ilk yıllarda önem taşıdığından erken yaşlarda çocuğunuzu avokado ile beslemeye başlayın.