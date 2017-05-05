Deliksiz bir uyku için tavsiyeler

Kaliteli bir şekilde uyuyamamaktan yakınıyorsanız bu sorundan kurtulmanız zor değil. Özellikle yeme-içme alışkanlıklarınızda yapacağınız sağlıklı bir düzenleme mışıl mışıl uyumanızı sağlayabilir…

Neler yapılmalı?

Ruhsal ve fiziksel olarak dinlenebilmek, güne enerjik başlamak için birinci kural, kaliteli bir uykudur. Uykunun süresinden çok kalitesinin önemine dikkat çeken uzmanlar, herkesin ihtiyaç duyduğu uyku süresinin farklı olduğunu ve bu sürenin dönemsel olarak değişiklik gösterebileceğini söylüyor. Çağımızın hızlı temposunda, genellikle önerildiği gibi günde sekiz saat uyumak herkes için mümkün olmayabilir. Ama bu süreyi verimli kılmak elimizde…

Nasıl beslenmeli?

Uzun süreli zindelik hissi için güne mutlaka kahvaltıyla başlayın. Kahvaltıda tüketilen ekmek, mısır gevreği gibi karbonhidratlar serotonin denen hormonun salgılanmasına neden olarak rahatlatıcı bir işlev görürler. Basit şeker oranı yüksek besinlerden, kafein oranı çok yüksek içeceklerden uzak durun. Bunlar günün ilerleyen saatlerinde sersemlik hissi yaratabilir.

Biyolojik saatinizi ayarlayın

Biyolojik saatimizi her gün benzer saatlerde uyumaya alıştırmalıyız. Nasıl ki metabolizmamıza belli saatlerde ara öğün yeme alışkanlığı kazandırıp saate bakmadan acıktığımızı hissediyorsak, uykuya dalma ve uyanma saatlerimiz de bu şekilde belirlenebilir olmalı. Tabii ki hayatımız her zaman bu duruma elverişli olmayabilir ama önemli olan bu ritmi yakalayabilmektir.

Hacmi büyük kalorisi düşük beslenin

Yatmadan önce hafif ve uykunuzu kaçırmayacak şeyler yiyin. 19.30-20.00 saatlerinde yediğinizi varsaydığım akşam yemeğinizden iki saat sonra bir porsiyon mevsim meyvesi yanında light yoğurt veya süt içmek besleyici olacaktır. Ilık süte bir miktar tarçın ekleyerek sakinleştirici etki de sağlayabilirsiniz.

Gün boyu bitkisel çay tüketin

Kafeinli içeceklerden uzak durun. İnsomnia yani uykusuzluk problemi çeken kişilere kediotu, fırıldak çiçeği, yulaf sapı ve papatya bitkilerinin kullanımı yardımcı olabilir.

Stres yapmayın

Bitmeyen işleri, ödenmeyen faturaları, sinirlendiğiniz sevgilinizi düşünerek yatağa girmeyin. Su, stresten arınmak için en önemli yardımcılardan biridir. Stres atmak için oda ısısında su için, elinizi yıkayın, ılık bir duş yapın. Sizi mutlu eden olayları, kişileri, anları hayal ederek uykuya dalın.

Kendinizi şımartın

Kendinize ayıracağınız birkaç özel saat, alacağınız minik hediyeler enerjinizi yerine getirebilir. Bunun için de bir SPA merkezinde zaman geçirebilir, sinemaya gidip keyif yapabilirsiniz.

Alkol tüketmemeye özen gösterin

Mayalı içecekler bazı bireylerde uyku hali yaratabileceği gibi, bazı kişilerde ani enerji iniş çıkışlarına neden olabilir. Özellikle enerji içecekleri veya bunlarla hazırlanan alkollü içecekler gece boyunca kişilere enerji sağlarken, uyku kalitesinin düşmesine yol açabilir.

Vitaminsiz kalmayın

Uykusuzluk ya da uykuya aşırı meyil vücudun belli vitamin ve mineraller açısından fakir olduğunu gösterebilir. Bu durumun kesin nedenini öğrenmek için kan tahlili yaptırmalı, gerekli destekleri mutlaka uzman kontrolünde almalısınız.

Hareketli olun

Akşamüstü egzersizleri yaparak deşarj olabilir, uyumak için aklınızdaki sıkıntıları unutturacak, fazla enerjiyi atmanıza yardımcı olacak bir egzersiz programına katılabilirsiniz. Spor vücudun enerji üretmesine sebep olur, yorulmasına değil.

Altı öğün kuralına uyun

Üç ana, üç ara öğün beslenmeyi hayat felsefesi haline getirin. Taze ve mevsime uygun sebze ve meyveleri yemeye çalışın.