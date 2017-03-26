İştahımız neden azalır?

Açlık, vücudunuzun yakıt alması gerektiğinin sinyalidir. Beyniniz ve bağırsağınız size bu hissi vermek için birlikte çalışır. Eğer yeme hissiniz azalıyorsa bilin ki ilaçlar, duygular ve sağlık sorunları gibi çeşitli faktörler iştah dalgalanmalarına neden olabilir…

Soğuk algınlığı veya grip

Hasta olduğunuzda bağışıklık sistemi yüksek vitese geçer ve yorgun, yemek yemeye can atan sitokinler denilen kimyasalları bertaraf eder. Bu da size, “Vücudunuzu dinlendirin” demenin bir yoludur. Böylece sizi hasta yapan unsurlarla savaşacak enerjiyi de elde edebilirsiniz. Ancak bu süreçte biraz yemek yemek bağışıklık sisteminize katkı sağlayabilir. Örneğin bir kase tavuk çorbası içmeyi deneyin. Araştırmalar, çorbanın enflamasyona yardımcı olduğunu gösterir ve bu daha iyi hissetmenize neden olur.

Hipotiroit

Tiroit hormonları, vücudun gıda maddesini nasıl enerjiye dönüştürdüğünü kontrol eder. Troit bezi bu görevi gerektiği gibi yerine getirmezse bedeniniz yavaşlar. Sonuçta daha az enerji alıp açlık çekersiniz. Çok kalori yakmadığınız için de kilo almanız mümkündür. Doktorunuz bu konuyla ilgili sorununuzu saptar ve size tiroit hormonu verirse metabolizmanız hızlanır.

Gebelik

Pek çok hamile, ilk üç aylık dönem boyunca mide bulantısıyla savaşır. Bu bulantılar günün herhangi bir saatinde olabilir. Sindirimi kolay gıdalar, krakerler ya da tost gibi yiyecekler mide bulantısını hafifletebilir.

Diyabet

Şeker hastalığınız iyi yönetilmiyorsa, yüksek kan şekeri seviyeleri vücudunuzdaki sinirlere zarar verebilir. Bunlardan biri, mide kaslarınızı kontrol eden vagus siniri olabilir. Bu sinir gerekli şekilde çalışmadığı zaman, yiyecekler mide-bağırsak sisteminizden hızlı bir şekilde geçemez, iştah kaybı ve şişkinliğe neden olur. Bu sorun, doktor kontrolünde yapılacak diyet değişiklikleri, ilaçlar veya ameliyatlarla tedavi edilir.

Migren

İştah kaybının yanı sıra migren, bulantıya ve kusmaya da neden olabilir. Hatta bazen migren ağrınız bittiğinde bile kendinizi aç hissetmeyebilirsiniz. Açlık krizleri migrenden sonraki 4-5 günde de görülebilir. İlaçlarla migren ağrısı önlendiğinde ya da migren tedavi edildiğinde açlık gelgitleri son bulur.

Anemi

Kansızlık yani anemi, vücudunuz yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi oluşturmadığında ortaya çıkar. Demir mineralinin görevi vücudunuzun her tarafına oksijen taşımaktır. Eğer bu süreçte problem yaşanıyorsa kendinizi yorgun, zayıf hissedebilir, iştahınızı kaybedebilirsiniz.

Depresyon

Bazı insanlar için depresyon iştahsızlığa yol açabilir. Bazı kişiler için de ters etki oluşturabilir. Depresyon, beynin iştahsızlığa sebep olan hormonları daha çok salgılamasına neden olur. Eğer iştah değişikliğiniz ruh halinizde değişikliğe yol açarsa, doktorunuzla mutlaka görüşün.

Mide ve bağırsak rahatsızlıkları

Yemek yeme, mide bulantısı, ishal, şişkinlik veya karın ağrısına yol açtığında iştah duyusu ortadan kalkabilir. Bu sorunlar genellikle mide rahatsızlıklarında görülür. En yaygın olan problemlerden biri hassas bağırsak sendromudur. Bu tür sorunlar yaşıyorsanız doktorunuza danışın.

Sarsıntı

Hafif bir travmatik beyin hasarı, baş dönmesi, baş ağrısı ve mide bulantısına neden olabilir. Bazı durumlarda ise koku duyunuzu kaybedebilirsiniz. Bu da iştahınızın azalmasına yol açabilir. Eğer herhangi bir sarsıntı geçirip bu belirtileri yaşıyorsanız doktora görünün. Sorununuz ciddi değilse bile, bol bol dinlenmek gibi kendinizi daha iyi hissetmeniz için yapmanız gerekenleri doktorunuzdan öğrenebilirsiniz.

Stres

Strese girdiğinizde vücudunuz tehlikeye tepki verir gibi çalışır. Beyniniz ise bu süreçte adrenalin de dahil olmak üzere kalp atışlarınızı hızlandıran kimyasallar üretir. Bu durum iştahınızı azaltabilir. Uzun süre stres etkisi altında kalırsanız vücudunuz kortizol adı verilen bir hormonu serbest bırakır ve kalorili gıdalar yemek istersiniz.

Yaşlanma

Yaşlı insanların yüzde 30'u gençliklerine oranla daha az iştahlıdır. Bu durumun nedenlerinden ilki, yaşlandıkça sindirim yavaşlar ve bu nedenle uzun süre tok hissetmeye başlarsınız. Koku, zevk veya görme duyunuz da zayıflayabilir.