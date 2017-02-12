İştah kesen öneriler

Diyet yaparken, iştah azaltıcı etkisi olduğu kanıtlanan bazı özel besinleri deneyebilirsiniz. Bu besinlerin içerdiği maddeleri ve vücut üzerine etkileri şöyle sıralanabilir…

Krom

Krom, vücuttaki insülin dengesini korur. Bu denge kan şekerinin düşmemesi veya azalmaması açısından çok önemlidir. Kan şekerinin düşmesi açlığa yol açar. Krom ihtiyacınızı karşılamak için fındık, ceviz gibi kabuklu yemişler, brokoli ve tahıl ürünleri yiyebilirsiniz.

İyot

Tiroit hormonlarının yapımı İçin gereklidir. Açlık duygusunun gelişmesini engeller. Balık, iyotlu tuz ve soğan, iyot açısından oldukça zengindir.

Karbonhidratlar

Kepek, buğday gibi tahıl ürünlerinde, sebze ve meyvelerde bulunur. İçeriğindeki lifler sindirim sistemini harekete geçirir. Özellikle kompleks karbonhidratlar insanı tok tutarak açlık hissini engeller.

Albümin

Bir tür taşıyıcı proteindir. Can sıkıntısını giderir ve iştahı kapatır. Bu protein, triptofan oluşturarak beyne taşır ve serotonin üretimini arttırır. Bezelye, fıstık ve fasulyede bulunur.

Triptofan

Proteinlerin büyük bir bölümünde bulunan bir çeşit aminoasittir. Triptofan, vücutta serotoninin oluşmasında ve hücrelere taşınmasında önemli bir görev alır. Serotonin ise iştah hissini azaltır. Özellikle muz, avokado, yulaf ve peynirde bulunur.

Fruktoz

Meyvelerden elde edilen doğal şekerdir. Kan şekeri dengesini kesinlikle etkilemez. Ayrıca yemek sonrası tatlı ihtiyacı duymanızı engeller. Çilek ve bal fruktozun ana kaynağıdır.

Bu besinler sizi tok tutar

– Karnabaharı ve brokoliyi hafifçe haşlayıp, yoğurtla tatlandırın. Bu karışım lif açısından zengin olduğundan sizi uzun süre tok tutar.

– Salatalığı iyice yıkayın ve kabuklarıyla birlikte ince dilimler halinde kesip, üzerine bol bol dereotu serpin. Bu sebzenin kalorisi yok denilecek kadar az ve oldukça tok tutucudur.

– Tatlı olarak elmayı biraz tarçınla haşlayın. Bu karışım tatlı ihtiyacınızı karşılayacaktır.

– Albümin iştahı kapatır. Bir porsiyon yeşil fasulyeyi 20 dakika suda haşlayıp sirke, karabiber ve biraz tuzla tatlandırın. İsterseniz yağsız krema da katabilirsiniz.

Ananası kefirle tüketin

– 200 gram ananası incecik doğrayın. İçine 100 gram kefir ve taze nane ekleyin. Ananasın içindeki enzimler, protein sindirimini hızlandırdığından oldukça doyurucudur. Ayrıca selülit oluşumunu da engeller.

– Kendinize yeşil salata, uskumru veya ton balığı, kivi ve portakaldan oluşan bir ziyafet hazırlayın. Balığın içeriğindeki iyot, tiroit bezinin işlevlerini hızlandırdığından açlık hissini giderir.

– Öğünler arasında acıktığınızda kuru erik yiyin. Kuru erik, kan şekerinin düşmesini engeller. Ancak fazla abartmayın. Çünkü bir kuru erik 8 kalori içerir.

– Haftada iki yumurta yemek ruh sağlığınıza olumlu anlamda etki eder. Aynı zamanda sizi tok da tutan yumurtada bol miktarda triptofan var. Bu da neşenizin yerine gelmesini sağlar.

Muhteşem üçlü: Elma, ceviz ve bal

– Enerjisiz kalmamak için, 1 demet maydanozu blender'dan geçirip, sebzeyi suyla karıştırın. Bu içeceğin içindeki C vitamini ve bitkisel maddeler yağ yıkımını kolaylaştırır.

– Kırmızı elmayı ince dilimler halinde kesip, 1 çay kaşığı kıyılmış ceviz ve yarım çay kaşığı yonca balıyla karıştırın. Bu karışımın içeriğindeki değerli lifler hem doyurucu hem de bağırsakları çalıştırıcı etki gösterir.

– Yağsız kaşar peynirini ince ince dilimleyin ve siyah zeytin ile süsleyin. Üzerine 1 yemek kaşığı sirke dökün. Bu, açlığınızı giderir.

– Karaciğerlerinizi çalıştırmak için 10 adet enginar kökünü, içine 1 adet doğranmış soğan, karabiber tanesi ve yarım limon katılmış suda haşlayın. Daha sonra 1 çay kaşığı bal, iki sap kekik ve biraz limon suyunu kaynatın. Enginar köklerini süzün ve hazırlamış olduğunuz karışımın içinde biraz pişirip çıkarın.

Meyve suyuna soda ekleyin

– Bol bol böğürtlen yiyin. Böğürtlen sizi hem neşelendirir hem de tok tutar. Kan şekerinizin yükseleceğinden korkmayın. Çünkü böğürtlenin İçeriğindeki doğal şekerler, kan şekerini hiçbir şekilde etkilemez.

– Kahvaltıda armut yiyin. Armutu rendeleyin ve yulafa katın. Bu karışıma biraz da yoğurt ekleyin. Armutun içeriğindeki fruktoz uzun süre açlık hissetmemenizi sağlar.

– Günü canlı geçirmek için, kendinize yulaf ezmesi hazırlayıp içine kuru meyveler katın. Bu, karbonhidrat ihtiyacınızı karşılayacaktır.

– Kendinize portakal ve 50 gram ıspanak yaprağından oluşan bir salata hazırlayın. Salatayı 50 gram yağsız yoğurt, bir tutam tuz ve karabiberden oluşan bir sosla tatlandırın. Hem enfeksiyonlara karşı korunun hem de midenizi doyurun.

– Meyve suyunun içine katacağınız soda, magnezyum ihtiyacınızı karşılayacak ve açlığınızı giderecektir.