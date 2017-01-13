Elma sirkesiyle nasıl kilo verilir?

Bugünlerde kilo almamak için uğraş verenlerden misiniz? Bu soruya cevabınız evet ise elma sirkesi kürüyle zayıflamaya

ne dersiniz?

İşte araştırma sonuçları…

Birçok bilimsel araştırma, yemekten önce ve/veya sonra tüketilen elma sirkesinin kan şekeri, karbonhidrat ve insülin yönetimi üzerindeki etkilerini inceledi. Bir çalışma, yüksek karbonhidratlı bir yemekten sonra iki çorba kaşığı elma sirkesi içmenin erken kan şekeri düzeyinde yüzde 19'luk düşüşe neden olduğunu gösterdi. Katılımcıların önceden iki yemek kaşığı elma sirkesi tükettiği bir başka araştırma, sabahları açlık kan şekeri düzeylerini yüzde 4 oranında düşürdüğünü ortaya koydu.

İyi bir zayıflama iksiri

Elma sirkesinin sağlığa birçok faydasının olmasının yanı sıra kilo verme amacıyla da kullanıldığını biliyoruz. İçinde barındırdığı enzimler, organik maddeler ve bitkisel asitler nedeniyle elma sirkesi, tüm faydalı vitaminleri formülünde barındırır. Elma sirkesi diğer yandan vücuttaki zararlı toksinlerin ve ödemin atımıyla hücrelere daha fazla oksijenin ulaşmasına yardımcı olurken, damarlara açıcı etki yapar ve vücutta kilolara neden olan ödem adını verdiğimiz toksin içeren lenf sıvısının fazlasının vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Elma sirkesinin kandaki yağları, trigliserit ve kolesterol gibi zararlı maddeleri eriterek lenf ve karaciğer yoluyla böbreklerden ve dolayısıyla vücuttan atılmasına yardımcı olduğu da bilinen bir gerçek.

Elma sirkesi kürü tarifi

Size verdiğimiz basit zayıflama taktiklerini uyguladığınız takdirde elma sirkesi kürüyle kilo vermeniz mümkün. Bu süreçte doğal elma sirkesi kullanmak çok daha sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlar. Dileyenler tat vermesi için sirkenin içine bir kaşık çiçek balı ve aroma vermesi amacıyla papatya çayı da ekleyebilir. Öncelikle iki tatlı kaşığı elma sirkesini bir bardak suyun ya da papatya çayının içine dökün; dilerseniz bal da ekleyebilirsiniz. Bu elma sirkesi formülü zayıflama ve kolesterol düşürmek için kullanılabilir. Bu kürü mide sorunu ve mide rahatsızlığı olmayan herkes yapabilir.

Nasıl tüketilmeli?

Elma sirkesiyle zayıflamak için yemeklerden yarım saat önce hazırladığınız karışımdan bir çay bardağı kadar içmelisiniz. Mide sorunu yaşıyorsanız yemeklerden sonra için. Kilo vermek ve zayıflama hızınızı arttırmak için haftada 3-4 kez, bir günde de sabah, öğle, akşam olmak üzere her birinde 15 dakikalık zayıflama hareketleri yapmanız faydalı olur. Elma sirkesi kürü uygularken gün içerisinde yeteri kadar su içmek, vücudunuzdaki toksin ve ödemi atmaya yardımcı olur, bağışıklık sisteminizi de güçlendirir. Her bireye, elma sirkesi kürüyle birlikte uygulanacak kişiye özel bir diyet listesi, kalıcı olarak kilo verebilmeye destek olur.