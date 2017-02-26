Her derde deva ikili: Tahin pekmez

Hepimizin sofralarının olmazsa olmazlarından biridir tahin ve pekmez… Sizler için yayınlanan en son makaleleri kendi bilgilerimle harmanlayıp tahin ve pekmezin inanılmaz faydalarını yazdım. Eminim ki bunları okuyunca bu muhteşem ikilinin sofralarımızdaki yeri daha da vazgeçilmez olacaktır…

Pekmezin besin değerleri

Öncelikle pekmezin besin değerlerine bakalım… Sıvı pekmezin 100 gramı ortalama olarak 36.5 gram su, 60 gram karbonhidrat, 3.5 gram madensel maddeler ve protein içerir. Şekerin 5 gr'ı 20 kcal enerji sağlarken, aynı gramajdaki 1 tatlı kaşığı pekmez 15 kcal enerji sağlar. Pekmez yüzde 25 daha az enerji sağlamasının yanında, şekerde bulunmayan demir, kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum, sodyum, krom gibi mineraller, B1 (tiamin), B2 (riboflavin) ve B3 (niasin) vitaminleri ve ikincil metabolitler içerir.

Tahinin 6 faydası

1 Fındık, badem, ceviz ve yağlı tohumlara kıyasla, susam tohumları ağırlık itibarıyla en yüksek yağ içeriğinden birine sahiptir. Susam tohumları, hem sağlıklı yağlar hem de bazı önemli aminoasitler (protein yapı taşları) sağlama konusunda iyi bilinen yüzde 55'e kadar yağ ve yüzde 20 oranında protein içerir.

2 Tahin magnezyum, bakır, fosfor, manganez, demir ve çinko gibi minerallerle birlikte tiamin gibi B vitaminleri elde etmek için mükemmel bir besin kaynağıdır. Anemi önlemeye yardımcı olur. Susamın diğer bir önemli özelliği, bitki lignanlarının tohumlarıdır. Lignanların da antikanser etkileri ve kalp destekleyici yetenekleri olduğu gösterilmiştir.

3 Susamda bulunan sesamolin ve sesaminin antitrombotik özelliklere sahip olduğu yani kardiyovasküler hastalıkları önlemesine yardımcı olduğu bulunmuştur. Kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükseltir. Yüksek tansiyonunuz varsa, tahin buna da yardım edebilir. ‘The Yale Journal of Biology and Medicine'de yayınlanan 2006 yılındaki 32 hipertansif hastada 45 gün boyunca yapılan bir araştırmada, susam yağı diyette tek yağ olarak kullanıldığında, susam yağının kan basıncının önemli ölçüde düşürmesine yardımcı olduğu keşfedildi.

Kemikleri güçlendirip cildi gençleştirir

4 Özellikle menopozdaki kadınlarda doğal olarak hormonları dengeler, kemikleri korumaya yardımcı olur ve kanser ve osteoporoz gibi çeşitli hastalıkların riskini düşürür. Susam tohumları ve tahin fitoöstrojen içerir. Bazı çalışmalar tahinin sıcak basması, kemik kaybı, zayıflık, ruh hali değişiklikleri, düşük seks isteği gibi menopoz semptomlarının önemli ölçüde azalmasına yardımcı olduğunu bulmuştur.

5 Susam tohumları, aminoasitlerin, vitamin E, B vitaminleri, eser mineralleri ve yağ asitlerinin iyi bir kaynağıdır. Hepsi cilt hücrelerinin gençleşmesine yardımcı olur ve erken yaşlanma belirtilerini önler. Tahini cildinize sürmek istemeyebilirsiniz ancak tahin yemeniz bile yağ ve cildinize yarayan besin alımını artırarak cildinizin bütünlüğünü iyileştirmeye yardımcı olabilir.

6 Araştırmalar, susam tohumlarının kanser ve kalp gibi hastalıkların önlenmesinde rol oynayan tokoferol, E vitamini içindeki temel besin maddeleri gibi koruyucu yağda çözünür bileşiklerin emilimini artırdığını buldu.

Andız pekmezi

Andız ağacından meydana gelen kozalak özü ve ağacın meyveleri kullanılarak elde edilen bir pekmez çeşididir. Kan yapıcı, vücuda enerji verici özelliği bulunur. İdrar yolu, böbrekler ve mesanenin temizlenmesini sağlar.

Özellikle geceleri altını ıslatan çocuklar için önerilir. Sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarına karşı iyi gelir.

Üzüm pekmezi

Kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere vücut üzerinde önemli faydaları vardır. Böbreklerin temizlenmesini sağlar, karaciğer sağlığını korur ve kan yapıcı etkisi vardır. İştah açar, gebelik ve lohusalık dönemi için önerilir.

Damar sertliğine iyi gelir, yaşlanma etkilerini azaltır.

Dut pekmezi

Demir eksikliğinde kullanılabilecek nadir ürünlerden biridir. Mide rahatsızlıkları, astım, bronşit, akciğerlerde gelişen lekeler üzerinde etkilidir. Bebekler ve çocuklar için gelişime katkıda bulunmak için önerilir. Özellikle bebeklerin ağzında sıkça karşılaşılan pamukçuğa iyi gelir. Ağız ve diş sağlığını korur ve enerji üretimini arttırır.

Keçiboynuzu pekmezi

Nefes darlığı için doğal bir ilaçtır. Kolesterolü düşürücü, tansiyonu dengeleyici etkileri vardır. Kanı zehirli maddelerden arındırır, Bağırsak hastalıkları, gastrit gibi problemlere iyi gelir. Balgam söktürücü etkisi vardır. Kalsiyum içeriği sayesinde kemik erimesine karşı faydalıdır. Sütten 3 kat fazla kalsiyum içerir.