Karaciğer için en iyi ve en kötü yiyecekler

Tükettiğimiz besinler vücudumuzun fabrikası karaciğeri doğrudan etkiler. Dolayısıyla bilinçli beslenme bu organımız için hayati önem taşır. İşte karaciğer sağlığınız için tüketmeniz ve uzak durmanız gereken gıdalar…

Yulaf ezmesi

Bir sürü lif içeren gıdalar karaciğerinizin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olabilir. Gününüzü başlatmanın harika bir yolu olan yulaf ezmesi kahvaltı seçeneğiniz için idealdir. Araştırmalar, karaciğer yağlanmasından uzak durmanız için yulaf yemenin iyi bir tercih olabileceğini gösteriyor.

Yağlı gıdalar

Patates kızartması ve fast food, karaciğeriniz için kötü bir seçimdir. Doymuş yağdan zengin gıdaları tükettiğiniz zaman karaciğer sağlığınızı bozarsınız. Çükhü en uç noktada siroz olabilecek karaciğerin enflamasyonuna bu besinlerin fazla tüketimi yol açabilir.

Brokoli

Karaciğer sağlığınız için diyetinize bol sebze ekleyin. Brokoli bu adımın bir parçası olabilir. Bazı araştırmalara göre bu sebze sizi alkolsüz yağlı karaciğer hastalığından korumaya yardımcıdır. Eğer haşlanmış brokoliyi daha lezzetli bir hale getirmek istiyorsanız, parçalayıp dilimlenmiş badem, kurutulmuş domates, limon ve zeytinyağıyla salata yapın.

Şeker

İçeriğinde rafine şeker olan besinler karaciğerde yağlanma riskini artırır. Bunun nedeni, şekerin yağa dönüşmesidir. Yemeniz gerekenin üstünde rafine şeker tüketirseniz karaciğeriniz fazla yağ yapar. Uzun vadede, yağlı karaciğer hastalığı gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Karaciğerinize bir iyilik yapın, tatlılara beslenmenizde ara sıra ve çok az yer verin.

Kahve

Kahveyle güne başlamanın karaciğere faydası vardır. Araştırmalar, günde 2-3 bardak kahve içmenin karaciğerinizi, fazla alkol veya sağlıksız bir diyetten kaynaklanan hasarlardan koruyabileceğini gösteriyor. Bazı araştırmalar kahvenin karaciğer kanseri riskini düşüreceğini gösteriyor.

Yeşil çay

Bu çay kateşin denilen bir çeşit antioksidanla doludur. Araştırmalar karaciğer de dahil bazı kanser türlerine karşı bu antioksidanın koruyuculuğunu gösterir. Yeşil çayı daha sıcak içerseniz daha fazla kateşin alırsınız. Buzlu çay ve hazır çayları da bulunan yeşil çayda bu etki çok daha düşük seviyelerde bulunmaktadır.

Badem

Fındık, badem, ceviz, kaju özellikle E vitamini için iyi birer kaynaktır. Araştırmacıların karaciğer için önerdiği besinlerin başında yer alırlar. Yağlı karaciğer hastalığına karşı korunmaya yardımcı olabilirler. Özellikle badem kalbiniz için de iyidir. Hem ara öğünlerde hem de salatalarda kullanabilirsiniz.

Su

Karaciğeriniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri sağlıklı kilo vermektir. Gazlı içecekler veya spor içecekleri gibi şekerli içecekler yerine su içme alışkanlığı kazanın. Bu alışkanlığınızın sizi her gün kaç boş kaloriden kurtaracağına çok şaşıracaksınız.

Tuz

Vücudunuzun doğru oranda tuza ihtiyacı vardır. Araştırmalar sodyumda yüksek bir diyetin karaciğer yıpranmasının ilk aşaması olan fibroza neden olabileceğini gösteriyor. Bunu azaltmak için yapabileceğiniz bazı kolay uygulamalar var. Pastırma veya şarküteri etleri gibi işlenmiş gıdalardan kaçının. Konserve sebzeler yerine taze sebzeleri seçin.