Matcha ile tanıştınız mı?

Japon kültürünün günümüze kadar gelmiş en eski geleneklerinden biri olan matcha çayı en kaliteli toz çaydır.

Tüm yeşil çaylardan en az 10 kat daha fazla etkilidir. Zira yeşil çayın sadece taze ve en kaliteli yapraklarından toplanıp kurutulur. Ülkemizde pek tanınmayan toz matcha çayının faydaları şöyle sıralanabilir…

Antioksidan yönünden zengindir

Sağlık bilincine sahip bireyler çiğ meyvelerden, yeşil sebzelerden ve bitter çikolatadan antioksidan almaya çalışır.

Toz matchanın ilk şaşırtıcı etkisi, yalnızca bir fincanının oksijen esaslı emilim kapasitesi (ORAC) yöntemiyle ölçülen en yüksek orana ulaşarak herhangi bir başka sağlıklı gıdadan beş kat fazla antioksidan içermesidir.

Kateşin yüklüdür

Bütün antioksidanlar eşit yaratılmamıştır. Toz matcha, kateşin adı verilen belirli bir dizi organik bileşim içerir. Kateşin, antioksidanlar arasında en etkili ve yararlı olandır. Toz matcha çayındaki kateşinlerin yüzde 60'ını EGCg denilen belirli bir kateşin oluşturur. EGCg bütün antioksidanlar içinde kanserle savaşma özelliğiyle tanınır.

Sakinlik verir

Toz matcha çayı bin yıldan fazla süredir Çinli Taoistler ve Japon Zen Budistler tarafından rahatlayıp meditasyon yapabilmek için kullanılır.

Bu yüksek bilinç hali toz matcha çay yapmakta kullanılan yapraklarda bulunan L-Theanine adlı su bazlı aminoasitten kaynaklanır. L-Theanine, rahatlamayı sağlayan beyindeki alfa dalgalarının üretimini diğer yatıştırıcıların yarattığı doğal uyuşukluk olmadan arttırır.

Hafızayı ve koNsantrasyonu arttırır

L-TheanIne'in bir başka yan etkisi de dopamin ve serotonin üretimini arttırmasıdır.

Bu iki kimyasal, ruh halini düzeltir, hafızayı güçlendirir ve konsantrasyonu arttırır.

Enerjiyi yükseltir

Bütün yeşil çaylar doğal olarak kafein içerdiği halde matcha çayının sağladığı enerji daha çok farklı besinlerin bileşiminden gelir.

Bir fincan matcha çayının arttırdığı dayanıklılık altı saat kadar sürer ve L-Theanine'in etkilerinden dolayı bu çayı içenler uyarıcıların sinir, gerginlik, yüksek tansiyon gibi alışılagelmiş yan etkilerinden hiçbirini yaşamazlar.

Kalori yakar

Toz matchanın metabolizmayı hızlandırdığı ve vücudun yağ yakmasını ortalamanın dört katına çıkardığı saptanmıştır.

Ayrıca toz matcha, kalp atışını hızlandırmak ve tansiyonu yükseltmek gibi olumsuz yan etkilere sahip değildir.

Detoks yapar

Kamelya bitkisi, matcha çayı yapılmak üzere yaprakları toplanmadan önceki üç hafta boyunca üzeri örtülerek güneş ışığından korunur. Bu işlem, bitkinin yeni çıkan yapraklarında klorofil üretiminin fazlasıyla artmasına neden olur.

Bunun sonucunda toz matchadaki klorofil seviyesinin artması yalnızca çaya canlı, yeşil rengini vermekle kalmaz, aynı zamanda doğal bir detoks yaparak vücuttan ağır metallerin ve kimyasal zehirlerin de atılmasını sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Toz matchadaki kateşinler sağlığı düzelten antibiyotik özelliklere sahiptir. Bir fincan toz matcha çayında önemli miktarda potasyum, A ve C vitaminleri, demir, protein ve kalsiyum bulunur.

Ayrıntılı çalışmalar bu çaydaki besinlerin HIV virüsünün vücuttaki T hücrelerine saldırmasını önleme özelliği taşıdığını da ortaya koymuştur.

Kolesterolü iyileştirir

Farklı gruplar üzerinde yapılan araştırmalar, düzenli olarak matcha çayı içenlerin düşük LDL (kötü kolesterol) ve yüksek HDL (iyi kolesterol) seviyelerine sahip olduklarını ortaya koymuştur.

Toz matcha çayı içenlerin kalp krizi geçirme riski içmeyenlerden yüzde 11 oranında daha düşüktür.

Harika bir tat

Bir şeyi yalnızca sağlıklı olduğu için içmek ilaç yutmaya benzer. Keyifsiz ve kaçınılacak bir tattır ama yine de kendinizi tüketmeye zorunlu hissedersiniz. Fakat siz genel olarak sağlığınıza iyi gelecek içecekleri tüketmeyi tercih etmez misiniz? Tabii ki edersiniz.

Bu çayın ortalama bir çayseverin damak zevkine uygun hale gelmesi için içine limon, süt gibi malzemeler eklenebilir. Canlı bitkisel tadı L-Theanine amino asitinin hoş kokulu tadıyla bütünleşerek toz matcha çayı her yönüyle benzersiz bir içecek haline gelir.