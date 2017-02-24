Hamilelere sağlıklı beslenme tüyoları

Gebelik döneminde anne ve bebeğin sağlığı için düzenli tıbbi kontrolün yanı sıra bilinçli beslenme ve egzersiz de şart. Bu sayede anne adayları doğum sonrası aşırı kilo sorunu da yaşamaz…

Hamilelik dönemi boyunca bilinçli beslenerek ve fiziksel açıdan aktif olarak hem kendinizin hem de bebeğinizin sağlığını koruyabilirsiniz. Sağlıklı bir bebeğin doğumunu birçok faktör etkiler. Yaşınız ve genetik özelliklerinizi kontrol edemezsiniz ancak sağlıklı beslenmek, alkol, sigara ve uygun olmayan ilaçlardan kaçınmak, düzenli hekim kontrolünde olmak size bağlı…

Bilinçli diyet önemli

Hamilelik döneminde iyi beslenen kadınlarda, gebelikte ve doğumda çok az komplikasyon görülür. Bu anne adayları sağlıklı bebekler dünyaya getirirler. Hamilelik döneminde önemli olan, bebek ihtiyaç duyduğu besinleri alırken sizin de rahat bir gebelik yaşamanız ve doğum ertesinde yağ kitleleri vücudunuzda kalacak kadar çok kilo almamayı başarmanızdır. Bilimsel bir araştırmada, hamilelik süresince 16 kilodan az kilo alan kadınlarda doğumdan bir yıl sonra ortalama 1.4 kilogramın kalıcı olduğu, 16 kilogramdan fazla ağırlaşan kadınlarda ise bir yıl sonra 5.5 kilogramın kalıcı olduğu ortaya çıkmıştır.

Bebeğiniz kadar kendinizi de düşünün

Hamilelikte düzgün, dengeli ve yeterli beslenmemek anne sağlığını da riske atar. Örneğin yeteri kadar kalsiyum almazsanız fetus bu ihtiyacını vücudunuzdan alır, bu da ileriki yaşlarda osteoporoza (kemik erimesine) yakalanma riskinizi arttırır. Ana rahminde yeterince beslenmeyen fetus da fiziksel ve zeka gelişimi açısından geri kalabilir. Genel olarak, beden kitle indeksi 20-25 arasındaki anneler en sağlıklı bebekleri doğurur.

Folik asit olmazsa olmaz

Folik asitin yetersiz alımı sonucunda, düşük doğum ağırlığıyla dünyaya gelen bebeklerde nöral tüp defektleri ve annede magaloblastik anemi oluşabilir. Folik asitin diyetle yetersiz alımından çok, yanlış pişirme yöntemleriyle kaybı söz konusu olmaktadır. Bu nedenle folik asit kaynağı besinlerin tüketiminde pişirme yöntemlerine de dikkat edilmelidir. Gebelikte folik asit ihtiyacı belirgin şekilde artar ve günlük ihtiyaç iki katına çıkar. Folik asit kaynakları koyu yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, et, süt, yoğurt ve türevleri, yumurta ve tahıllar olarak sıralanabilir. Anne adaylarının gebe kalmadan en az bir ay önce folik asit kullanımına başlaması önerilir.

Bebeği protein geliştirir

Gebelikte, anne ve plesantaproteine gereksinim duyar. Bu nedenle, günlük fazladan 10 gram protein tüketmeye ihtiyacınız vardır. En iyi protein kaynakları yumurta, et, tavuk, balık, süt, yoğurt, peynir, fındık, ceviz ve kuru baklagillerdir.

Enerji için karbonhidrat şart

Vücudun başlıca enerji kaynağı karbonhidratlar yeterli ve dengeli alınmalıdır. En iyi karbonhidrat kaynakları ekmek, makarna, pirinç, mısır, tam tahıllı yiyecekler ve kuru baklagillerdir.

Mineralleri sakın unutmayın

Gebelik süresince vücut en çok iki minerale gereksinim duyar: Kalsiyum ve demir. Bunları yeterli düzeyde tüketmiyorsanız, büyüyen bebeğiniz kemiklerinizdeki kalsiyumu, kanınızdaki demiri kullanır. Demir eksikliği sorununuz varsa hekim tarafından önerilen ilaç tedavisi çok düzenli bir şekilde uygulanmalı ve bu tedavi demir yönünden zengin besinlerle desteklenmelidir.

Susamadan su için

Suyun çok önemli bir besin olduğunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Sizin ve bebeğinizin artan kan hacmi için su içmeye özen gösterip, günlük 8-12 bardak su içmeye gayret edin.

Kaç kilo almalısınız?

Gebeliğe normal kilolarda başladıysanız, dokuz ayda 9-12 kilo almanız normaldir. Ancak gebeliğe fazla kiloyla başladıysanız 7-8 kilo ile gebeliği tamamlamak da mümkün olabilir. Eğer ikiz bebek bekliyorsanız ortalama 17-22 kg normal kabul edilebilir.