Sürekli açlık hissediyorsanız pek çok sebebi olabilir

Birkaç saat yemek yemediğinizde acıkmanız normal. Ancak, mideniz yemekten sonra da sürekli bir guruldama durumundaysa nedeni sağlığınızla ilgili sorunlar olabilir…

Nedeni diyabet olabilir mi?

Vücudunuz yiyecekteki şekeri, glikoz adı verilen yakıta dönüştürür. Ancak şeker hastası iseniz glikoz hücrelerinize ulaşamaz. Bunun yerine vücudunuz size, çok fazla idrara çıkmanız ve daha fazla yemek yemeniz gerektiğini söyler. Bu nedenle özellikle Tip 1 diyabetli insanlar fazla miktarda yemek yemelerine rağmen kilo verebilirler. İştah artışına ek olarak diyabetin diğer semptomları, aşırı susuzluk, bulanık görüş, uzun süre sonra iyileşen kesikler, karıncalanma, yorgunluk, el ve ayaklarda ağrıdır.

Düşük kan şekerine dikkat!

Hipoglisemi, vücuttaki glikoz çok düşük seviyelere düştüğünde ortaya çıkan bir durumdur. Bu açıdan diyabetli insanlar risk altındadır ancak hepatit, böbrek bozuklukları, adrenal veya hipofiz bezlerinizdeki sorunlar gibi sağlık sorunları da buna neden olabilir. Ağır vakalarda ise hipoglisemi hastaları sarhoş gibi görünebilir, konuşmaları farklılaşabilir ya da yürümekte zorluk çekebilirler. Diğer semptomlar arasında ise kaygı, çarpıntı, soluk cilt, titreme, terleme ve ağızda uyuşma yer alır.

Stres

Endişeli veya gergin olduğunuzda, vücudunuz kortizol olarak adlandırılan stres hormonu salgılar. Bu sırada da açlık hissi yükselir. Stres altındaki birçok insan yüksek şeker ve yağ oranına sahip gıdaları tüketmek ister. Diğer semptomlar arasında ise öfke patlamaları, yorgunluk, baş ağrısı, uyku sorunları ve mide bozukluğu bulunur.

Tiroit habercisi

Tiroit, boynunda yer alan, kelebek şeklinde bir bezdir ve vücuttaki her organın işlev görme hızını kontrol eden hormonları üretir. Tiroidiniz çok hızlı çalışıyorsa bu durum hipertiroit habercisi olabilir. Genişletilmiş bir tiroit bezinin yanı sıra hipertiroit belirtileri hızlı nabız, sinirli olmak, normalden daha fazla ter, kas güçsüzlüğü, susuzluktur.

Hamile misiniz?

Birçok anne adayı hamileyken iştahında büyük bir artış olduğunu fark eder. Bu, vücudunuzun bebeğin yetişmesi için yeterli miktarda besin aldığından emin olma yoludur. Çoğu kadın hamileliğinin ikinci ve üçüncü haftasında 450 gr, ilk üç ayında toplam 2.720 gr alır. Hamile olmanızın diğer işaretleri şöyle sıralanabilir: Adetsiz bir dönem, sık sık tuvalete çıkma dürtüsü, mide bulantısı, büyüyen göğüsler.

Neler yiyorsunuz?

Gıdaların tümü bizi aynı şekilde doyurmaz. Protein içerikli besin grubundan süt ürünleri, yağsız et ve balık açlığı en iyi bastıran alternatiflerdir. İyi lif kaynakları meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve kuru baklagiller ise içerdikleri lif nedeniyle tokluk sağlar. Hamur işleri, beyaz ekmek, pek çok ambalajlı yemek ve fast foodlar ise liften yoksundur fakat yağ ve sağlıksız karbonhidrat oranları yüksektir. Bu besinlerden tüketirseniz, yemekten sonra kendinizi tekrar aç hissedip daha fazla yemek yiyebilirsiniz.

Diyet içecekler acıktırır

Birçok kişi kilo vermek için şekersiz içecekler tüketir. Ancak bu içeceklerin içindeki sahte şeker, beyninize yakıt için kullanabileceği kaloriyi beklemesini söyler. Vücudunuz da bu kaloriyi bulamadıkça acıkırsınız ve vücudunuz size bunun yerine yiyeceklerden kalori almanızı söyler. Diyet içecekler sizi acıktırmanın dışında baş ağrısına, şeker tüketme isteğine neden olur ve kilo aldırır.