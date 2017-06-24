Üç günlük bayram diyeti

Bayramı kilo ve sindirim sorunları yaşamadan geçirmek için bilinçli beslenme çok önemli. Eğer bu üç gün boyunca sağlıklı ve formda kalmak istiyorsanız, sizler için hazırladığım bayram diyetine göz atmanızı tavsiye ederim…

Dikkat etmeniz gereken noktalar

Uzun bayram ziyaretleri sırasında ikram edilen yemekler, tatlı ve şekerler iştahınızı kabartabilir. Bu noktada unutulmaması gereken husus, ihtiyacın üzerinde tüketilen her besinin kişiye zarar verdiğidir.

– Bayram ikramları arasından sizin için sağlıklı olanları yemeyi tercih edin.

– Bayram günlerinin vazgeçilmezi tatlı ve çikolatadan uzak durun. Kan şekerinde ani artışlara ve yağ depolanmasında hızlanmalara neden olan tatlı ve şekerlemeler, sağlığına dikkat edenler ve kilo kontrolüne özen gösterenler için kaçınılması gereken gruptadır. Bu bayram, misafirlerinize meyve salataları, light dondurmalı meyve tatlıları veya light sütlü tatlılar ikram ederek onlara büyük bir iyilik yapabilirsiniz.

Örnek bayram menüsü

Bayrama özel olarak hazırladığım menüde, sadece kahvaltı öğünleri farklı olmakla birlikte, diğer öğünler birbirinin aynı fakat alternatifli olarak hazırlanmıştır.

Bayramın 1. günü

Sabah Yarım simit, 1 kibrit kutusu peynir ve domates veya Beş yemek kaşığı müsli (ya da mısır gevreği), bir su bardağı diyet süt, iki adet kuru kayısı

Ara öğün Ziyaretler esnasında ikram edilen tatlılardan yeme hatasına düşerseniz, lütfen ardından bir çay bardağı süt ya da 1-2 yemek kaşığı yoğurt yiyin ki şeker seviyeniz dengelensin.

Öğlen Kızartma olmayan başlangıç yemeklerinden ve zeytinyağlılardan birer yemek kaşığı ve çorbadan 1 kepçe için.

Akşam 1 ana yemeğin yanına salata, sebze ve 100 gr kadar yoğurt tüketebilirsiniz. Çin, İtalyan, Japon veya Meksika yemekleri yediğinizde karbonhidrat ve proteini karıştırmadan yerseniz iyi olur. Şayet gün içinde ziyaretleriniz esnasında tatlı yediyseniz meyve yemeyin.

Bayramın 2. günü Kahvaltı alternatifi

– 1 dilim kepek ekmeği

– 1 kibrit kutusu peynir 5 adet zeytin

– 2 çay kaşığı şekersiz reçel Domates

– Salatalık Sivri biber istenirse maydanoz

Not: Bayramın ilk günü, özellikle de bir büyüğünüzün evindeyseniz kendinize kaçamak hakkı tanıyabilirsiniz. Örneğin; 1 parça peynirli börek, 1- 2 dilim sucuklu yumurta, 1-2 dilim hindi salam veya yağsız sosis sote gibi…

Bayramın 3. günü kahvaltı

– 1 orta boy elma 1 kivi 5 badem

– 1 kibrit kutusu dil peyniri